“LO ÚNICO QUE PUEDE SALVAR AL PUEBLO ES EL PUEBLO ORGANIZADO, A TRAVÉS DEL PERONISMO”

Entrevistamos a Juan Enríquez, ex funcionario municipal y nacional, pero lo mejor de su currículo está en su trabajo en la urbanización de Villa Palito, que es un hito a nivel municipal, provincial y nacional. No existe otra experiencia de esa envergadura que haya sido exitosa.

Enríquez nos comenta su visión de la crítica situación que se está viviendo en estos momentos y de su trabajo militante en distintos barrios del distrito.

QP: Juan Enríquez, usted por su trabajo y militancia anda recorriendo los barrios más populosos de La Matanza, ¿cómo ve el humor de la gente?

JE: “Como siempre, primero agradecerte que puedo dar mi opinión y puedo dar mi punto de vista dentro de La Matanza, que siempre tenés la amabilidad de acercarte y poder hablar. Y yo veo que está todo muy complicado. En los kilómetros yo creo que es un lugar donde sí tienen el termómetro de la necesidad terrible que hay. Sabemos que la pobreza hoy subió al 55%, sabemos lo que cuesta hoy bancar un comedor. No solamente porque el Estado nacional no manda las cosas, sino porque hay cosas que valen muy caras. Vos tenés que comprar la papa, la cebolla, tenés que ponerle mínimamente un ajo. Un ajo está muy caro, vos tenés que ponerle dos morrones, tenés que ponerle un zapallito, por lo menos para que el guiso que coma la gente tenga gusto. Porque no vas a hacer un guiso sin gusto. Entonces cuando vos querés bancar un comedor con el trabajo propio, el trabajo que uno tiene para la familia, comparte esa parte de ese trabajo, cada vez sale más caro. Y a la gente no se le puede pedir porque a la gente no le alcanza. Y siempre se está pidiendo un azúcar, una yerba.”

QP: Esto es algo para que la gente tome conciencia. Estos comedores que se están abriendo, ¿es por la necesidad de la gente o por una militancia política?

JE: “No, los comedores que se abren es por una necesidad. Vos te das cuenta. Porque, qué sé yo, un ejemplo, en el club de Villa Palito nosotros empezamos a armar el comedor para los chicos del club, tres veces por semana, la copa de leche todos los días. Y llegó el momento que la gente se enteró que estábamos haciendo un comedor en el club para los chicos y empezó a venir con la vianda. Y llegó el momento que había 5 personas, 7 personas, 10 personas y nosotros lamentablemente tuvimos que decirle, mire: la verdad que no nos alcanza para hacer un comedor para toda la gente, alcanza para los chicos. Nos queríamos asegurar que los chicos terminen de entrenar, puedan cenar y poder volver a su casa, por lo menos dormir ya con una cena. Entonces yo creo que en cada lugar donde se hace un comedor es porque la familia también se ahorra, si la familia va y lleva dos bols de comida para su casa donde son dos o tres chicos, yo creo que ese día se ahorró de gastar 25 o 30 mil pesos, digamos mínimo, entonces mínimamente se ahorra esa plata, aunque no la tenga, pero por lo menos come un guiso con todo, con la carne, con la papa, con la batata, que tenga gusto. No es solamente fideos y a la vez le agregamos el pan. También sabemos que hoy el pan está a más de 2 mil pesos. Entonces la verdad que me da mucha pena hablar de esto, me da mucha pena porque uno quiere estar dentro del peronismo para transformar y para que la gente pueda vivir mejor, no para poder ayudar a que pueda calmar el hambre. Eso la verdad que te duele.”

QP: La gente cuando charla de estas cuestiones, pues uno debe hablar en su actividad diaria, ¿a quién señala? ¿Al gobierno nacional, provincial, al municipio?

