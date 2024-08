“PUEDO AFIRMAR QUE MÁS DE UN 70% DEL BARRIO ESTÁ POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE LA POBREZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Daniel Alderete, referente local de “Peronismo 26 de Julio” y del Frente Social “17 de Octubre”, quien nos contó sobre el trabajo que están desarrollando en el barrio Lasalle de González Catán, también nos habló de la coyuntura política que atraviesa el país y el distrito en el cual milita, nos dio su visión sobre la gestión municipal y como avizora un futuro cercano con el gobierno de Milei y el año electoral que se viene, esto nos decía:

QP: Alderete, ¿qué es lo que están haciendo con la organización ‘Peronismo 26 de Julio’, y el ‘Frente social 17 de Octubre’ en el barrio Lasalle en González Catán?

DA.: “Estamos desde hace 8 años en el barrio con el ‘Peronismo 26 de Julio’ con la organización política la cual me toca representar, lo que estamos haciendo concretamente a partir de la formación del ‘Frente social 17 de Octubre’, es cuidar espacios públicos, la limpieza del CENS 493, articulamos con su director, articulamos con la sociedad de fomento, con las chicas de futbol que están a cargo de la comisión directiva, limpiamos las veredas del barrio, y los espacios públicos, por un lado y por otro lado; las compañeras están haciendo un emprendimiento social, que es una panadería social, donde vendemos un pan un poco más barato para de alguna manera ayudar a nuestros vecinos a transitar esta crisis económica que nos atraviesa a todos, el pan lo vendemos a $1800 el kilo”

QP: Esto que están haciendo con el pan, me decía que regulo un poco el precio del pan en el barrio y freno los aumentos

DA.: “Si, la verdad que sorprendió, porque esto hizo que en las panaderías bajen el precio, que rondaba los $2300/2400, y hoy este precio ronda los $2000, eso esta bueno porque todos los vecinos pueden acceder al pan a un precio más accesible, esta es una zona donde hay muchas escuelas, y podemos venderle el pan a los pibes de las escuelas mucho más barato, y asegurar que los pibes coman, eso es un tema importante, que podamos colaborar en el barrio a que se acceda a un pan más barato y poder llegar a todos desde el Frente Social 17 de Octubre”

QP: Ud. me plantea que con sus compañeros trabajan en el territorio, en tareas de limpieza en espacios públicos y demás cuestiones, ¿articulan con la delegación, con el estado municipal?

DA.: “Articulamos con ellos de alguna manera, nos gustaría muchísimo más, articulamos muy, muy por arriba quizá nos ayudan con el tema luminarias, estaba de sub delegado Basualdo, con el que manteníamos una muy buena relación, a veces nos ayudan con un poco de bolsas para la basura, pero como le decimos siempre al estado: donde no están ellos y estamos nosotros, sería bueno que colaboren un poquito más, que nos ayuden con herramientas o que nos den acceso a comprar herramientas más baratas, eso esta menguando digamos, hay acuerdos, hay relación, pero podría haber más afinidad para hacer un mejor trabajo social para el vecino”

QP: ¿Cómo se sostiene la organización?

DA.: “Nosotros nos autofinanciamos, somos peronistas y creemos que la independencia económica es lo elemental, hacemos aporte personales de quienes estamos empleados, y los compañeros a partir de lo que hace el panificado, aportan un día del panificado para el sostenimiento, de la luz, o de alguna herramienta que se rompe, etc., así mismo el arreglo de la plaza, también conseguimos recursos por donaciones de vecinos, la ferretería del barrio nos donó unas pinturas, que la vamos a usar para pintar los juegos”

QP: ¿Cómo está la situación en el barrio con estos casi nueve meses del nuevo gobierno nacional que lleva a cabo el presidente Javier Milei?

