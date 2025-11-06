“NO TENEMOS RESPUESTA DEL INTENDENTE”

La situación económica de los trabajadores municipales matanceros no anda nada bien. En el ejecutivo municipal se hacen los distraídos para ir estirando el plazo de definiciones o soluciones, pero nadie habla de esto. Se critica mucho a la conducción del STMLM, pero nadie dice nada de la actitud del ejecutivo municipal ni del Intendente. Salvo honrosas excepciones, nadie aborda el tema salarial de los trabajadores municipales matanceros. Una alta fuente del ejecutivo municipal, trató de explicarme la situación y me comentó que “La inflación acumulada del año es del 22% y nosotros dimos aumento por el 44%”, al decirle que eso no alcanzaba por el bajo salario básico, me contestó que “Tenemos problemas con la recaudación impositiva, dado que bajo muchísimo y, a su vez, no recibimos los aportes correspondientes de la nación y, en alguna medida, de la provincia”

La cosa se está poniendo brava y ante esto entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM para que no explique o nos cuente la situación que se está viviendo.

QP: Daniel Troncoso, ustedes presentaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Donde denunciaron al municipio por determinados puntos que hemos estado hablando en otras notas. ¿Qué lo decidió tomar este paso?

DT: “Nosotros siempre tratamos de lograr una mesa de diálogo, como digo siempre, y tratar de solucionar las cosas en dialogando, charlando y buscando soluciones para la comunidad de La Matanza y para los trabajadores municipales. Así fue como empezamos a hacer notas, empezamos a decretar los estados de alerta y movilización, empezamos a tener apoyo de la CGT local y en nombre de Heraldo Cayuqueo, las sesenta y dos organizaciones peronistas. Contamos, por supuesto, de quien forma parte también de la Federación de Trabajadores Municipales y de la Confederación, vemos que no hay forma de llegar a un teléfono del ejecutivo que pueda solucionar estos temas. Entonces, en este caso, recurrimos al ministerio de trabajo, ya como paso previo a lo que pueda llegar algún tipo de medida de fuerza que podamos tomar, y que ya el ministerio de trabajo tome cartas en el asunto para que estén avisados y que después no haya problema con los trabajadores”

QP: En el Ministerio de Trabajo ustedes ya hicieron estas notas anteriormente, pero el Ministerio de Trabajo siempre dijo, no va, y nunca se llegó a una solución

DT: “Nosotros en el 2020 fue cuando hicimos la movilización, y ahí, bueno, nos decretaron la conciliación obligatoria, y a partir de ahí, como estábamos en época de pandemia, empezamos una serie de reuniones virtuales que estaban de por medio el Ministerio de Trabajo, discutimos y llegamos a algunos acuerdos que tuvieran que ver con aumento de sueldo en un momento donde no había aumento de sueldo, que tuvo que ver con categorías, con pases a planta, etcétera. Pero te cuento algunos ejemplos de lo que está ocurriendo hoy: el sueldo básico, categoría trece de treinta, está cobrando ciento noventa y seis mil pesos de básico, o sea, si lo duplicamos, no llegamos tampoco al nivel de indigencia. Desastroso. Este año no hemos tenido un solo pase a planta, con compañeros que están contratados hace quince, veinte años, en una comuna que históricamente es peronista, ¿no? Entonces digo, bueno, qué contradicciones a veces que se ven. Las corridas de las categorías son en cuentagotas, y bueno, eso es lo que nos lleva cada vez a dar un paso más adelante en solicitar, y las condiciones de trabajo, tanto en las oficinas como en los lugares de salud, la falta insumos, la falta de personal, el materno de Laferrere, que atiende una comunidad impresionante en la cantidad de habitantes que tiene, y las necesidades que hay, tiene un psicólogo para todos, y aproximadamente seis pediatras, o sea, que no cubren ni siquiera los guardias. Porque seis pediatras. Y, a veces, los compañeros ponen afiche, los compañeros ponen pasacalles. Nosotros estamos ahora haciendo asambleas en algunos lugares de trabajo, hoy les toca a algunas unidades sanitarias. También estuvieron recorriendo algunos compañeros el Germani casualmente, y cuando uno pone un cartel o dicen que no se opera por falta de Pervinox, o que no hay personal de limpieza, o que cada vez hay menos municipales y más compañeros contratados, más monotributistas, y cuando denunciamos también que hay compañeros que son de carrera municipal, y que están renunciando, son de carrera y están renunciando, o sea, nunca se había visto algo así, siempre se veía que se pelee para tratar de pasar a planta y demás. Bueno, hoy están renunciando los de carrera por sueldos que se están pagando, y cada uno está buscando la forma de poder subsistir en otros trabajos, en otros lugares. Bueno, y también, por otro lado, la falta de voluntad de levantar un teléfono, la falta de voluntad de hacer reuniones y la falta de voluntad de intentar solucionar el problema salarial de los municipales o mejorarlo, que también eso sería un mayor aporte a la obra social, al sindicato, que sabemos que todo el dinero que entra en el sindicato y en la obra social va a parar hoy por hoy a lo que es la salud de los trabajadores municipales. O sea, que parece que ignoran, parece que hacen la vista gorda ante cuestiones que tienen que ver con la salud, y cuando hablo con la salud hablo de cosas graves, no estoy hablando solamente del tema de ir a un control médico en determinada especialidad. Estoy hablando de enfermedades terminales, estoy hablando de medicación que si se deja de dar, como la diabetes, que bueno puede terminar con la vida de del compañero, la vida del familiar del compañero, y bueno, el último aumento este que vamos a cobrar ahora por cuarta vez esos cien mil pesos, como lo dije varias veces, cien mil pesos que son en negro, cien mil pesos que no van a la salud, que no van al básico, que no tiene en cuenta a un sector ya desesperante, que es el sector de los jubilados, un sector que se expresa a veces a nivel nacional, a veces a nivel provincial, y acá también se expresa, pero bueno, realmente parece llamativa la insensibilidad con respecto a la salud y con respecto a los jubilados.”

