“LE DEMOSTRAMOS A LA CIUDADANÍA QUE HABÍA QUE CORTAR CON EL CLIENTELISMO, QUE MANEJABA LA POBREZA COMO UN BOTÍN DE GUERRA”

Entrevistamos a Gustavo Ferragut, Director Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías y le preguntamos cómo evalúa el trabajo realizado durante el presente año, cómo ve la política nacional y la matancera.

QP: Gustavo Ferragut, ¿cómo estamos cerrando el año analizando la gestión suya, principalmente?

GF: “Fue un año, para nosotros estratégicamente, positivo. En el área de seguridad hemos podido alcanzar los objetivos que teníamos previsto, que es un país con orden, que respete la ley, que manifestarse es un derecho, pero que también es sin interrumpir el derecho al trabajo a los demás, por lo cual las manifestaciones no son con corte de calle. Objetivo de una lucha decidida contra el narcotráfico y la criminalidad. Hoy, eso ya está adquirido como normalidad, por lo cual ha sido un gran éxito de la gestión de la ministra Patricia Bullrich y todo su equipo, con en su momento, la secretaria Alejandra Monteoliva y todo el equipo del Ministerio de Seguridad, haber podido concretar esas metas que teníamos trazadas en estos dos primeros años. Así que hoy ya nadie discute que hay una lucha decidida contra el narcotráfico, que las calles están liberadas para poder transitar y que el que las hace, las paga”.

QP: Específicamente, refiriéndonos al área que usted conduce, el tema de la seguridad de frontera y vías fluviales, ¿fue mucho el trabajo que se realizó?

GF: “Sí, es un trabajo silencioso, no siempre publicitado, porque es un trabajo que no tiene que ser advertido, digamos. Entonces nosotros hoy, como nunca, desplegamos cinco planes en la frontera norte, que nunca tuvo la Argentina, dos en la zona de Salta, con los planes Güemes uno y dos. Otro en la zona de Misiones con frontera con Brasil. Otro que es el plan Paraná, en el inicio focal de kilómetro cero de la hidrovía, en el ingreso de la hidrovía de Paraguay a Argentina. Y, como siempre, seguimos adelante con los planes que tenemos en la triple frontera, así que no tenemos todos los problemas solucionados, pero hemos avanzado muchísimo de algo que no existía en la Argentina, que era la decisión de combatir el narcotráfico.”

QP: Ahora no está la ministra Bullrich, es senadora ya en funciones. ¿El área, de seguridad sigue trabajando con las mismas pautas o hay modificaciones?

GF: “Si, nosotros siempre decimos que la doctrina Bullrich se ha instalado ya en el esquema de seguridad, y quedando al frente Alejandra Monteoliva, alguien que se preparó durante muchísimo tiempo en el tema de seguridad, más de treinta años, estuvo en Colombia trabajando, estuvo en los lugares más difíciles. Sabe ser piloto de tormenta, porque ha vivido crisis importantes en esos países, y la seguridad no es un tema para tibios y para quienes duden, ni para que cuando tengas un problema y tengas que tomar decisiones, te tiemble la pera, eso es fundamental en la conducción. Tal vez la ven una mujer de bajo perfil, que hasta ahora tuvo muy bajo perfil, y hoy la están descubriendo en algunas notas televisivas y en algunas decisiones que están tomando, mostrando que la doctrina que había fijado Patricia y ella era la parte operativa, hoy se va a seguir sosteniendo en el ministerio de seguridad. Así que estamos muy tranquilos de que el equipo sigue funcionando al mismo ritmo y con la misma profesionalidad que lo veníamos haciendo.”

QP: ¿Qué análisis hace de este fin de año desde el espacio político, al que ahora pertenece, que es la Libertad Avanza?

GF: “Bueno, este año tuvimos dos miradas de los actos eleccionario que hubo. Una que fue la parte provincial, ahí nosotros, creo que el espacio tiene que ver cómo articular más la forma de conquistar territorio, y eso es articulando política con socios estratégicos. Y después tuvo la otra elección nacional, donde la ciudadanía dio un contundente respaldo al esfuerzo que se viene haciendo. Por supuesto, el mayor esfuerzo lo hacen todos los ciudadanos, pero el gobierno ha podido mostrar que algunos esfuerzos lo vienen haciendo y le demostramos a la ciudadanía que había que cortar con el clientelismo, que manejaba la pobreza como un botín de guerra, achicar los gastos del Estado, y que eso, en algún aspecto, fue muy bien valorado por la sociedad y le dio un gran respaldo. Así que yo creo que la Libertad Avanza tiene la gran responsabilidad de consolidar esto para una reelección del presidente de Milei, y para ir a trabajar con fuerza para ganar la gobernación en la provincia de Buenos Aires, que es el único el único paso que queda para consolidar un cambio en la Argentina.”

QP: ¿Lo peor ya pasó o todavía falta?

