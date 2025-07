“EL KIRCHNERISMO, O EL PERONISMO ATRASAN 50 AÑOS”

Entrevistamos a Gustavo Ferragut, Director Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías en Ministerio de Seguridad de la Nación quién nos comentó el trabajo que se viene realizando y los proyectos que tienen en carpeta. Obviamente hablamos también de la política matancera donde se tienen mucha fe para dar un batacazo en las próximas elecciones

QP: Gustavo Ferragut, en la última nota habíamos empezado a hablar que ya estaban poniendo en marcha los diferentes planes de control fronterizo sobre la frontera norte del país y que habían surgido algunas quejas y demás. ¿Han podido resolver ese tema? ¿Han avanzado?

GF: “Bueno, nosotros estamos implementando 4 planes de la frontera norte, estamos teniendo éxito en el tema de incautaciones, procedimientos de contrabando y realmente es inédito que haya un despliegue de 4 planes en la frontera, cuando la frontera estuvo absolutamente descuidada en el gobierno anterior. Y bueno, eso va trayendo incomodidades, quejas, no solo locales sino también de los países vecinos porque se les genera conflictividad, porque no pueden contrabandear de un lado para el otro, no pueden desplazar el tema de droga. Bueno, esto es lo que tiene que suceder cuando uno pone control, el delito se encuentra con molestias y muta o desaparece.”

QP: ¿La incorporación del ejército a todo esto ya se dio? ¿Se está programando?

GF: “Sí, el decreto y la ley base permite que el ejército pueda tener una presencia en el sector de la frontera, no en las poblaciones sino en sectores inhóspitos y la verdad que ese es un punto muy importante, que la Argentina pueda tener un control de presencia en los lugares inhóspitos, donde se generan los pasos clandestinos y los lugares donde puede filtrarse tanto la droga como el contrabando, así que sí, el plan ROCA establecido por el Ministerio de Defensa está desplegándose en la frontera norte también.”

QP: ¿Ahora van a avanzar sobre todo lo que es la frontera con Chile?

GF: “Con Chile, tenemos la preocupación, si bien no tenemos tanto problema de contrabando y estas cuestiones, sí tenemos un problema en dos puntos críticos. En el norte, hace unos días hemos detectado y detenido una célula del tren de Aragua, que es un problema que también tiene el norte de Chile, y después en el sector de la Patagonia, el sector para nosotros identificado como la RAM o los falsos mapuches, que combinado con la rebeldía también que tienen en el sector chileno, ahí es un punto de atención, tanto en el norte, como en el sector medio de la Patagonia, donde estos sectores radicalizados que hoy están perdiendo fuerzas, pero el hecho de haber recuperado propiedades, haber recuperado terrenos que eran del Estado, a manos de estas falsas organizaciones, va determinando un debilitamiento, pero la presencia va a estar ahí.”

QP: Este nuevo perfil que se le dio a la Policía Federal, ¿qué sentido tiene? ¿hacia dónde apunta?

GF: “Bueno, es un rol importante que la Argentina tiene que fortalecer, que es el tema de la investigación, acá no es sólo importante la presencia en patrulleros en la calle, en desplazamiento militar o policial que se note en la frontera, sino lo que hay que tener es un modelo de investigación criminal que pueda anticipar el enquistamiento de las bandas criminales, del delito organizado, y ahí trabajando con el Departamento Federal de Investigaciones, se fortalecerá de antemano dónde está mutando el delito, y ahí poder nosotros actuar en forma organizada preventivamente, no con el hecho consumado.”

QP: Han sido criticadas algunas disposiciones que se le dieron a esta nueva fuerza, sabemos que es la federal, pero bueno, le cambiaron el nombre, que violaría un poco el derecho a la intimidad, el seguimiento de las redes sociales, sin permisos judiciales y demás.