QP: Veo que otras corrientes sindicales que se están armando para disputar la conducción del gremio, le pegan al gremio, pero no le pegan a patronal. Y dos semanas antes de las elecciones desaparecieron. Después terminaron las elecciones, volvieron a aparecer. O sea, como que están ligados al poder político, y le pegan al sindicato, a la conducción del sindicato, ¿Cómo lo ven ustedes?

DT: “Es un sindicato muy especial el nuestro, porque yo cuando converso en la CGT, o en las 62 organizaciones peronistas o en distintos ámbitos, vemos un sindicato que está conformado en forma diferente al resto. El nuestro es un sindicato muy político, muy politizado. Porque cuando hablo también en la federación, que somos todos secretarios generales de sindicatos municipales, hay cierto parecido. Pero es lamentable, porque la ley 14656, ¿por qué se plantea que no pueden despedir trabajadores? Y vaya si valió el esfuerzo de Juan Carlos Sluga y todos aquellos que, en el comienzo, el Cholo García, empezaron a trabajar fuertemente para crear una nueva federación y esta ley. Porque hay un artículo en la ley que prohíbe el despido del trabajador municipal. Porque el trabajador municipal es empleado, es un trabajador que trabaja para el municipio, no trabaja, o no tendría que trabajar para el intendente, porque, si no, cada vez que cambia el intendente, cada vez que cambia el color político o del mismo color político, o los secretarios pueden hacer lo que quieran, como lo hacen actualmente con los trabajadores. Entonces, los trabajadores son o forman parte del ejecutivo municipal, o en muchos casos son rehenes. Por ejemplo, nosotros pasamos el listado de los compañeros que están contratados para que los pasen a planta, y ellos hacen un control previo, un rastrillaje, preguntándole a los punteros políticos, a ver si realmente esa persona ingresa o no ingresa al plantel municipal. Pero yo quisiera saber también cuál es la medida, la vara que usan, ¿no? Si es la capacidad, si son las ganas que pone de trabajar ese compañero, lo que sabe, o si después, a la tarde, va a la unidad básica o si va a las movilizaciones cuando lo obligan, eso yo lo converso acá cotidianamente. Y después hay otros que forman parte directamente de la parte política. Que yo no lo veo mal, porque yo, mi ideología, por lo menos comparto el nombre de la ideología. Yo soy peronista, ¿no? Después hay algunos que, bueno, dicen serlo y parecen que hacen cosas contrarias o diferentes al peronismo. Pero bueno, critican al STMLM que alquilamos una casa, que vendimos un hotel, el de Mar de Ajó. Y bueno, son cosas que se hicieron para poder seguir sosteniendo con dinero que no ingresa por salario, por dineros que no ingresan por aportes que corresponden a los salarios, porque tenemos salarios de hambre, salarios de indigencia, a la obra social.

