“EL IPS NO TIENE ASIDERO LEGAL COMO PARA QUE SE DEJE DE PAGAR”

Entrevistamos a Rubén Bustos, quien encabeza y coordina la protesta de los trabajadores municipales jubilados y en actividad, respecto a la decisión del IPS (Instituto de Previsión Social) de dejar de pagar las extensiones horarias que venían cobrando los trabajadores municipales jubilados.

QP: Rubén Bustos, ustedes hicieron, hace unos días, una movida dentro del palacio municipal por el tema de las extensiones horarias y demás que el IPS dejó de pagar a los jubilados matanceros, y hace más de un año ya viene trabajando en el tema y no consiguieron una solución.

RB: “Claro, nosotros arrancamos en junio del año pasado porque son aportes que hicimos por las extensiones horarias y ahora también se le suma en los operativos, que es el reparto de recibos que hacen los trabajadores. Todo lleva aporte y bueno, los jubilados lo venían cobrando sin ningún problema y a partir del 2019 el IPS decidió dejar de pagarlo.”

QP: Hasta ahora ustedes consiguieron una ordenanza para regularizar todo esto.

RB: “Nosotros, a medida que nos fuimos metiendo en el tema, fuimos aprendiendo de qué se trataba porque eso realmente es un tema muy complejo, el tema del IPS y el tema de las jubilaciones, Lo que planteaba el IPS es que no eran trabajos hechos que se ajustaran a la ley 9650. Bueno, empezamos a averiguar y nos dimos cuenta que es todo lo contrario, no solamente se ajustaban, sino que estaban sobrepasados el tema de estar dentro del marco legal. Los aportes estaban hechos, estaban hechos en tiempo y a lo largo del tiempo, porque una de las cosas que marca la ley es que tiene que ser permanente en el tiempo, el trabajo y los aportes. En este caso los dos trabajos reúnen esos requisitos mantenerse en el tiempo tanto en la acción laboral como en el pago de los aportes. Entonces lo que logramos a través del decreto municipal en octubre del año pasado es que el intendente, en su rol de empleador, dijera al IPS en este caso que el trabajo era un trabajo que se hacía en el tiempo, que se mantenía en el tiempo que estaba ajustado a la ley 9650, que es la ley de los aportes y que cumplía todos los requisitos legales. Nosotros con eso después iniciamos un expediente. Como se hicieron casi 10 asambleas, en una de ellas conseguimos, a través de los compañeros de ATE Capital, nos consiguieron una reunión en el director del IPS, yo estuve en esa reunión, pudimos plantear esto, pudimos defender fundamentalmente porque es muy frío cuando a la gente se le responde a través de una nota no se ajusta a la ley y punto. Así que bueno, ellos nos recomendaron cuando pudimos plantear nuestro lugar nuestro espacio, lo que tiene que ver con nuestro derecho, ellos de alguna manera nos insinuaron que hiciéramos un expediente. Que es lo que hicimos, un expediente de 50 páginas con fundamentos, con ejemplos concretos con 750 firmas de trabajadores que llevan más de 20 años de aporte en el IPS y que ese expediente hasta hoy está en vigencia que ellos en algún momento nos tendrán que convocar para informar o para decir qué decisión se adopta. Sí, lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo es que el IPS cambió la forma de responderle a cada uno de los jubilados, antes se le negaba el punto, ahora como que lo dejan en suspenso porque nosotros, este movimiento ha crecido.”

QP: En la última nota que hicimos el IPS le había dicho que judicialicen el tema.

