EL CURA “TRUCHO” DE ZARACHO Y “RICKY RICÓN” (alias RICARDO FRESCO)

Por Prof. Joaquín G. Puebla

La “orden religiosa de San Gregorio Magno” no es una orden monástica, sino la Pontificia Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, una orden de caballería de la Santa Sede establecida por el Papa Gregorio XVI en 1831 para honrar al Papa Gregorio Magno. Se concede a hombres y mujeres católicos (y a algunos no católicos) por su servicio a la Santa Sede y la Iglesia Católica, y no implica obligaciones monásticas.

La Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, más conocida como Iglesia cristiana palmariana, Iglesia palmariana​ o Iglesia católica palmariana,​ es una iglesia católica independiente con sede episcopal en El Palmar de Troya, España. Fue fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII.

Una iglesia católica independiente es un grupo que se identifica como católico, pero no está afiliado a la jurisdicción del Papa y la Iglesia Católica Romana. Estas iglesias, que pueden o no tener sucesión apostólica, a menudo se formaron a partir de deserciones, divisiones históricas o como una respuesta a ciertas doctrinas o prácticas de Roma, como se ve en la Iglesia Filipina Independiente o la Iglesia Católica Ecuménica. Tienen sus propios obispos como líderes y pueden tener enfoques litúrgicos o doctrinales diferentes

La Iglesia Veterocatólica, (Vieja Iglesia católica o Iglesia Católica Antigua) es una asociación de Iglesias nacionales autónomas bajo la presidencia del arzobispo de Utrecht. Las raíces del veterocatolicismo pueden señalarse en los Países Bajos, en el período posterior a la Reforma, cuando Roma consideraba gran parte de aquellos países como tierras de misión. Durante una controversia sobre la deposición del vicario apostólico a comienzos del siglo XVIII, un pequeño grupo logró obtener la consagración de Cornelius Steenoven como arzobispo de Utrecht, lo cual confirmó su escisión de Roma.

Hacia finales del mes de octubre, en conmemoración del Día de los Muertos (Esta festividad oriunda de México se popularizó en otros países del mundo, gracias a su significado y atractivos. Se trata de una jornada dedicada a recordar a aquellas personas que ya no están y guiar sus almas hacia un mejor lugar, a través del uso de coloridos altares, rezos, visitas a cementerios y ofrendas) hay bastante actividad en los cementerios dado que acuden deudos a conmemorar a sus muertos, algunos van solos, otros son acompañados por religiosos de distintas religiones y, algunas de estas, realizan actividades grupales. Para realizarlas deben solicitar permiso, previamente, a las autoridades correspondientes.

El Cementerio matancero de Villegas no es la excepción y se ven muchos deudos visitando las tumbas de familiares, amigos, etc. Generalmente van solos o en grupos de conocidos; también suelen estar acompañados de algunos sacerdotes de distintas confesiones religiosas.

En esos días el trabajo de los trabajadores municipales es intenso en lo referido a la limpieza del cementerio. Un trabajador municipal matancero estaba barriendo hojas en una de las calles principales del cementerio cuando vio que un sacerdote, luego de terminar sus oraciones, “no pasaba la gorra” (e refiere a pedir donaciones voluntarias, generalmente de dinero, para compensar una actuación artística o un evento. También se usa para describir una situación donde una persona no paga por algo y vive a expensas de otro. La expresión puede ser literal, recolectar dinero en una gorra o metafórica) sino que “pasaba su libro de oraciones solicitando dinero”. El trabajador municipal le llamó la atención y se quedó mirando un rato y después siguió su rutina de trabajo.

Al rato se apersonó en el galpón, donde se guardan las herramientas, el religioso mencionado y de forma prepotente solicitó que le dieran el “video donde lo habían filmado solicitando dinero”.

Obviamente video no existía, pero eso no amilano al religioso dado que los amenazó de hacerlo echar porque él estaba autorizado por Eduardo Zaracho, Coordinado Gral. de Cementerios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno a cargo de Ricardo “Ricky Ricón” Fresco.

Ante esto, los trabajadores municipales del cementerio se dirigieron a la oficina del director a cargo de la necrópolis y le comentaron lo sucedido. Después de debatir y asesorarse unos minutos se decidió que el trabajador municipal se presentara en la comisaria Seccional Quinta de San Alberto y realizar una exposición civil.

A todo esto, el religioso se apersona en la oficina del director a cargo del cementerio “exigiendo ingresar al mismo para realizar su labor pastoral” y al negársele el permiso para hacerlo, invocó la autorización que le había dado “Eduardo Zaracho, Coordinado Gral. de Cementerios” y le realizó una “amenaza verbal” al director a cargo del cementerio, al decirle “Si yo me voy. Vos te vas conmigo” y al solicitarle que informara qué religión profesaba o a cuál pertenecía, señaló que “era Católica” (ver video haciendo click en el siguiente link: https://www.youtube.com/shorts/drY320uGgG8).

A todo esto, se acercaron a la administración del cementerio una pareja de ancianos para denunciar al Presbítero Alejandro Bustamante y/o Fernando de la Cruz por “haberles cobrado para rezarle un responso a un familiar de ellos sin avisarles antes que el mencionado religioso no era sacerdote católico, religión que ellos profesan”

En resumen, se comenzó un ida y vuelta de denuncias administrativas y policiales, hasta que se elevó a la justicia un el pedido de una “orden de restricción perimetral” para el clérigo en cuestión.

