Entrevistamos a Rubén Bustos, referente del Frente Gremial “Almafuerte” que, desde hace más de un año viene organizando a trabajadores municipales jubilados y a algunos activos reclamando el pago de la extensión horario que el IPS (Instituto de Previsión Social), sin ningún tipo de explicación dejó de pagárselo a los jubilados municipales matancero.

Después de un arduo trabajo de organización y varias protestas lograron que el Departamento Ejecutivo municipal se interese sobre el tema y, junto a otros actores, fueron trabajando el tema hasta lograr que se expidan varias reparticiones provinciales para que el IPS reconozca el derecho que se estaba reclamando y comience a pagar nuevamente el mismo.

QP: Rubén Bustos ¿consiguieron lo que estaban pidiendo con respecto a la extensión horaria que en su momento se le empezó a descontar a los jubilados municipales?

RB: “Claramente, sí, se lo habían descontado a partir del 2019-2020. Conseguimos que saque un dictamen el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Gobierno y luego que esto lo reflejará la fiscalía también de Estado, concordando con el gobierno de la provincia, diciendo que los trabajadores pasivos municipales debían cobrar, a partir del decreto que conseguimos también el año pasado firmado por el intendente de La Matanza. Y bueno, con esto, de alguna manera, administrativamente queda todo cerrado. Ahora estamos esperando y viendo que el primer compañero jubilado cobre el salario completo, con esos aportes que han hecho oportunamente. También demostramos que, si los trabajadores municipales nos organizamos y reclamamos, ¡!!ganamos!¡¡”

QP: Ahora también hay que esperar que los que están activos, cuando se jubilen y tengan ese beneficio, lo cobren, ¿no? O sea, ya no habría trabas.

RB: “No, yo creo que no, que ya no habría trabas, incluso hay otros ítems que también ahora estamos trabajando para que se paguen. Como por ejemplo lo que es el operativo municipal, como lo es el operativo que tiene que ver con el reparto de recibos, que es un trabajo que hace más de 30 años que lo hacen los trabajadores municipales también, que llevan aportes, y están dentro de los términos de ley, también queremos que eso se pague, porque se han hecho los aportes oportunamente y que corresponde pagar.”

QP: Ustedes empezaron a trabajar este problema, a hacer asamblea, no desde una agrupación política, no desde una agrupación sindical, fue algo inorgánico. Obviamente que después el sindicato se sumó, habrá hecho algunas gestiones, pero el fuerte de todo esto lo consiguieron ustedes.

RB: “Nosotros arrancamos en junio del año pasado, en el 2023, siempre con una participación muy activa de parte de los trabajadores, del palacio y de los alrededores, nos han acompañado los compañeros de las oficinas descentralizadas, el banco de cuentas, policlínico, la verdad que fue masivo siempre. Fuimos por partes, lo primero que hicimos fue pedir el ordenamiento y esto se logró a través del decreto que yo decía recién, que se firmó en octubre del ‘23, y con el decreto firmado que reconocía que estábamos dentro de los términos de la ley 9650, que es la ley de la jubilación, y que se hacían todos los aportes, con eso empezamos a reclamar ante el IPS. También después se incorporó en el reclamo el sindicato. Incluso compañeros del poder ejecutivo se han incorporado y han trabajado con sectores del gobierno de La Plata, que yo ya no llego a la información, a quien habló puntualmente o quienes trabajaron puntualmente, pero si sabemos que ha habido trascendido de que ellos han trabajado activamente para que se llegue a estos dos dictámenes.”

QP: Hay un grupo de municipales que se tomaron el tiempo de analizar todo lo referido al trabajo municipal en torno de la ley del trabajo, la ley que usted nombró recién, y encontraron muchas falencias del ejecutivo en cuanto a que no cumple algunas normas de esa ley, son 27 puntos ¿esto dará pie a futuros reclamos?

