“ESTE BONO YA NO ES UNA FALTA DE RESPETO, ES UNA BOFETADA A LOS COMPAÑEROS MUNICIPALES, ES UNA MEDIDA QUE PARECE SER PARTE DEL ANTIPERONISMO”

Desde hace rato los trabajadores municipales matanceros están en las calles expresando su desacuerdo con la política salarial del ejecutivo municipal. Parece que el dialogo se ha cortado y la soga esta tirante. Ante esto entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM, quién nos comentó como está la situación y cuáles serían los pasos a seguir.

QP: Daniel Troncoso, hace bastante tiempo que vienen reclamando dialogo y soluciones al Departamento Ejecutivo municipal y, hasta ahora, no ha habido respuestas concretas a sus reclamos; ¿comenzarán con un plan de lucha o van a esperar que el ejecutivo reacciones?

DT: “Esto lleva bastantes meses y hay reclamos que creemos son solucionables como el pago del bono de 100 mil pesos que pedimos que lo pasen al salario básico. Hasta ahora hemos tratado de hablar y de armar alguna mesa de diálogo y no hemos tenido eco para encarar las soluciones que el departamento ejecutivo debe darle a los trabajadores municipales matanceros. Denunciamos al municipio, ante el Ministerio del Trabajo y nos juntamos con la CGT Matanza, las 62 Organizaciones, al FESIMUBO (quiero agradecerle a Heraldo Cayuqueo, a Pablo Boschi y al Cholo García) quienes nos dieron todo su respaldo a nuestro gremio y se comprometieron a que todos juntos hagamos fuerza para resolver nuestro conflicto. Nos pusimos un plazo, que vence hoy, para conformar una mesa de dialogo entre el ejecutivo y nosotros, pero no queremos sentarnos a discutir los problemas que venimos planteando hace mucho tiempo, esperamos que el ejecutivo se siente con soluciones en la mano. Tienen muy en claro nuestros reclamos. Nosotros denunciamos ante el Ministerio del Trabajo que nos hay una mesa de dialogo, que no hay discusiones paritarias y que, de no resolverse los temas planteados, comenzaríamos un plan de lucha”

QP: En reportajes anteriores hemos hablado del tema de la falta de voluntad política del ejecutivo para resolver los problemas planteado, pero ahora parece que algunos funcionarios están emperrados en seguir su postura

DT: “No sé bien que adjetivo utilizar para describir a algunos funcionarios. A modo de ejemplo te comento que hay un alto funcionario del ejecutivo que plantea que a nosotros nos dieron un 44% de aumento de sueldo, de ese porcentaje que dice está los 100 mil pesos que nos pagan en negro y nosotros lo sentimos como una bofetada o una falta de respeto a los trabajadores municipales. Ese dinero no tiene aportes a la obra social, no lo cobran los compañeros jubilados. Aparte habla de un 44% y dice que es el doble de la inflación; ante los trabajadores municipales están quedando como aliados de Milei al implementar está política en el municipio, porque están siguiendo la misma política del gobierno nacional que dice que bajó la inflación, pero cuando vamos a comprar a un negocio o a tomar el colectivo para ir al trabajo nos encontramos que hay aumentos por encima del índice inflacionario que ellos anuncian mes a mes. Ni hablar con el precio de los remedios o los insumos médicos que tienen que ver con la obra social. Es lamentable ver que un funcionario, de la más alta jerarquía del municipio, sostenga que los 100 mil pesos del bono sea un aumento de sueldo cuando es en negro y si se les ocurre lo pueden sacar mañana y, encima lo compare con el gobierno nacional de Milei. Parece que siguen la política de Milei porque pregonan una cosa y hacen otra. Esto es raro porque públicamente critican a Milei, pero aplican sus políticas salariares con los trabajadores municipales matanceros. Nuestro sueldo básico, que es de 197 mil pesos, pero suman el bono al sueldo conformado. Nosotros tenemos un sueldo básico de 197 mil pesos, pero con el conformado llegamos a 500 mil. No quiero o no sé cómo adjetivar a este alto funcionario municipal cuando hablan de estos temas. Nos plantean un aumento sobre el sueldo básico, pero el sueldo es tan bajo que no sabemos qué porcentaje de aumento debe dar para que impacte sobre el salario de los compañeros. Esto lo hablamos antes, en otras notas, si el municipio da un aumento del 100% sobre el básico, eso no cambiaría la vida al trabajador municipal”.