GF: “Primero dos temas, la federal no cambia de nombre, se ha creado el Departamento Federal de Investigaciones, es parte de la Policía Federal, que tal vez vaya con el tiempo ocupando la mayor capacidad de la Policía Federal, ese es el objetivo a buscar. Segundo, con el tema del ciberpatrullaje, es algo que la tecnología ha avanzado y los controles tienen que avanzar sobre estos lugares, entonces no es que vamos a estar mirando a ver la privacidad de cada persona, sino que es un modelo que, con determinados factores o palabras o cuestiones, se pueden determinar dónde empieza a haber una persona con capacidades delictivas de peligro. Por ejemplo, encontrar a través de una palabra que diga: matar al presidente, saber quién fue el autor de esta posibilidad de peligro. Entonces ya ha pasado en una época donde los chicos amenazaban a las escuelas a poner bombas, bueno, se los ha encontrado a través desde dónde mandaban los mensajes, del IP de las computadoras y eso es algo que tiene que existir. La modernidad da que van a empezar a haber distintos patrones para investigar que hoy es la tecnología. La tecnología, a través de la geolocalización, a través de encriptar o determinar palabras que puedan llevar al peligro de la población, es lo que se va a hacer. El patrullaje es algo que debería ser normal en cualquier sociedad donde avanzó lo que avanzó en la tecnología.”

QP: Si, ¿pero no tendría que haber alguna legislación que proteja al ciudadano? ¿Darle garantías constitucionales?

GF: “No, yo creo que las garantías constitucionales siempre están. Desde tener el derecho a una legítima defensa ante cualquier denuncia que se le produzca a cualquier persona, esa es la garantía constitucional. Ahora, lo que lleva el patrullaje de esta modalidad es cumplir ciertos requisitos que no es que cualquiera puede escuchar a cualquiera, sino que tiene que cumplir un procedimiento, un protocolo y después, recién ahí, con prueba fundada, poder actuar. Es una herramienta moderna que tiene que mostrar sus éxitos y también mostrar sus garantías a la población, pero es algo nuevo que se está desarrollando y se desarrolla en todos los países del mundo, no es que Argentina sea el primero que hace esto. Está en Israel por los atentados, en Estados Unidos ni hablar. Desde la palabra financiamiento hasta la palabra atentado, son investigadas las conversaciones y lo que más se investiga es la trayectoria que llevan esos mensajes, hacia dónde van, hacia qué grupo van, si van creciendo, si se incentivan, los ataquen a las escuelas en Estados Unidos, tienen un ciberpatrullaje muy importante, así que no es algo que altere, es algo que se viene y es la modernidad.”

QP: A mí lo que me llama un poco la atención también es el rol de la SIDE, que es para el seguimiento de los periodistas, editoriales y noticias que publican. Me suena un poco a restricción de la libertad de prensa.

GF: “Bueno, no estoy tan al tanto de ese tema, pero hasta hoy la libertad de expresión, cada uno dice lo que quiere, hay barbaridades que se ponen en un montón de lados, que se dicen y después quedan. Tanto de un lado o del otro, no estoy diciendo de alguien específicamente. Hoy lo que está en cuestión es qué es el periodismo, hasta dónde va, digamos. No es una cuestión que eso lleve una investigación. Hoy ves en todos los medios periodistas que hablan bien de un lado y periodistas de otra vertiente que hablan bien del otro y la población en realidad no sabe de qué se trata. La información muchas veces tiende a ser tendenciosa, así que no creo que se regule por la SIDE. Creo que hoy por hoy se regula por los medios económicos y las posiciones que tienen los medios, tanto canales como radio o gráfica sobre la cuestión política.”

QP: Hablando de cuestiones políticas, tenemos un par de semanas muy agitadas con respecto al tema, sobre todo si nos centramos la atención de la ex presidenta Cristina de Kirchner y su prisión domiciliaria. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde adentro a ese tema?

GF: “Bueno, era algo que tenía que pasar porque el proceso judicial llevó muchos años, muchas pruebas, contrapruebas, audiencias, pedidos de abogados en la justicia y bueno, llegó un momento donde la Suprema Corte tuvo que tomar una decisión y como en todo caso judicial tiene un fallo. Y el fallo determinó, no en una instancia sino en tres, que la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea declarada culpable en una causa de ilícitos. Y eso tuvo una condena y la condena es de seis años de prisión, que en la Argentina por primera vez es algo que hay que cumplir en una etapa democrática. Así que yo veo con dolor que una ex vicepresidenta y una ex presidenta sea condenada, pero es algo que la sociedad tiene que saber aceptar que la justicia es para todos por igual. Tanto para uno que roba un celular como para el que se roba medio PBI.”

