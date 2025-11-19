“EL INTENDENTE ESTA ENCAPSULADO Y NO CONOCE LAS PROBLEMÁTICAS DE LOS VECINOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gustavo ‘Tato’ Maglio dirigente por el espacio de Nuevos Aires en La Matanza, quien nos decía porque el PJ Matancero debe abrir sus puertas a la militancia y convocar a elecciones abiertas, también analizó las elecciones pasadas y dio su punto de vista, esto nos decía:

QP: Maglio han pasado algunas semanas de la elección legislativa, ¿qué conclusión saca con respecto al espacio que representó en septiembre Nuevos Aires?

G.M.: “Estamos muy conforme con la elección que hicimos, habiendo 17 listas en La Matanza, y quedando como cuarta fuerza tuvimos mucho sacrificio, mucha militancia, mucha gente comprometida que realmente quiere una alternativa para La Matanza, y es lo que venimos proponiendo nosotros desde hace muchos años, esto con respecto a septiembre, y en octubre se dio lo que se venía presuponiendo que el desdoblamiento de las elecciones nos podría llevar a lo que paso, la polarización que hubo en la provincia y a nivel nacional, de las dos fuerzas políticas, quedando en la nada distintos espacios políticos y referentes que hoy no suman nada y que no pueden volver más a conducir nada, los números así te lo cantan”

QP: ¿Por qué considera que se dio un resultado tan dispar en la provincia, hablando de la elección de septiembre comparándola con la de octubre?

G.M.: “Es una sensación muy rara que hemos analizado con cada compañero, de sacar 14 puntos de diferencia el gobernador de la provincia de Buenos Aires y después perderlos, esto nos demuestra que hay un desgaste de la política dirigencial de ambos espacios, fíjate la cantidad de votantes que hubo en octubre, fue la peor después del año 1983, que fue una elección con el 63% del padrón electoral, concurrió menos gente que en otras elecciones y un poquito más que en la elección de septiembre, creo que la diferencia radicó que en septiembre laburaron todos los intendentes y en octubre nadie hizo campaña, salvo Milei y los resultados están a la vista. Esa polarización que hay no le sirve al ciudadano, que sufre día a día, no le interesa si es el gobernador o es Milei, hoy la gente la está pasando muy mal, y nosotros estamos trabajando para generar esa alternativa que tanto necesitamos a nivel nacional, provincial, y municipal, más en La Matanza que se necesita un recambio generacional y dirigencial muy profundo”

QP: ¿Lo sorprendió el resultado del peronismo en la última elección?

G.M.: “No me sorprendió nada, es que ya hay un desgaste muy grande de dirigentes, no hay quien conduzca nada, si hablamos de La Matanza a nosotros, que venimos del peronismo, Fernando Espinoza no nos conduce, hay un desgaste muy grande de todos los dirigentes, hay mucho descontento de la gente con la dirigencia política, la gente no les cree, los candidatos no seducen a nadie, costaba encontrar a alguien que te diera ganas de votar, no había nadie que genere una expectativa nueva”

QP: ¿Y cómo eligió la gente?

G.M.: “La gente eligió al menos malo, está muy polarizado, esto ya lo vivimos con Macri, y con Cristina, creo que es lo mismo, siempre es el mismo negocio que hacen los dirigentes políticos al polarizar una elección y dejar afuera a todos los espacios chicos que quieren construir algo nuevo”

QP: ¿Tiene solución esta coyuntura política que plantea, sobre todo en La Matanza?

G.M.: “En La Matanza se necesita una reestructuración muy profunda en el peronismo, no puede ser que no haya gestión, que haya un PJ cerrado al militante, con un intendente que está lejos de la gente, nosotros necesitamos que el PJ de La Matanza empiece a trabajar los verdaderos problemas del vecino, los problemas que tienen los vecinos de a pie que se levantan a las 5 de la mañana, al que lo chorean, al que no puede ir a la carnicería creo que los matanceros vamos a pasar un fin de año muy triste, el peronismo de La Matanza se tiene que empezar a reestructurar con dirigentes nuevos, porque son siempre las mismas caras”

QP: Al margen de lo que Ud. dice, el intendente de La Matanza viene reafirmando su dominio territorial, elección tras elección, ¿qué tiene para decir?

G.M.: “Estas en lo correcto, pero en los números finitos te dice que pierde voto por voto elección tras elección, los últimos años ha perdido muchísimos votos de los que cosechaba, de 500 mil votos paso a 300 mil, y en la última elección ha perdidos muchísimos votos más, ha sacado más puntos la vice gobernadora que el propio intendente, el intendente esta encapsulado y no conoce las problemáticas de los vecinos, está queriéndose esconder detrás de la pollera de la vice gobernadora para recuperar el PJ que en una oportunidad tuvo y lo perdió por distintas diferencias con distintos intendentes, hoy busca ver si le dan algún cargo provincial o nacional para dejar el municipio sin gestión que es lo que viene pasando desde hace muchísimos años, creo que desde el PJ tienen que hacer un mea culpa porque se vienen perdiendo tantos votos”

QP: ¿Ve posible la candidatura de Verónica Magario como posible presidenta del PJ de la Provincia de Buenos Aires?

G.M.: “Creo que tiene que haber una reestructuración grande y profunda, y tiene que haber elección, todos los que cacarean tienen que presentar los avales y competir en una elección, el PJ se merece un cambio muy grande y que haya elecciones es muy bueno, pero no que cacareen y después no pueden juntar 10 avales para presentar, ya le paso a Quinquela, o el mismo intendente nuestro no podía conseguir avales, decimos que tiene que ser una elección abierta y definir qué carajo queremos hacer de cara al 2027”

QP: Maglio Ud. se define peronista, pero está afuera del PJ, ¿cómo se entiende eso?

G.M.: “Nunca estuvimos afuera del PJ nunca nos dieron lugar, nunca dejamos de hacer peronismo, nosotros el peronismo lo mamamos en la calle, con la gente, que nosotros participamos en diferentes espacios políticos no significa que no seamos peronistas, eso además quedo demostrado que de 17 listas en La Matanza fuimos la cuarta fuerza en la elección de La Matanza en septiembre, nunca nos fuimos del peronismo, el PJ de La Matanza está cerrado desde hace muchísimos años, nosotros en el 2015 llevamos muchísimos afiliados y quedaron encajonados, no los llevaron ni a Matéu, ni a La Plata, seguramente ya se los comieron las ratas, hay un montón de vecinos que creen que están afiliados y no lo están porque el PJ de La Matanza está cerrado”

QP: ¿Y de qué forma quiere participar en el PJ?

G.M.: “Nosotros estamos dispuestos a participar en una elección abierta del partido en La Matanza, pero para eso necesitamos que el PJ de La Matanza se abra y se discuta en serio lo que se tiene que discutir y que no sea un botín de guerra de algunos pocos para no cambiar nada, el PJ de La Matanza no puede ser para unos cuantos pillos el partido debe estar abierto para todos los peronistas, debe haber una re afiliación donde estemos todos los peronistas, por nuestro lado estamos dispuestos a seguir construyendo para ser una nueva alternativa”