JE: “Mirá, en un principio yo creo que la gente estaba muy enojada, estaba muy enojada con el peronismo, con nosotros, con los dirigentes, porque muchos de nosotros por ahí nos habíamos alejado de la gente, estaba enojada, yo creo que ese fue el voto, un voto de enojo. Ahora ya pasaron nueve meses y se da cuenta que todo lo que dijo este gobierno era mentira y cada vez miente más, porque yo creo que la gente ya se dio cuenta que miente no solamente porque no cumple lo que prometió, sino mienten cosas que ya es muy evidente, cuando habla de que teníamos 17.000 puntos de inflación, digo, eso era imposible y hoy bajamos a 4 o 5 puntos, ya ahí la gente empieza a darse cuenta. Es como que te habla difícil para que vos no entiendas.”

QP: Claro, 4 puntos de inflación y las cosas no dejaron de aumentar, las farmacias lo mínimo son aumentos de 100% todos los meses en medicación.

JE: “Sí, yo creo que acá uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es que nos damos cuenta que no solamente se están metiendo con la comida de los chicos y de los barrios, que es una generación que, si no se alimenta bien, digamos, el futuro de la Argentina está en peligro, sino también se están metiendo con nuestros padres, con nuestros abuelos, que también no solamente no le quieren aumentar 20.000 pesos que no sirven para nada, sino la represión.”

QP: Lo que pasó el otro día en el Congreso.

JE: “Yo creo que eso es imperdonable. Ahora, espero que se esté reorganizando, que se estén rearmando, en el caso particular, yo que estoy en Camino a la Victoria con Victoria Tolosa Paz, todavía dentro de La Matanza no me puedo incorporar dentro del partido. Ya pedí varias veces tener la posibilidad de hablar con Fernando, hablar con alguna autoridad dentro del Partido Justicialista para ser parte del mismo, simplemente para poder ayudar, porque uno lo que hace, lo hace informalmente. Entonces, cuando uno anda en los barrios, te preguntan con quién estás trabajando, para quién estás trabajando, y uno trata de sintetizar que estoy haciendo peronismo, digamos, no es que estoy trabajando para alguien. Hacer peronismo es estar a disposición de la gente, servirle a la gente. Entonces, hoy en día, por suerte, la provincia de Buenos Aires también nos está dando una mano por intermedio de Victoria Tolosa Paz. Dentro del municipio, acá en La Matanza, también nos dan una mano, nos ayudan con algunas mercaderías, no mucho, pero nos ayudan. Pero lo que a mí me gustaría es ser parte del partido de La Matanza, no esperar a que vengan las legislativas para que me llamen y me digan, bueno, mirá, hay elecciones, vení a trabajar. Yo creo que en la política hay que trabajar todos los años por más que no haya elecciones. Y este no es un año de elecciones, entonces es un año para trabajar, y el año que viene es un año de elecciones, también hay que trabajar, pero no podemos trabajar tres meses antes. Entonces, por ahí, uno está pidiendo a gritos, sin hacer ruido, digamos, que el partido Justicialista de La Matanza nos dé un espacio y nos convoque a trabajar. Y eso me parece que es la etapa que estoy viviendo ahora.”

QP: Hoy es muy necesaria, como en la pandemia, siempre rescaté que tanto los dirigentes sociales como los dirigentes políticos de los barrios le dieron una gran mano a los vecinos con la olla popular, la vacunación, corriendo detrás de ellos. Por lo menos tengo la certeza de que la mayoría de los matanceros morfaron durante la pandemia, cosa que no ocurrió en otros distritos por ahí. Y hoy se necesita también la militancia, porque tenemos esta crisis alimentaria y creo que ahora viene una crisis de salud muy importante con el tema del dengue, que están hablando del dengue ya. Y se va a necesitar mucho de la militancia política y social. En este caso del peronismo, que es la que está más inserta en la comunidad.

