“EL GOBIERNO NACIONAL PIERDE EL TIEMPO EN PELOTUDECES”

En menos de un mes, Jorge Lampa termina su mandato como Concejal matancero, si bien no creo que esta la última nota que le hagamos, lo entrevistamos para que nos dé su visión de los resultados de las últimas elecciones y como visualiza el futuro.

QP: Jorge Lampa ¿Cómo vio el resultado de la última lección? ¿Lo sorprendió?

JL: “Yo creo que la ciudadanía, en este caso la gente, trató de evitar el lunes negro, el famoso lunes negro que se hablaba de que, si perdía el gobierno nacional, la Argentina iba a volar por el aire. Entonces, trató de minimizar el daño y votar por una continuidad, a la cual evidentemente no está de acuerdo, porque si vos ves el mapa a nivel nacional, no es como lo vendió el gobierno nacional, que era todo violeta. En ese esquema, la sociedad me hace acordar a lo que fue el 2017, cuando ganamos con Esteban Bullrich, nos dio una oportunidad más, lo que no significa que nos dé un cheque en blanco. Eso le está diciendo al gobierno, que ahora en más ya no tiene más excusa de echarle la culpa a los anteriores gobiernos. Tiene que reactivar la fuente de trabajo, la industria, solucionar los problemas de los salarios, de los médicos, de los jubilados, de las universidades, y ese es el mensaje que dio la sociedad.”

QP: ¿Y usted cree que se harán de todo esto o solamente se dedican a hacer la macroeconomía más fuerte? Se ocupan de la macro, de la micro, nunca hay buenas noticias

JL: “Bueno, eso es para la tribuna, maquillaje, lo que se dice no, para la sociedad, pero esto es muy simple. El Gobierno antes del acuerdo había inventado un concepto que se llama Base Monetaria Amplia, y esta administración había emitido a lo largo del año 2025 a 3 dígitos porcentuales anuales. Porque la gente estaba aceptando el peso, entonces se producía un fenómeno de aumento de la demanda de dinero que convivía con una montaña de emisión, ahora que ocurre, el acuerdo con el Fondo y el Tesoro de los EEUU, dicen en otras palabras: Che nos dejamos de joder con Base Monetaria Amplia, vamos a una Base Monetaria Convencional. El Gobierno vuelve a decir que no emite y no es cierto, está emitiendo, no por la parte más genuina y virtuosa que es comprar dólares, sino porque al subcolocar deudas, esto es vence 10 y colocan 5, entonces tienen que emitir moneda para devolver al que no quiere ir al bono”

QP: Se habló mucho de que la baja inflación fue uno de los pilares de la victoria, usted es comerciante, usted tiene un comercio conocido y de mucho movimiento, ¿bajo la inflación, o es en unos artículos hoy y mañana otros suben sus precios?

JL: “El Gobierno nacional pierde el tiempo en pelotudeces como en reformas estructurales. La mayor reforma estructural que necesita la Argentina es tener un diseño macroeconómico; la reforma laboral, tributaria y previsional, en ese orden, pueden venir solo después de la reforma macroeconómica. Vos tenes que establecer un programa macroeconómico que empiece a circular, un proceso de desinflación que vuelva a funcionar, un nivel de actividad que encuentre piso, que tenga que empezar a resolver que la Argentina no es un país de oíl, gas e inteligencia artificial”

QP: La mentira tiene patas cortas ¿Usted cree que en algún momento esto se va a saber, o la gente se va a dar la cuenta de esto? En función de eso ¿cuál sería su pronóstico?

JL: “No, el reloj de arena se dio vuelta, te vuelvo a decir, después del 26 de octubre de la última elección, el gobierno no tiene más excusa de echarle la culpa a nadie, a ninguna de las gestiones anteriores, o hacen las cosas como tiene que hacerse, o se van. Pasó en el último dos gobiernos, Macri le echaba la culpa a Cristina. Después del 2017 que ganamos con Esteban, tuvimos dos años, y cuando fuimos a elecciones perdimos por 15 puntos. Le pasó a Alberto Fernández, que estuvo 4 años, más allá del desastre que fue a Alberto Fernández como presidente, cuando tuvo que ir a elecciones, se la pasó diciendo todo el tiempo de que la culpa era de Macri. Cuando fue a elecciones, perdió. Y este gobierno va a ese final, yo no veo una solución, no veo un modelo económico productivo, lo que vos ves es un modelo endeudador. Yo escuchaba hoy a la mañana a Cristiano Rattazzi decir que la gente del conurbano, lo único que tenía como modelo eran planes, el narcotráfico y el robo. Y falta la verdad a ese hombre, porque el conurbano, la provincia de Buenos Aires, la gente es gente humilde, trabajadora. Yo tengo la posibilidad, gracias a Dios, de vivir toda la vida de mi actividad privada. Hoy mismo vivo de mi actividad privada y doy trabajo a 25 familias. Y vengo del conurbano y tengo mi PyME en Ciudad de Buenos Aires. Yo no soy ni narcotraficante, no me considero vivir de un plan. Y muchos empleados que tengo yo, que trabajan en CABA conmigo, vienen de la provincia de Buenos Aires, vienen de Quilmes, de Varela, de Merlo, de Morón, de La Matanza. Faltan la verdad, a la realidad. Entonces ellos maquillan un relato, diciendo que los bonaerenses son esto, diciendo que no hay inflación y te meten en un congelamiento de los sueldos de los jubilados, de las universidades, de los médicos, sueldos miserables, médicos que están migrando a otros países por una mejor paga. Este es el gobierno de Milei.”

QP: Usted fue candidato en las elecciones legislativas, nos resultó reelecto. ¿Lo vamos a seguir viendo en política o vuelve, como en algún momento, trabajando desde su fundación?

JL: “Yo sigo trabajando como hace 30 años en el mismo volumen y más también desde Estar y Hacer. Nunca necesité un cargo ejecutivo o legislativo para desarrollar la política social junto al vecino. Voy a seguir trabajando desde Estar y Hacer doblemente. Eso es algo que lo llevo en la sangre.”

QP: Estar y Hacer, la asociación civil que usted preside tiene mucho contacto con gente de la tercera edad y gente humilde. ¿Cómo están pasando la crisis?

JL: “Mal. Mal están en 326 mil pesos más un bono de 70 mil pesos, o sea, no llegan a 400 mil pesos por mes. Hay abuelos y abuelas que no tienen la posibilidad de que tengan un hijo o un nieto que los pueda ayudar para llegar a fin de mes o comprarle un medicamento. Tienen que optar muchas veces entre comprarse los medicamentos o comer. Yo padrino 30 centros de jubilado. Quiero hacerle un agradecimiento a todos los proveedores que tengo de mi actividad privada que siempre me están dando una mano para poder acompañarlos y contenerlos. También como a la gente de la colonia artística o de la música, de la cultura que siempre me están acompañando en darme una mano en estos temas, pero las están pasando mal. Hoy, yo creo que en años siempre estuvieron complicados, pero yo creo que este es el peor gobierno que le tocó en los últimos 30 años.”

QP: ¿Qué perspectiva tiene para el año que viene?

JL: “Que la Argentina mejore. Pero para eso hay que trabajar. Hay que trabajar de distintos sectores para llegar a un ‘27 con buenas perspectivas para en la oferta electoral presentar algo que supere este mal momento en el país.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JL: “No, el agradecimiento por estos cuatro años que me estuviste dando la oportunidad de comunicarme con la gente que lo vamos a seguir haciendo ya desde otro ámbito.”