Ahora cada centavo de ellos va a parar a la salud de los compañeros. Esos mismos compañeros que vos decís, que a veces critican, todo, se sientan acá para ver cómo pueden solucionar el problema de salud de algún familiar o de ellos mismos. Entonces, es una cuestión de, afuera hago campaña, pero la realidad es esta. Si algún día les toca estar acá sentados y dirigiendo el gremio, ellos son personas inteligentes, así que van a saben que se van a encontrar con esto mismo, o saben que se van a encontrar con una necesidad económica en un país muy, muy, muy difícil, con un ejecutivo que no escucha, no atiende los teléfonos, y bueno, y tratar de pelear, creo que lo harían. Yo, por lo menos, en mi caso y esta comisión directiva, lo que estamos intentando de sostener, este, lo más que podamos y hasta lo último es la obra social, o sea, porque es la salud de los compañeros. Ojalá cambie la situación de la provincia, ojalá cambie la situación del nacional y que, bueno, que tengamos una mejora todos los sindicatos, porque todos los sindicatos realmente estamos teniendo un problema gravísimo con la con la salud, e incluso aquellos que superan los cien mil de afiliados”

QP: Una pregunta que por ahí es incómoda, pero hay que hacerla. Cuando hablamos de departamento de ejecutivo, hablamos de todo un equipo que integra el secretariado del municipio, que conduce el municipio, pero hay una cabeza, que el intendente, ¿Usted qué cree? ¿Qué no llegan los reclamos al intendente y queda en ese departamento ejecutivo que se sientan a negociar con ustedes o el intendente no le interesa el tema? ¿Cómo lo ven ustedes?

DT: “Nosotros, mirá, analizamos acá con la comisión directiva, y después, sacamos las conclusiones de acuerdo con lo que vemos. Yo llamo por teléfono a un miembro del ejecutivo, y charlamos, diálogo y, bueno, y acordamos una reunión, o no, o no te atiende el teléfono, te dice después hablamos o directamente están en campaña. Como hubo dos elecciones seguidas, hubo un problema que lo vinculan al narcotráfico con el femicidio, el crimen de esta de estas tres criaturas que asesinaron y descuartizaron. Y, bueno, y parece que, no sé, qué sé yo, parece que están abocados a eso por un momento, por un momento ponen ese tema, como que por eso no están abocados al tema de los trabajadores municipales, otras veces dicen que las elecciones, otras veces dicen que las post elecciones. Entonces, bueno, hay veces que hay compañeros del ejecutivo que sí realmente forman parte de las reuniones y demás, pero después no tienen la solución, o sea, vienen, charlamos, nos dan la razón, porque digamos, no es que nosotros estamos diciendo, ganamos de básico un millón y medio de pesos, pero queremos ir a un millón ochocientos, cosa que estaría perfecto. Estamos diciendo, ganamos ciento noventa y seis mil pesos de básico. O sea, se ríen, tiene razón, en tal lugar quedan tres personas de trabajo, hay un solo psicólogo en el materno de Laferrere, no hay sepultureros en los cementerios, todo lo que está ocurriendo en los lugares es tremendo. Y sí, es verdad también que al que más cuesta llegar es al intendente, que es de última el que tiene, creo que el poder de decisión. Son las personas más difíciles de poder dialogar, porque, si no, de última uno tendría un diálogo de frente más sincero y ya sabría que, bueno, que vamos a empezar un plan de solucionar esto o vamos a tener que tomar ya directamente las medidas de fuerza. Por eso, y ante la falta de respuestas, es que ya la denuncia, acompañado por la CGT, las 62, la Federación y, por supuesto, encabezada por el sindicato municipal de La Matanza, ya lo hicimos ante el ministerio para ir previendo medidas de fuerza, porque con estos sueldos, con estos salarios y teniendo en riesgo la salud de los compañeros, no podemos continuar.”

QP: Otras de las preguntas que tengo que hacer, que fue sorpresa, acá nos encontramos con una de las sedes del sindicato, que fue comprada hace 20 años más o menos, que fue remodelada, se encuentra una al pasar que ahora hay un cartel de otro sindicato. ¿Vendieron, alquilaron, hicieron un acuerdo?