RB: “A nosotros no nos plantearon esto, pero claramente cuando se le dice que no se ajusta la ley por ejemplo a un jubilado que es un poco lo que yo planteé cuando estuve en el IPS ¿A qué ley se refiere? Porque ahí está la ley nacional de jubilaciones y está el decreto ley 9650. El artículo 6 de la ley nacional de jubilaciones el artículo 40 de la ley 9650 es clarísimo y plantea que todas las modificaciones deben pagarse dentro de las jubilaciones. Si fueron trabajos hechos, sostenidos en el tiempo, con los aportes sostenidos en el tiempo se tienen que pagar y esto es así. Después también nos vinculamos con el sindicato que, en mi presencia, llamaron a la federación, la federación planteó una reunión con Moretti que es la presidenta del IPS. Esto se iba a dar a mediados de julio o fin de julio, esta persona después unilateralmente desistió de la reunión, por eso existió la asamblea de la semana pasada que con todos los trabajadores, fue la asamblea más grande de todas que hicimos, todos los convenios de carrera, directores, jefes de departamento, jefes de división, decidimos que ahora vamos a asistir personalmente al IPS a pedir explicaciones porque tiene que ver con nuestra plata tiene que ver con nuestro futuro tiene que ver con los jubilados que actualmente no cobran.”

QP: No solo los que dejaron de cobrar esa plata, sino que los que están aportando y todavía no se jubilaron.

RB: “Exactamente. Un trabajador aporta para ganar X plata y recibe la mitad, es una cosa inédita en la historia del empleado municipal, porque el empleado municipal siempre, cuando nosotros empezamos a trabajar en la municipalidad nunca tuvo la municipalidad por ahí un gran salario, pero teníamos la garantía de una buena jubilación y esto desde un tiempo a esta parte no se ve reflejado y los aportes están hechos están conformes a la ley vigente. Entonces no tiene asidero, tendrán otros problemas que yo desconozco, pero no tiene que ver con el derecho que tiene adquirido cada trabajador y cada jubilado municipal.”

QP: No se comprende que tomen una resolución retroactiva, todas las acciones, resoluciones de cualquier organismo son a futuro, no hacia el pasado.

RB: “No, en realidad no se tomó para atrás, por lo menos a mí no me consta que se tomó para atrás sí, dijeron un día a partir de ese momento no se pagaba más y cuando empezamos, vuelvo a insistir cuando empezamos a interesarnos por qué razón, no hay razón legal, ni fundamento legal para dejar de hacerlo. Nosotros en el expediente aportamos pruebas como para que lo tengan que pagar. Yo creo que esto, nosotros cuando planteamos la otra vez en la nota que hicimos con este medio nosotros pensamos que si existía la decisión política esto se debería arreglar que es un poco lo que hizo el decreto municipal. Dejó en claro que, si el empleador está diciéndole a la caja que se cumplió con la normativa vigente, ¿qué es lo que hace la caja? es administrar los aportes de los trabajadores. Si el empleador le está diciendo a la caja esos trabajadores hacen estas funciones, estas funciones están dentro del marco de la ley de jubilación y los aportes se hicieron, no hay mucho más para discutir.”

QP: La voluntad política de resolver el problema lo han encontrado en el municipio, pero no está en la provincia.

RB: “En este caso igual tampoco tiene que ver con el gobierno de la provincia. El IPS es un organismo autónomo, pero claramente hay decisiones políticas que sí que se pueden tomar y adoptar, porque esto tiene que ver con la tranquilidad de los trabajadores que han hecho sus aportes. Nosotros siempre planteábamos, o al principio plantábamos que en la Argentina hace 3 o 4 años atrás había una cantidad de argentinos, cientos de miles que no tenían los aportes y el gobierno nacional en una decisión política en ese momento tomó la decisión que esos trabajadores o esas personas empezaran a percibir la jubilación, porque tenían la cantidad de años aportados, en muchos casos los empleadores no habían hecho los aportes. En otros casos la gente trabajó y no pudo aportar, pero se tomó la decisión política y a toda esa gente se le terminó pagando una jubilación, mínima, pero bueno, una jubilación en sí. En el caso de nosotros aportamos y la plata está, por lo menos de parte nuestra, los trabajadores y el empleador la plata está. Entonces el IPS no tiene asidero LEGAL como para que se deje de pagar. Por esa razón nosotros ahora la decisión que tomamos es que en las próximas semanas nos vamos a estar organizando con todos los trabajadores, empezamos a juntar dinero, vamos a alquilar un transporte vamos a hacer propaganda, nos vamos a ir a La Plata y vamos a ir directamente a pedir a hablar con la presidenta del IPS. Si no nos atiende haremos una medida de fuerza en el medio de La Plata.”