RB: “Yo creo que hoy en la Argentina, como está el país, lo que sucede con el mega decreto que firmó el Presidente de la Nación, con el poder que le otorgó el Congreso Nacional, que avasallan no solamente derechos de los trabajadores, sino también de los que tienen que ver con los intereses de la Argentina, y violando las leyes, la Constitución Nacional. A partir de ahí y de ahí para abajo me parece que hay un montón de cuestiones que afectan directamente a las personas en general, entonces los trabajadores del sector que seamos no podemos quedar ajenos a este tipo de crisis, por eso si a mí me preguntasen como dirigente gremial, ¿en qué me enfocaría yo? Hoy por hoy, fundamentalmente en no perder las cuestiones que tienen que ver con el tema de los ingresos, el salario, la estabilidad, y en el caso de los municipales de La Matanza, la carrera municipal y las plantas históricas. Me parece que estas son las discusiones que tenemos que dar, independientemente de que existan otro tipo de reclamos y que incluso pueden ser reclamos que tengan algún fundamento, pero me parece que, hablando con los trabajadores, con la base, con la gente que va todo el día a laburar, me parece que estos cuatro puntos son trascendentales para ellos: el salario, la estabilidad, la carrera municipal y los planteles históricos.”

QP: Sí, también no se ve mucha voluntad del ejecutivo de modificar eso, sobre todo también la estabilidad, cuando uno habla del pase a planta permanente muchos compañeros se niegan a hacer eso porque tienen miedo de tener menos salario, de cobrar menos plata, como que falta información.

RB: “Entendí la pregunta perfectamente, claramente porque esos trabajadores que por ahí cobran un poco más, lo hacen a través de una ordenanza que a partir de que la ley está en vigencia tendría que haber quedado sin efecto. El primer artículo de dice que todos los reglamentos de los trabajadores que sean preexistentes quedan sin efecto y a partir de ese momento se rigen por la nueva ley y aquel municipio que no tenga un convenio colectivo de trabajo a partir de los 180 días votada la ley, se reglamenta a través del tercer capítulo, por lo tanto todos tendremos que acogernos a la ley, tanto el empleado como los empleadores y tendríamos que tener los derechos y las obligaciones que establecen la ley y esto es lo que no sucede. Este es el tipo de discusión que se tiene que dar. A mí cuando yo escucho que se arma un listado para pasar trabajadores a planta permanente yo digo que es la mejor manera de violar la ley. Esta ley se puso en vigencia el primero de enero de 2015. Se les dio cinco años de adecuación a los municipios, quiere decir que desde el 2020 está en plena vigencia, por lo tanto, a partir de ese momento lo que tiene que ver y lo que concierne al tema de la estabilidad de la ley es clara, ningún trabajador que cumpla más de 12 meses en funciones puede seguir siendo contratado, ni tampoco el 20 por ciento de los trabajadores que tienen la planta pueden ser contratados, no puede ser superior a 20% de contratados.”

QP: ¿Hoy hay más contratados que la gente en planta?

RB: “Yo no tengo el número, pero a mí la sensación es que estamos mitad y mitad como mínimo. Entonces simplemente hay que pedir que se aplique la ley, yo no hablaría del listado, yo hablaría de que se aplique la ley.”

QP: Todo tema que se establezca con el departamento ejecutivo municipal, abriría las puertas a judicializar todo, o sea, cada vez que uno se queda sin trabajo o le dan de baja el contrato, todos tendrían que ir a justicia.

RB: “Claramente se podría judicializar, lo que tiene que a veces es algo engorroso para la persona que en este caso se le afecta con una determinación violando la ley, porque no es como en el ámbito privado donde uno puede ir y abrimos comillas, porque tiene que ver también esto que está sucediendo en la Argentina y que decía recién, las leyes laborales claramente van camino, si lo permite el movimiento obrero, van camino a cambiar. Pero retomando lo que decía, a los trabajadores públicos se nos hace más difícil ir a un tribunal laboral para poder hacer un reclamo. Tenemos que pasar primero por un proceso administrativo, tenemos un montón de mecanismos que son engorrosos y que de alguna manera contienen al Estado y los trabajadores estamos contemplados dentro del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que muchas veces se viola.”

QP: Usted fue candidato en el sindicato a ocupar la Secretaría General, después participó, en algún momento, de la vida institucional, a ocupar un cargo dentro de la Comisión Directiva del Sindicato, después volvió a participar de nuevo, pero en la última elección dijo: no participo más, no soy más candidato, y empezó a trabajar con esto. ¿Lo hace como una deuda pendiente, está a disposición de los compañeros?

