DECISIONES INDECISAS: ¿REORGANIZACIÓN DEL GABINETE MUNICIPAL?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“La fuente y origen de toda realidad, tanto del punto de vista absoluto como desde el práctico, es subjetiva, está en nosotros mismos” William James – Principios de la Psicología

En los pasillos del Palacio Municipal suele reinar el silencio por el poco personal que circula dado que, la mayoría de las oficinas funcionan fuera del mismo, pero “el radiopasillo” sigue andando a full emitiendo novedades que, en este momento, causan bastante inquietud.

Se ha escuchado muchas preguntas como: ¿Habrá cambios en el gabinete municipal?, ¿Se va a reorganizar el gabinete fusionando subsecretarias, secretarias o direcciones?, ¿Se achica el gabinete?; y podemos seguir todo el día difundiendo estás preguntas porque son muy pocos, casi nadie, los que tienen la posta del tema.

Fernando Espinoza dio la indicación de que se estudie el tema, pero todavía no define nada porque su indicación no fue taxativa, sino que pareció más bien un comentario al pasar y, a veces, al pasar pregunta cómo anda el tema.

En un país en crisis, el municipio más grande e importante del país no puede ser una excepción con un gabinete de más de 40 cargos.

Hemos escuchado por ahí expresiones graves, algunas contradictorias y otras no tanto, como que se quiere achicar gastos, que hay muchos funcionarios sin funciones o que, directamente, no funcionan; que hay superposición de áreas de trabajo, que varias secretarías y subsecretarías hacen el mismo trabajo o, en realidad, solo una trabaja y la otra cobra.

También hay cada vez más quejas de vecinos, comerciantes o empresarios sobre “lo costosos que son los trámites en el municipio” y señalan que “cada oficina es un quiosco y hay que pagar el peaje para que los trámites sigan su rumbo”

Los comentarios sobre los futuros/posibles cambios apuntan a unificar funciones y se están propalando algunos nombres porque, en definitiva, según comentaron “Fernando quiere hacer cambios, pero debe mantener la integridad y la unidad del oficialismo matancero para evitar fugar hacia otros espacios políticos”

Me han murmurado algunos nombres, como el de Ricardo Fresco, Daniel Videla, Zaracho, Polverini o Viani y algunos más que no los nombro porque varios políticos, duchos en las internas palaciegas, quieren “ubicar sus hombres en algún cargo que quede vacante para que traten de limpiar su nombre”.

Algunos hablan de que “Fernando se va y se iría al gabinete provincial de Axel, más precisamente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano” y que toda esta movida sería “para dejarle todo ordenado a la Liliana que lo reemplace”

Todo esto puede ser una “opereta política barata” que surge a partir de la posible interna partidaria del PJ provincial, en la cual, la ex intendenta y actual vicegobernadora, Verónica Magario tiene ganas de participar y necesita de la unidad del peronismo matancero para mantener sus aspiraciones de triunfar. Obviamente, detrás de todo esto, esta “jugando al ajedrez Fernando mientras otros juegan a las damas”

“Según me entere” comentaba un dirigente muy ducho en el tema de los cambios “esto no son cambios de nombres que dejan un cargo y lo nombran en otro, sino más bien de políticas. Algunos que se van porque demostraron que ya no sirven ni para juntar 10 militantes y, otros, los sacan de las funciones porque no sirven para nada; los más políticos salen para que se aboquen totalmente a la campaña que se está por venir”

¿HABRÁ INTERNA EN EL PJ BONAERENSE?

“El tema de las internas partidarias está dormido desde el ’99, esa fue la última interna verdadera donde se ponía en juego el poder, tanto en el distrito como en el resto de la provincia” me explicaba un conocedor del tema y agregaba que “Hay muchas ganas de que haya una buena interna, los compañeros están cansados de las listas de unidad digitalizadas, donde figuran los mismos de siempre. El partido está cerrado y hoy, ante la grave crisis de representación que tiene el peronismo, la interna definiría los liderazgos para posicionarse de cara a las próximas elecciones”

En mi humilde opinión, si bien estoy convencido de la necesidad de una buena interna partidaria en el PJ, no creo mucho que la sangre llegue al río porque las internas son muy caras y ese costo pesa mucho a la hora de definir estás cuestiones. Si bien hay muchas ganas de que esto suceda, al final creo que se fumará la pipa de paz y todos somos compañeros.

“Si hay internas partidarias, en La Matanza, seguramente se van armar de dos a cuatro listas para enfrentar a Fernando; varias impulsadas por dirigentes fuera del distrito, pero algunas serán locales, más allá de que saben que van a perder, porque querer ganarle a Fernando el distrito va a salir mucha plata la campaña. Fernando se puede dar el lujo de hacerlo porque plata no le falta, pero hay muchos que no pueden hacerlo” aseguraba un hombre del poder y remarcaba que “El costo de realizar una interna a nivel provincial es muy inferior al que se puede llegar a gastar en el distrito, pero la inversión hay que hacerla porque no se puede ganar una interna sin ganar La Matanza”

Uno que tiene solo el nombre, pero nada de poder, me comentó que “Fernando quiere la interna para posicionar a Verónica y él quedar en la grilla para ser candidato a Gobernador en el 2027. Juega a la dama (por Magario), pero él se sitúa estratégicamente, como en el ajedrez, para discutir realmente el poder bonaerense” y me explicó que “Fernando espera dos cosas, por un lado, el tema del juicio y, por el otro, quiere ver si se modifica la ley que prohíbe las reelecciones indefinida de los intendentes. Esos dos temas lo han mantenido con un bajo perfil, pero de resolverse alguno de los dos o los dos temas a su favor, dejará de estar agazapado y va a pegar el salto”

Las cosas están así, en las próximas horas habrá definiciones políticas de envergadura, pero vaya uno a saber si pesa más el presupuesto de una interna o la necesidad de revalidar liderazgos y arriesgarse a que aparezcan nuevas caras en el peronismo bonaerense.