QP: ¿Van a encarar medidas de fuerza o van a esperar que el ejecutivo reaccione y se siente a dialogar?

DT: “Nosotros tenemos la vocación del diálogo, pero al escuchar a este alto funcionario del ejecutivo decir lo que comenté anteriormente, nos da la pauta de que ellos no tienen ninguna intención de dialogar. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar en cualquier momento; es más nosotros hace bastantes meses que venimos insistiendo para que nos sentemos a dialogar y que nos den una respuesta real y concreta. Están jugando con el plato de comida de los hijos de los trabajadores municipales, están jugando con la salud de compañeros municipales (por la obra social). Esto es una aberración, estamos ante un gobierno que está muy distante y en la línea totalmente opuesta a lo que plantea el peronismo”

QP: Troncoso, una cosa es hablar con los funcionarios municipales y, otra, es hablar con el Intendente, que en definitiva es quién toma las decisiones, ¿ustedes han tenido la oportunidad de hablar con él?

DT: “No, para nada. Las veces que hemos intentado hablar, aunque sea telefónicamente, no hemos podido hacerlo. Hasta ahora la respuesta es cero por parte del Intendente. Esto lo sentimos como una falta de respeto no solo hacia nuestra institución sino también para los compañeros municipales. Un ejemplo de esto es lo que está sucediendo en la Centro de Salud Dr. Giovinazzo, que pone en riesgo la salud física y de vida a los trabajadores municipales y a los vecinos que acuden a atenderse. Esto se lo hicimos saber al alto funcionario municipal del que hablé anteriormente y nos dijo que desconocía lo que estaba ocurriendo. Sentí vergüenza ajena ante esta respuesta, lo sentí como matancero y como trabajador municipal. Ante estas respuestas nos encontramos cada vez que hablamos nos da vergüenza cuando dice que el bono de 100 mil pesos es un aumento de sueldo cuando lo pagan en negro o cuando dicen que tuvimos un 44% de aumento salarial o cuando nos dicen que están analizando un aumento de sueldo sobre el básico cuando el mismo es de 197 mil pesos o que ignoran lo que pasa con este u otro tema. Los dichos y acciones de algunos funcionarios municipales nos desconciertan y no sabemos que están gobernando”

QP: Troncoso, ¿el plan de lucha ya lo tienen definido o van a ir paso a paso?

DT: “Vamos a conversar con la Comisión Directiva del sindicato y definir los pasos a seguir. Luego vamos a comunicárselo a los compañeros de la CGT Matanza, las 62 Organizaciones, al FESIMUBO y la CTM (nuestra confederación) para que nos apoyen en las medidas de fuerza que vamos a tomar”

QP: Ustedes están planteando una recomposición salarial, ¿tienen definido el monto o el porcentaje que piden?

DT: “Antes que nada queremos que el bono de 100 mil pesos, que lo pagan en negro, se sume al sueldo básico, porque es una cuestión de respeto hacia los trabajadores y los jubilados municipales matanceros. Este bono ya no es una falta de respeto, es una bofetada a los compañeros, parece ser parte del antiperonismo. El bono en negro que nos están pagando debe pasar al sueldo básico y después nos sentaremos a dialogar como corresponde. Hace varios meses que el ejecutivo municipal ha demostrado cero voluntad política para tratar estos temas. Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo, pero ellos nunca demostraron estar dispuesto al mismo, por eso saldremos a la calle e implementaremos un plan de lucha”