GF: “Sí, lo peor ya pasó, no porque no haya que seguir haciendo reformas y cambios de estructura, sino lo peor ya pasó porque era la batalla cultural. Es donde vos entendés que el otro camino no era el que correspondía, y el esfuerzo y el sacrificio y el mérito y tener que cumplir, ir a trabajar o ir a estudiar es lo que a la Argentina le dará un gran desarrollo. Así que me parece que eso es lo peor que ya pasó. Lo demás es todo, acostumbramiento, números y con la confianza de que la tormenta no viene, vos podés poner la mesa en el patio. Eso es lo que ha cambiado. Para ejemplificarte, este sería el ejemplo: la amenaza de la tormenta ya pasó, el Kirchnerismo está en su mínima expresión, y perdiendo la provincia de Buenos Aires no será una amenaza a querer cambiar que, el grave problema de la Argentina es que hubo gobiernos que intentaron acomodar las cuentas para el crecimiento, y eso les generaba un costo, y los hacía perder la elección. Después venía otro gobierno Kirchnerista, que con todo ese ahorro que se había hecho, gastaba y despilfarraba en lo que ellos denominaban justicia social, que era nada más y nada menos que el clientelismo y demagogia. Y se despilfarraban todo, hasta que después eso detonaba, como fue el gran desastre que armó el ministro de economía Massa, con Alberto Fernández y apoyado por el Kirchnerismo, y tuvo que venir otro gobierno a poner orden. Hoy el orden ya está bastante encaminado, y nos queda lograr las inversiones necesarias que están habiendo y que se están conversando, y que eso impactará de a poco en el crecimiento de la Argentina.”

QP: Estamos a días de las fiestas. Siempre que se acercan las fiestas, todo el mundo se acuerda del 2001 y demás. ¿Hay alguna chance de que ocurran algunos hechos?

GF: “Y yo creo que no. Creo que no, porque el gobierno tiene en el ámbito de capital humano una conexión diferente con los que realmente necesitan. Y lo que potencia tener aún conflicto son las cabezas de las organizaciones sociales, y hoy no están teniendo esa potencia, así que creemos que va a volver a ser un diciembre tranquilo, como todos estos últimos años y que, si alguna cosa sucediera, estaremos listos para trabajar, para darle tranquilidad a la ciudadanía y poner el orden y la paz que la Argentina está teniendo.”

QP: Usted es uno de los referentes más conocidos o más convocantes, se podría decir, en La Matanza. ¿Cómo ve que ha quedado después de las elecciones el espacio político, la estructura política, el panorama político en el distrito?

GF: “Eso de conocido puede ser, no me interesa ser más convocante, a mí lo que me interesa es que haya un espacio que piense cómo resolver los problemas de La Matanza. Después veremos quién quiere ser candidato y ese tipo de cosas. Pero a mí lo que más me interesa es que haya un espacio que busque otras cabezas que piensen cómo resolver los problemas de Matanza. ¿Cómo resolvemos una convocatoria de industrias que se instalen en La Matanza?, ¿Cómo resolvemos que las escuelas de La Matanza tengan una mirada sobre el desarrollo de Matanza, y no que todos los que estudian La Matanza empiecen irse a trabajar afuera? ¿Cómo generamos una salud que apoye el trabajo y cómo evitamos que las empresas se vayan del distrito? ¿Y cómo generamos recursos para que una Matanza?, que es algo tan grande en territorio, y eso significa que a veces las decisiones no están tan cerca de los lugares donde hay que resolver, es que tengamos la posibilidad de tener miradas que a lo mejor son diferentes, que a lo mejor hasta pertenecen a distintas ideologías políticas, pero que hay que incluirlas en un proyecto de cambio en La Matanza. Una Matanza nueva, que aspire a la prosperidad, creo que tenemos todas las capacidades para hacerlo, pero a veces, hoy, por ejemplo, lo que yo pienso del esquema de administración del municipio es que ya no tiene más que dar. Entonces, es difícil que encuentren soluciones con el esquema que está, y que atraigan a todos esos empresarios, jóvenes de tecnología moderna, de mirada expansionista para poder ingresar La Matanza al resto de la Argentina y al mundo si es necesario, y que genere recursos para para el distrito. Así que esa es mi única preocupación o mi único objetivo, si querés poner exactamente la palabra, que se construya en La Matanza un laboratorio de materia gris que piense en dar esa alternativa. Porque lo peor que te puede pasar es ganar y no tener la idea de qué es lo que querés hacer. Entonces, ese es mi desafío, no me interesa ninguna candidatura. Mi desafío o dónde pondré todas mis ganas es encontrar eso. Porque sé que eso es lo que nos va a llevar adelante.”

QP: ¿Usted cree que se han dado las condiciones como para organizar una oposición ordenada, constituida, para enfrentar al peronismo de La Matanza?

GF: “Bueno, hoy tenemos una ventaja, que no son los dirigentes los que proponen la estrategia o los caminos a seguir, lo impone la sociedad. Al tener una comunicación horizontal donde todo el mundo está informado y si quiere está informado, la misma sociedad te lleva a hacer planificaciones y acciones que demanda la ciudadanía. Antes, en otra época, hace treinta años atrás, el caudillo decía lo que iba a hacer y la sociedad aceptaba. Hoy es al revés, la sociedad te va marcando lo que el dirigente tiene que hacer, y si no lo hace, lo tacha y queda fuera de carrera. Y aparece alguien, tal vez desconocido, que canalice esos impulsos. Así que yo estoy muy confiado en que esta va a ser la oportunidad en la cual los vecinos de La Matanza van a poder buscar esta posibilidad de una Matanza nueva, diferente.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “Si, quiero aprovechar este lugar que vos me permitís, primero en desearles Felices Fiestas a todos los vecinos de La Matanza, y que el esfuerzo está dando resultados, y que hay que salir de estas estructuras que a lo mejor tienen maniatada a los vecinos de La Matanza que más necesitan, para poder dar un salto hacia adelante. Creo que el año que viene y los posteriores serán años de crecimiento para todos los vecinos.”