RB: “Yo en la última elección no me presenté porque tenía como experiencia lo que había sucedido en el 2018, y entendía que si nosotros con nuestra agrupación, que tenía determinada fortaleza, nos presentábamos, íbamos a dividir lo que era la oposición, y me parecía que era un momento importante para que los trabajadores eligieran entre los modelos. Y estar, ser el tercero en disputa, me parece que hubiese medio enturbiado a esa oposición, así que intentamos otras instancias, que no viene a colación contarlo, decirlo, intentamos otras opciones, no se dieron, y bueno, no participamos. Pero a nuestra agrupación en estos días la estamos reavivando, no por una cuestión solamente electoral, sino porque entendemos que tiene que haber un recambio generacional, tiene que haber nuevos dirigentes, nuevos compañeros, nuevas compañeras fundamentalmente, que no solamente se dediquen a la vida gremial, sino a cuidar lo que en algún momento fue tan importante como fue la carrera municipal, y que hoy se está perdiendo.”

QP: Sí, yo en lo personal creo que la carrera municipal ha quedado prácticamente destruida, o sea, no hay corrimientos administrativos, hay un estancamiento, las legislaciones que emite el ejecutivo con respecto a la carrera municipal, son contradictorias muchas veces, es realmente medio, perdón la palabra, medio despelote todo. Todo lo que emite el ejecutivo, cómo adecuarlo a la ley vigente, y muchas veces no existe nada parecido, falta mucha información. Las discusiones se centran solamente en salario y nada más.

RB: “Por eso, me parece que ahí el sindicalismo, o el sindicato, debería abogar para que las cosas sean un poco más justas. También hay que ser sinceros y plantear que hay un problema financiero enorme por lo que vivió el país en los últimos años, que ha afectado a muchas organizaciones sindicales, ha afectado a los clubes de barrio, y claramente cuando vos tenés problemas desde adentro de la organización, que son económicos, o de otra índole pero que tiene ese peso, se hace difícil la organización hacia afuera. Por eso, me parece que es el momento de tomar determinadas decisiones para volver a hacer grande también al sindicato. El sindicato municipal de La Matanza no solamente tiene que subsistir a través de su estructura edilicia, sino también a través de su funcionamiento con las personas, con los trabajadores, con su cuerpo delegado. Hay que volverlo a poner en acción para que de alguna manera pueda cuidar esto que me plantea en la pregunta. Que los derechos que tenemos no se licúen con determinadas respuestas. Hoy se licúan porque hay crisis, ayer porque no era el momento, no estaba la ley. Siempre hay alguna excusa y nunca estamos en condiciones de discutir o estar en un escalón más arriba. Me parece que es el momento de empezar a rearmar todo eso como para que se puedan dar estas discusiones que sean en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras municipales.”

QP: Yo recuerdo cuando fue la última vez candidato, no la última elección, sino la anterior, que usted ya planteaba algunas cuestiones en cuanto a propiedades del sindicato, de cómo hacerlas que rindan fruto o por ahí venderlas e invertirlas en otras partes, por el tema de la obra social y demás. ¿Cómo lo ve al sindicato hoy con la crisis financiera que está viviendo y la crisis que está afectando mucho a la obra social?

RB: “Yo la verdad que desconozco cómo está económicamente desde adentro, pero claramente hay una cuestión financiera que, visto desde afuera, así no se puede sostener más. Si alguien gana en su casa, en su vida cotidiana 100 pesos y tiene gastos de 400, tiene que tomar determinaciones para que esto se equilibre, porque si no, uno en su vida cotidiana no puede ser feliz con las cosas cotidianas porque tiene un problema económico que lo abruma. Entonces, en este caso, para que el sindicato pueda funcionar como tiene que funcionar, me parece que tiene que tomar determinaciones en algunas cuestiones y ordenarlo definitivamente para que cumpla el rol sindical que tiene que cumplir. Entonces, si tiene problemas financieros, bueno, claramente que el primer paso es tratar de equilibrar esas cuentas a como dé lugar.”