DA.: “Es una buena pregunta para una triste respuesta, nosotros vemos que se agudiza la pobreza, se agudiza obviamente el hambre, el desempleo, los tarifazos están pegando de una manera abismal, el aumento en el transporte, pensemos en un changarín, en la señora que limpia por horas, y tiene que tomar el colectivo, el tren, para ir a Belgrano, o zona norte, o Recoleta, tiene que gastar por lo menos 5 lucas, cuando un jornal de estos trabajos son 10, o 12 mil pesos y se gastan la mitad en viajar, no es rentable, ni digno, y lo más probable es que pierda el empleo, y esto es un problema que trae aparejado el hambre, acá recibimos mucha gente que golpea la puerta en busca de alimentos, vecinos que antes tenían changas y podían vivir de otra manera, claramente la pobreza y la indigencia se agudizó, hoy sin estadísticas puedo afirmar que más de un 70% del barrio está por debajo de la línea de la pobreza, eso se puede dar cuenta cualquiera que camine el barrio”

QP: En este momento ¿a cuántas familias asisten con mercadería?

DA.: “En este momento son 32 familias, que son 143 personas que están en una planilla de Excel, aunque la demanda es mayor, porque no podemos asistir a todos, y si no tuviéramos acuerdos con el estado municipal que acompaña con la copa de leche, la provincia que de tanto en tanto nos envía algunos fideos o secos como les decimos, por intermedio del ‘Cuervo’ Larroque, así y todo no alcanza, seguimos demandando a los privados más donaciones, a los cuales agradecemos porque son comerciantes comprometidos con el barrio y con nuestros vecinos, hoy no estamos pudiendo llegar a todos los que realmente necesitan el alimento, otra demanda también es la de útiles escolares para los pibes y pibas que quieren estudiar y que en otro momento tenían o accedían a dichos útiles, hoy es inalcanzable con los precios que hay, y otra cosa que mengua y es muy importante entre los adolescentes, son los preservativos, que antes tenían acceso en las Unidades Básicas, en los centros de salud, en los hospitales, y hoy por hoy eso menguó un montón, y lo que es la ESI no se está aplicando tampoco, se nota la crisis económica en todo sentido, en la comida, en la ropa, en la educación sexual y prevención, estamos atravesando una crisis muy dura”

QP: La salud y la inseguridad ¿cómo está afectada?

DA.: “Como te decía, esta crisis afecta a todo y a todos, pudimos articular con la aceitera que maneja la UTEP y nos donaron harina sin TAC, en el territorio hay muchos pibes celíacos, y la comida para celíacos es muy cara, de esta manera podemos ayudar aunque sea a que coman un pan hecho para ellos, hay muchos problemas de bronco espasmos, bronquiolitis, participamos en la mesa territorial que coordina el municipio, y siempre estamos viendo que se piden medicamentos, por la falta de obra social de los vecinos al quedar desempleados, la demanda es cada vez mayor, las salas son continuamente violentadas por la inseguridad que trae aparejada esta crisis. Sobre la ruta 21 y 1001 está el centro de monitoreo, pero está un poquito más para ver quien se excedió en la velocidad, se está armando el sub comando en la 1001 y La Armonía, pero en el barrio aumentó la violencia, ayer se robaron un camión con garrafas en Gas 10, hace unos días en la esquina de la Parrilla ‘La Norma’ robaron un auto, hay mucho robo de celulares, la ruta 21 es una boca de lobos no hay luminarias, esto es caldo de cultivo para que los delincuentes le roben a los vecinos que vienen de sus trabajos y bajan del colectivo en la oscuridad, estos robos son moneda corriente, el corredor escolar no está funcionando, tenemos la mega fundación Armstrong donde tenes educación primaria, para chicos especiales, tenes el CENS, tenes el ENVION, que es del estado, además la fundación tiene guardería, inicial, primaria, secundaria, y no tenemos un corredor de seguridad, con lo que es la escuela 40, la 113, el 493, y el jardín 992, los otros días robaron un jardín donde entraron rompieron todo le llevaron la computadora, no estamos teniendo un corredor de seguridad en horario escolar, en la plaza en pleno horario escolar a los tiros limpios, con los pibes, necesitamos urgentemente el acompañamiento para poder cuidar a nuestros pibes y a los laburantes, esta es una zona muy poblada, se necesita mucho acompañamiento y la presencia del estado, que articule con las organizaciones que estamos acá, para coordinar políticas públicas que se puedan bajar al territorio”