JE: “Bueno, coincido al cien por cien. Lo que pasa es que, si no te convocan, uno trata de hacer lo que puede. Coincido nuevamente en el tema de la salud. Nosotros hoy ya no nos puede agarrar descuidado lo que es el dengue y el problema que vamos a tener con los mosquitos. Entonces, más allá de que el municipio está haciendo una tarea dentro de lo que es la prevención, yo creo que hay más prevención y hay que mostrarle a la gente esta parte de Descacharrar, digamos, sacar todas las chatarras que tenemos alrededor de la casa que ahí está el germen y ahí están los mosquitos preparados para ahora.”

QP: Si, fumigar y cortar el pasto.

JE: “Si, va, pero me parece que pasa más por los lugares donde se junta agua después de una lluvia y viene el calor y yo creo que ahí empiezan a salir estas larvas de los mosquitos y creo que tenemos el peligro alrededor. Entonces, yo creo que tienen que organizarse, tenemos que organizarnos la militancia, pero, digamos, con ayuda del Estado, que sería el municipio en este caso. Y después, todos tenemos claro que hoy tenemos a un dirigente, principalmente ya demostrado por todo, que se bancó todo este problema con el gobierno nacional que está ausente, que es Axel Kicillof. Yo creo que de eso no hay discusión, lo que pasa que falta para todo lo que se va a venir, pero yo creo que hoy el dirigente que nos tiene que marcar el rumbo es Kicillof. Nosotros con Victoria Tolosa Paz estamos en esa línea. Y dentro de La Matanza, yo estoy esperando que el peronismo me pueda convocar antes de que venga la elección legislativa.”

QP: De no haber esa convocatoria formal ¿Ustedes estarían solicitando elecciones internas?

JE: “Mira, primero que, siempre digo lo mismo, falta un montón para ver qué pasa. Primero hay que ver la legislativa del año que viene, cómo se va a jugar, y después yo lo que estoy esperando es que me convoque Fernando, así como convoca a un montón de dirigentes que inclusive compitieron contra Fernando, que es el Movimiento Evita y otros competidores que los convocó el Partido Justicialista y hoy están, qué sé yo, La Cámpora, El Ateneo lo convocó él, y hoy tienen un espacio y trabajan dentro del partido en La Matanza. Sabiendo que Victoria Tolosa Paz habló con Fernando Espinoza para decirle si no podía dar un espacio y la contención dentro de La Matanza, porque a nosotros nos sacaron del Estado Nacional cuando gana Milei, yo estaba en el programa Mi Barrio y a todo el equipo nos echaron, y está bien, no laburaríamos nunca por un gobierno neoliberal y de extrema derecha, y que les pegue a los abuelos, no estaría nunca en ese lugar. Entonces está bien que nos echaron y ahora la idea es que nos pueda contener el peronismo de La Matanza, como contiene a un montón de compañeros que echaron a nivel nacional, ¿no?”

QP: La realidad es crítica, se está viendo que la realidad es crítica en todas las fuerzas sociales, a todo el mundo le está tocando esta crisis. ¿Usted qué expectativas tiene? ¿Esto empeora, mejora?

JE: “Mirá, la verdad que es contradictorio, porque no todo el pueblo se está activando por esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Cuando nosotros vemos que Milei todavía tiene una aceptación, no importa si es de 30%, de 40% o de 45%, no importa, el tema es que sigue teniendo aceptación, pero yo creo que la gente tiene que descubrir que él les miente y encima habla muy difícil para que el pueblo esté confundido, entonces como que dice una cosa dice otra y está muy atento a poder hacer algunas acciones cuando la gente se está por dar cuenta. Entonces la mente también tiene esa suerte de que justo ahora Argentina sale campeón en el momento que él gana entonces la gente está contenta por Argentina.”

QP: Después de algún escándalo de corrupción.