DT: “No, está alquilado. Tratamos de alquilar todo lo que teníamos, inclusive en la parte donde teníamos la auditoría, los reubicamos y aprovechamos esos espacios para ir alquilándolos. El centro cultural, por ejemplo, está funcionando donde funcionaba donde funcionaba la escuela, la escuela está funcionando en otro lugar, así que tratamos de ir achicando y alquilando todo lo que podamos. Y te repito, todo eso es economizar para la salud de los compañeros, espero que los compañeros que vengan luego también tengan esa mentalidad, por lo menos yo creo que es la más sana que podemos tener, intentar defender la salud y tratar de defender el salario, porque la salud se sostiene con el salario, porque si vos tenés un mayor sueldo, tenés un mayor aporte. Hoy, los gremios que tienen más de 100.000 afiliados y que duplican o triplican los salarios nuestros, tienen las obras sociales en crisis. Imagínate nosotros que tenemos 3.700, 3.800 afiliados y con los sueldos que tenemos y lo que significa un aporte de un trabajador municipal a la obra social que está en el recibo de cada uno, oscila en los 25.000 pesos. Imagínate, con un aporte de 25.000 pesos yo voy a cualquier clínica, a cualquier prestador de salud y le digo, tengo 25.000 pesos, ¿le puede prestar atención a una familia de trabajadores municipales? O sea, es irrisorio, 25.000 pesos, como lo dice el secretario de Salud nuestro, el doctor Langman, es el valor de una caja de pastillas anticonceptivas, o sea, no es una operación, no es una cama de internación, no es terapia, por eso te digo que cuando tenemos la posibilidad de sentarnos con algunos de los actores del ejecutivo y nos escuchan, nos dan toda la razón, y dicen que van a transmitir eso más arriba, más arriba es el intendente, y bueno, no tenemos respuesta del Intendente.”

QP: Hoy la obra social está funcionando con dos clínicas.

DT: “Con dos clínicas que son las cabeceras, sí, que es el Agüero y el Buen Pastor.”

QP: ¿Esas clínicas van a seguir atendiendo a los municipales? Porque está corriendo el rumor de que una se baja, de que se van del acuerdo.

DT: “No, una no se puede bajar, en realidad no es que se baja una o no, las dos forman una empresa de salud que presta servicio a obras sociales. A nosotros hace tiempo que nos vienen diciendo que bueno, que los números no le dan, que quieren dejar el contrato de lado con nosotros, y por eso nosotros tratamos de hablar con el ejecutivo municipal, porque lo que está en juego acá, repito, es la salud. Y hace cuatro meses, la gota que rebalsó el vaso en los directivos de estas clínicas, es que dieron los 100.000 pesos de aumento en negro, al dar el aumento en negro no tienen aportes, al no tener aportes no entra un centavo más en las clínicas, y con muy buena voluntad, los directivos de estas prestigiosas firmas, hasta se formaron parte de reuniones con miembros del ejecutivo para explicar cuál es el problema del trabajador municipal, o sea desde el punto de vista sanitario, inclusive estuvo el Secretario de Salud presente en muchas de estas reuniones también, para explicar y para ver que realmente no se puede desarrollar con esa cantidad de dinero, no se puede transformar en salud. Entonces es lamentable, es tremendo, y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano mes a mes para poder seguir trabajando, pero nosotros lo hemos denunciado en volante, lo que está en juego, lo que está en juego hoy es el salario, es la comida, es el convenio este, y si estos convenios se llegan a caer, hay que salir a buscar otros convenios, repito, con 25.000 pesos en la mano, y decirle a un prestador de salud, che, con 25.000 pesos hay que hacer esto, por eso no es muy difícil, el que quiera hacer campaña gremial, política, está perfecto, está bárbaro, pero estas cuestiones son cuestiones son tangibles, son cuestiones racionales, son números, es matemática y es salud, y no hay con qué darle a esto. Es la verdad, ahora después que quieran decir que sí, que la bronca que causa el hotel de Mar de Ajo, que ya no lo tenemos, que aparte te digo, tenemos tres hoteles más, los tres vacíos, y eso que tenemos el convenio con la UOM, Y los tres están vacíos, porque no hay quien tenga para movilizarse, y además de eso, tampoco le estamos dando un mantenimiento a los hoteles, porque cada centavo que entra aquí, no se utiliza para ir a revocar, pintar o cambiar una ventana, se utiliza para pagar esa prótesis, se trata de pagar ese remedio, se trata de pagar esa operación, esos 13 millones, esos 20 millones, esos 40 millones de pesos que salen, y para llegar a 20 millones de pesos, con 25.000 pesos, es prácticamente imposible.”