QP: Hablando de política, ¿Qué rol ocupan en el aparato político de La Matanza, están enmarcados en el oficialismo del distrito?

DA.: “Nosotros acompañamos la gestión, entendemos que son nuestros compañeros y como compañeros lo vamos a acompañar, ahora también nos gustaría ocuparnos más de la gestión en sentido amplio, estuvimos, estamos, acompañamos en las elecciones, acompañamos la gobernanza, acompañamos las acciones de gobierno tanto en lo local como en épocas de campañas, pero en estos momentos en los cuales no hay campañas, se ve que tienen el teléfono más ocupado, porque tardan en contestar o no contestan”

QP: ¿Se han comunicado con el estado municipal, para plantear políticas territoriales y no han tenido respuesta?

DA.: “Hablamos con el compañero Rolo Galván que es el presidente de bloque en el HCD, quedamos en una reunión trunca, espero la llamada que todavía no llegó, también con un compañero de la JP, Facundo Miranda, que también estamos esperando su llamada que iba a ser en estos días y no llamó. Muy distinto a cuando es campaña que es al revés, no dejan de sonar nuestros celulares”

QP: ¿Articulan con Desarrollo social?

DA.: “Si, somos la copa de leche 712, en la calle LLanderas 853, funciona los jueves y viernes de 16 a 18 hs, la cocina la compramos con recursos propios como hemos podido, las ollas son nuestras, tuvimos donaciones, un profe de inglés que es Facundo, que nos regaló una olla, otra la compramos nosotros, con lo que hay en la situación actual todo es poco, no cubrimos las necesidades de los vecinos que necesitan asistencia, porque la demanda aumenta constantemente”

QP: ¿Cómo ve, o cómo analiza la gestión municipal en esta coyuntura política con un gobierno nacional de distinto color político?

DA.: “Está claro que el gobierno de La Matanza está haciendo malabares, más que nada por la caja, todo gobierno necesita mayor cantidad de capital para poder desarrollar las políticas, entiendo que el gobierno nacional le sacó coparticipación a la provincia y por ende esto repercute en los estados municipales, este municipio tiene menos presupuesto por cápita que CABA, siendo La Matanza el distrito más populoso de la Argentina. Creo que hay un problema de federalismo, y está claro que se está haciendo lo que se puede, no podemos negar ni tapar el sol con las manos, el barrio el Dorado esta asfaltado casi en su totalidad, el Barrio Lasalle falta esta parte. El Lasalle B está casi todo asfaltado, las obras están, se ven nadie las puede negar, el arroyo está siendo cuidado, eso está muy bueno porque no hemos tenido las inundaciones que hemos tenido hace 6 años atrás, por un lado se ven acciones de gobierno, falta presupuesto, pero igual se necesita más articulación con las organizaciones como en nuestro caso, bajar más al territorio y estar más acompañado con los que recorren el territorio día a día, con los que conocemos a los vecinos por su nombre porque somos los que siempre estamos, necesitamos que el municipio reconozca que estamos al lado del vecino , y que nos reconozcan como compañeros que estamos para sumar a la gestión”

QP: ¿Que le dicen los vecinos del barrio?