JE: “Sí o también ahora está este pibe, estoy hablando por ahí de los barrios, sale el tema este de Colapinto que corre en la fórmula 1 y decía algún un reportaje que hicieron a un famoso un boxeador que le preguntaban él qué era Maradona para él y él decía que cuando Maradona salió campeón en el mundial era el único momento más allá que tenían hambre, más allá que estaban mal en el ‘86 era la única felicidad que ellos tenían, esperaban que Maradona juegue y verlo eso le daba felicidad y le hacía olvidar que tenían hambre. Y esto que haya un piloto en formula 1 (yo creo que va a tener mucho éxito y mucho futuro) porque cuando son populares vos lo sentís, no hace falta que nadie te lo venda, este pibe Colapinto que corrió vos lo ves y tenés ganas de verlo, no entendés nada de fórmula 1 y querés verlo. Yo tuve la posibilidad de con mis hermanos ver a Reutemann cuando corría que era esperar ver la carrera y vos no entendías nada y este Colapinto toda la familia viendo, yo creo que es una persona que tiene un imán muy grande pero lamentablemente los que estamos en la política nos damos cuenta que esto de nuevo distrae a la gente y a las clases bajas como el Diego, es como como que por un rato se olvidan del tema de que no tienen para comer y no te alcanza. Y por otro lado de nuevo a los dos días tenés la realidad que le están pegando a los viejos. Yo creo que tiene que haber no solamente una movilización masiva, yo creo que tiene que haber muchas movilizaciones en diferentes lugares porque a todos no le van a poder pegar y a veces que haya una sola movilización hace que lo puedan controlar mejor pero bueno eso lo manejan a otro nivel, la estrategia política es mucho más grande, pero yo cada vez estoy más enamorado del peronismo. Viendo esto estoy enamorado del peronismo a medida que va pasando el tiempo recordando todo lo que pasé, es lo único que puede sacar adelante a este país. Y uno decía, también lo escuchaba en la tele, que dice bueno pero cómo le hablás a los pibes del peronismo, cómo le decís a los pibes que tienen que ser peronistas, entonces decía: bueno deja que pase el tiempo que solos se van a transformar en peronistas cuando empiecen a estar bien, empiecen a tener derecho, empiecen a progresar, a tener trabajo, a comprarse sus autitos e irse de vacaciones, solo se van a transformar en peronistas, porque está muy difícil ahora.”

QP: Hablando con la gente, ¿cómo lo ven al intendente?

JE: “Fernando, ahora está recorriendo, el otro día estuvo en Puerta Hierro y San Pete, lo veía que fue a recorrer el barrio el día del niño estuvo. Yo lo vi ahí, a mí me da mucho orgullo volver siempre, porque fue una villa que trabajamos, que hoy se está urbanizando y que están haciendo vivienda para que esa gente pueda cambiar su vida, cuando uno tiene la casa cambia su vida, cambia completamente y cambia la vida de las próximas generaciones, entonces ahora estamos viendo que Fernando está con unos temas personales que creo que lo está por resolver, estuve viendo en la tele que está en vía de resolverlo y bueno yo estoy esperando que me convoque él o alguno de sus manos derechas para ver si uno puede ser parte del peronismo en lo institucional, porque yo me creo una persona del peronismo por naturaleza, por haber nacido en Villa Palito, por haber ayudado a la gente, por haber transformado a la gente.”

QP: Aparte, estando a la cabeza de un movimiento importante, como es el de villas y asentamientos