Obviamente al mencionado se le solicitó sus datos personales y a qué iglesia pertenecía. Él se presentó como Alejandro Omar Bustamante de la Orden Religiosa “San Gregorio Magno” y que su nombre religioso era Fernando de la Cruz.

Al mencionar que pertenecía a una Iglesia Católica, se consultó al Obispado de San Justo y la respuesta fue contundente: “El Sr. Alejandro Omar Bustamante, NO POSEE LAS LICENCIAS NECESARIAS PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES PASTORALES EN NOMBRE DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL CEMENTERIO Y EN NINGÚN ÁMBITO DE LA DIÓSESIS DE SAN JUSTO”; dicha nota está firmada por Eduardo Horacio García, Obispo de San Justo.

A partir de esto consultamos también al Obispado de Gregorio de Laferrere, pero ellos “no tienen ningún registro escrito respeto a esta iglesia”; eso sí, recuerdan el nombre de “Bustamante y/o de la Cruz porque hace bastantes años tuvieron problemas con él por cobrar servicios religiosos en nombre de la Iglesia Católica”, hecho denunciado oportunamente ante las autoridades policiales.

Según una nota que elevó al Intendente matancero, Bustamante y/o de la Cruz sostiene que es Sacerdote de la Iglesia Católica Independiente (Veterocatólica) y que antes pertenecía a la Iglesia Palmariana. También, en estás idas y vueltas se presentó como Presbítero (Un presbítero es un miembro del clero cristiano que ha recibido el sacramento del Orden Sagrado, ocupando el segundo grado de la jerarquía eclesiástica, por debajo del obispo. En la Iglesia Católica, es sinónimo de sacerdote y tiene la autoridad para celebrar la misa y otros sacramentos. La palabra proviene del griego presbíteros, que significa “anciano”) y para variar, también se presentó como parte del “Apostolado Sacerdotal San Gregorio Magno, perteneciente a la Iglesia Católica” (El apostolado sacerdotal San Gregorio Magno se refiere a la influencia y enseñanzas del Papa San Gregorio Magno en la vocación sacerdotal, ejemplificadas por su humildad, servicio y promoción de la santidad en el clero. Su legado influye en el apostolado a través de sus escritos, la reforma de la liturgia y el fomento de la evangelización, promoviendo la idea de que la grandeza sacerdotal reside en el servicio a los demás)

Para aclarar algunos conceptos, hemos investigado un poco y descubrimos que la iglesia que dice representar no está reconocida por el estado argentino (Para que una religión sea reconocida, es necesario presentar una solicitud formal ante el organismo gubernamental correspondiente – Registro Nacional de Cultos en Argentina -, acompañado de una extensa documentación que detalla la historia, doctrina, organización, estatutos y finanzas de la entidad. El trámite generalmente requiere la presentación de formularios específicos y la demostración de los fines y actividades específicamente religiosas del grupo).

También nos pusimos a husmear la cuestión de las iglesias que él nombra, pero las mismas no existen, orgánicamente en la Argentina, no están reconocidas por el estado nacional.

Nuestra Constitución Nacional reconoce, en todos sus aspectos, la libertad de culto, pero estable normas y reglas para que esta sea reconocida como religión. Obviamente se puede profesar cualquier religión, este o no reconocida por el estado, pero es algo de origen privado y eso implica que hay cosas que no pueden realizar.

¿IGNORANCIA O COMPLICIDAD?

El accionar de Eduardo Zaracho, Coordinado Gral. de Cementerios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno a cargo de Ricardo “Ricky Ricón” Fresco, pone en duda que sepa algo del tema o, lo hace, para sacar “un beneficio económico o personal para él o para “Ricky Ricón” Fresco”.

La gestión de los cementerios municipales matanceros nunca ha sido fácil, siempre hubo “sospecha de negociados y otras yerbas” llevadas adelante por diferentes Interventores, pero cuando la administración quedó a cargo de los trabajadores municipales las cosas fueron cambiando positivamente, de a poquito y sin mucho apoyo de la Subsecretaría de Gobierno.

El cura, sacerdote, presbítero, etc. no pertenece a ninguna religión registrada en nuestro país; habla de que es una “Iglesia Católica”, dice pertenecer a esta iglesia y la relaciona con otra que a su vez se fusionó con tal otra; en una palabra, mezcla todo y no aclara nada. Su acción pastoral se parece más a “un negociado que a una acción con fines religiosos”

¿UNA AMENAZA?

Si bien adelantamos la nota por las redes sociales, el Sr. cura, sacerdote, presbítero, etc., no le tembló la mano y me envió el siguiente mensaje: “Buenas tardes! Ud. esta difamando a un sacerdote que tiene todas las licencias ministeriales en reglas. No sabe lo que hace. Deme su número y hable conmigo si es tan hombre y le demostraré que yo soy quien digo ser. Salvo que prefiera la demanda a las autoridades de forma inmediata”

Sinceramente no sé si quiso amenazar o llamarme a la reflexión ante algún pecado que estaría por cometer…