DA.: “Este es un barrio de transito, es un barrio dormitorio, por ejemplo la fundación Armstrong tiene unos 90 docentes más los del CENS y el ENVION, pasan estos docentes que ven nuestro trabajo, y nos levantan el pulgar, es positivo, nos cruzamos con los profes de la 113, de la 40 que también tenemos relaciones, ven nuestro trabajo, y el vecino de a pie, dice justamente esto: Uds., están siempre y son los únicos que están haciendo; nos sentimos reconocidos por nuestros vecinos, y cualquiera que camine el barrio y pregunte le van a decir eso, por eso invito a cualquiera que quiera caminar y pregunte le van a hablar de nosotros, ya sea políticamente o socialmente, el vecino nos reconoce como algo positivo, y esa es la gratitud de la militancia, porque uno milita para hacer del lugar que vivimos un lugar un poco más justo, y llevar a cada rincón algo de justicia social, ese es el motor que nos impulsa a seguir con la lucha, vivir un poquito más dignamente, es justicia social”

QP: ¿Cómo avizora el fin de año, y el próximo año que es un año electoral?, si bien sabemos que en la Argentina las cosas pasan vertiginosamente

DA.: “Por un lado sabemos que vivimos en un país neo dependiente, en una neo colonia, sabemos que nuestra economía depende del poder central, me estoy refiriendo a las grandes multinacionales y su cabeza que es Nueva York, obviamente el mundo financiero tuvo un colapso el lunes, que va a llegar la cola tarde o temprano a Sudamérica y a la Argentina, que es donde el estado tiene menos presencia, y se va a agudizar la pobreza, no quiero ser negativo, pero es mi observación o análisis, ojala que me equivoque y sea todo lo contrario y nos veamos a fin de año y me digas: ‘Che te equivocaste’, pero veo que las inversiones no llegan, que el riesgo país aumenta, veo que La Matanza está tratando de contener lo que más puede, la Manaos está tratando de invertir, los negocios del barrio tratan de hacer algo, pero también veo que no hay de parte del gobierno nacional no hay una política de cuidar a la PYME del barrio que está tratando de sobrevivir y dar trabajo, tenemos compañeros que son emprendedores que tienen una pequeña PYME y al paso que van tienen que cerrar porque se están fundiendo. Por otro lado año electoral, no me gusta la plomería, así que la rosca no está buena, pero si veo un momento en el cual va a haber un cruce de camisetas como en el fútbol, a ver muchachos decidan en que equipo van a estar, veo cambios de camiseta más que nada para mantener cierta comodidad o privilegios, me parece que los peronistas tenemos que entender en primer lugar que somos peronistas por : Independencia económica, soberanía política, la justicia social, la dignidad del pueblo, y sobre todo porque levantamos la bandera de Perón y Evita, y esta bandera no se puede traicionar, tenemos que bancarnos, entendernos, acompañarnos, fortalecernos, fortalecer a la gobernanza local, y bueno si surgiera una interna que no sea dañina para el conjunto, y que realmente tengamos en cuenta quien es el verdadero enemigo, que no es mi opositor de interna. Creo que nuestra organización debería tener más reconocimiento y debería ocupar un lugar en las listas, hace 8 años que estamos bancando en el territorio, y el mismo territorio lo demanda, los invito a caminar y que veamos si nos conocen o no y si suma para que sumemos en la legislativa y que alguno de nuestros compañeros sea candidato”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DA.: “En estos momentos la economía popular es la que nos va a ayudar a salir de la crisis, que el estado pueda fomentar las ferias populares, las ferias de barrio, que los consumidores puedan conseguir mejores precios de los productos para su economía que se encuentra devastada, ayudar a los comercios e industrias del distrito y que a su vez estas ayuden a bajar los precios para los consumidores, esto me trae a la memoria esta frase de nuestro comandante ‘Cacho Scarpati’, que decía que: ‘Los sueños no se sueñan, los sueños se realizan, los sueños se cumplen’, yo tengo un sueño, que es vivir un poco más digno, más justo, eso es a lo que apuntamos en el corto plazo desde esta Unidad Básica, quienes militamos y quienes la transitan”