JE: “Mirá, nosotros llegamos en un momento a mover 52 micros y no porque dábamos plata, sino la gente salía a movilizarse para poder tener el agua, la vivienda, la mejora de hábitat, hoy estoy trabajando en González Catán, en 17 de noviembre, que son tres barrios juntos que están ahí en la 1001, estamos trabajando justo este domingo que viene vamos a hacer el Día al Niño, yo creo que va a ser masiva la presencia de los chicos, que van a ir porque ahí nos dan una mano la provincia de Buenos Aires con chocolate y esas cosas. Ahí yo creo que también son tres barrios muy populares que cuando vos estás ahí también piden lo mismo que nosotros pedíamos en Villa Palito. La mejora de hábitat, la regularización dominial, que se pueda resolver el tema de la hidráulica para que no se inunden, están mejorando un club, tienen su copa de leche y yo creo que ahí es donde tenemos que estar nosotros. Y nosotros con la experiencia de que todo eso ya lo resolvimos entonces estamos yendo a un lugar donde tenemos decir, mirá acá no lo resolvés solamente haciendo una zanja con la pala, esto tiene que tener un estudio hidráulico porque mañana el agua tiene que salir para allá y ustedes no tienen que inundarse.”

QP: Ustedes tienen experiencia en eso, no construyeron solamente un barrio, construyeron una ciudad, o sea, a una villa la urbanizaron toda, con otro criterio, con otra forma de ver la política.

JE: “Con participación, me parece que ahí está la clave, porque vos podés venir de afuera a hacer un barrio completo y si la gente no fue parte siempre va a tener una crítica principalmente porque no fue consultado ni fue parte, entonces nunca podés hacer algo para una persona sin hablar con la persona y sin consultarla. Yo creo que toda planificación que se haga en los barrios populares el actor principal tiene que ser el barrio y si hay cosas que no entienden profesionalmente, hay que tener la suficiente paciencia para explicárselo. Una vez que esa persona se siente parte es inevitable que ese proyecto sea un éxito. Nosotros trabajamos en la Cuenca Riachuelo Matanza, sacamos a toda la gente de la cuenca, en un principio la gente no entendía porque no quería salir, pero lo que pasaba al costado de del Río Matanza es que después de una inundación, una vez que se secaban las casas inundadas las vendían, venía otro nuevo y no sabía lo que era la inundación hasta que se inundaba. Y así iba dando vuelta la familia que se asentaban en esos lugares y bueno nosotros tuvimos la posibilidad de poder convencer a todas a todas esas familias y trasladarlas. Por eso se hace el barrio La Bastilla, se hace parte del barrio de los Federales. Que es otro tema siempre hablando del hábitat, yo creo que no hay que descuidar los barrios federales están pasando por un momento muy complicado con las plantas de tratamiento que no andan, no funcionan y hay que dar una solución porque eso genera enfermedades, las cloacas al no ir a la planta de tratamiento lo que hace cuando hay la lluvia una de dos o se revienta todo en las calles o desagua en algunos lugares donde se contamina todo lo que se hizo. Al final no tuvo el resultado que esperábamos, que yo creo que esa es otra de las cosas de hábitat que a mí me interesaría mucho trabajar para resolver, siempre estamos hablando de una crítica constructiva cuando uno está dentro del peronismo para poder resolver estas cosas.”

QP: ¿Deseas agregar algo más?

JE: “Si, ratificar que lo único que puede salvar al pueblo es el pueblo organizado, a través del peronismo, yo creo que dentro del peronismo seguimos teniendo dos dirigentes hoy en día que son los que siguen siendo más importantes, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, yo estoy con la conducción de Victoria Tolosa Paz y bueno hoy nosotros pedimos ser parte del peronismo de La Matanza, yo creo que a veces lo que nos pasa a nosotros que nos conocen desde el momento que vendíamos diario que éramos canillitas, vendíamos factura y churros y todavía no nos consideran dirigentes más allá que hicimos todo lo que hicimos. Pude haber hecho baños y pude haber ayudado a gente de Chaco, Santiago, Corrientes, Misión y todas las provincias que recorrí estando en Nación, por ahí mucho no se valora eso, entonces creo que en el momento que se den cuenta que ya no somos más canillitas, que ya terminamos Villa Palita, que dejamos de vender churros en la calle, que para mí siempre fue un orgullo, y principalmente que nosotros descubrimos nuestra identidad en Villa Palito y estamos orgullosos de ser de ahí porque es una propuesta transformadora.”