QP: ¿Cómo fue el armado de todo lo que es la prisión domiciliaria de Cristina con la gente en la calle y demás?

GF: “Bueno, hay cuestiones importantes. Soy de los que cree que para mí está bien una prisión domiciliaria. No sé si es el lugar adecuado porque la verdad que me compadezco a los vecinos que viven en el lugar donde decidieron darle la prisión domiciliaria. Pero bueno, sería mucho más razonable que los abogados o la defensa de la ex presidenta hubieran puesto un lugar más alejado de la capital, donde ella misma pueda tener un lugar de paz y tranquilidad, porque este es un lugar donde a cualquier hora molesta a todos los vecinos. Manifestaciones a la mañana, a la tarde y a la noche. Bueno, es la vida normal de un barrio como Constitución que se ve alterada constantemente. No solo la vida. Vos habrás visto las paredes. Vos tenés una casa y que te pongan afiches en las paredes. Eso a nadie le gusta. Pero yo creo que con el tiempo eso me parece que se va a corregir. Creo que la defensa de Cristina va a entender que ella debería estar en algún lugar, a lo mejor un poco más apartado, donde no se genere esta tensión constantemente”.

QP: Recién le preguntaba desde lo operativo cómo es esto. Desde lo político, ¿cómo ve la detención de Cristina?, ¿cómo lo viven ustedes?

GF: “Creo que la Argentina ha avanzado, después de la asunción del presidente Milei. Ha avanzado en entender la independencia de poderes. Y aquí el Poder Judicial tomó la determinación clara de tener un final de un proceso que llevó muchos años y una sentencia, y no veo que haya habido intervención del Poder Ejecutivo en estos temas. Yo no sé si le favorece o no le favorece al Poder Ejecutivo esta cuestión, lo que sí creo que la justicia ha mostrado que se resolvió un caso judicial muy importante, y esto puede empezar a valorar el tema de la justicia, que estaba tan controvertida últimamente.”

QP: ¿Cómo creen que el impacto de la detención de Cristina se vea en la Provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de septiembre?

GF: “Bueno, muy hábilmente la ex presidenta, sabiendo que se le acercaba la posibilidad de un fallo que no le sea favorable, jugó algunas cuestiones, como diciendo: voy a ser candidata, cuando sabía que no iba a poder ser, para que le digan que está proscrita y toda esta cuestión. Yo creo que eso, hasta el mismo Kirchnerismo, o el peronismo, como quieras llamarlo, que para mí son lo mismo, no le favorece. Ellos creen que sí, creen que toda esta movida de proscripción y que la patria está en peligro le favorece, pero el Kirchnerismo, o el peronismo atrasan 50 años. La sociedad ya no está para escuchar estas cuestiones, la sociedad está para avanzar, para escuchar que la inflación está por debajo de los dos dígitos, que quiere que esto se plasme en la economía cotidiana de la gente, ya no está para que te tengan la calle cortada, para que no te dejen ir a trabajar, no te dejen ir a estudiar, no te dejen ir a hacer estudios médicos, la sociedad ya saldó de este tema. Y parece ser que el Kirchnerismo y el peronismo no lo han incorporado y creen que hay que, ante cualquier conflicto, tener las calles cortadas, impedir que el otro pueda ir a trabajar, así que yo creo que por eso está en involución el sistema político que propone el Kirchnerismo y el peronismo.”

QP: La libertad Avanza, ¿cómo se está armando en la provincia de Buenos Aires? Porque había algunas disputas.

GF: “Bueno, como todo espacio que crece empieza a tener a lo mejor más de una opinión, no en el fondo, sino en lo coyuntural, y esto es lógico, que al crecer la estructura de un partido político que recién se inicia empiecen a medirse los liderazgos. Y bueno, hoy lo que está claro es que el liderazgo es del Presidente Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, y en la provincia de Buenos Aires el representante de esa cuestión es Sebastián Pareja. Esto es lo que está claro hoy y así estará claro en esta elección, en el armado de listas. Eso no quiere decir que no sean incorporados otros sectores que sean necesario incorporar, pero hasta ahora en lo que La Libertad Avanza está dejando ver es que en la provincia de Buenos Aires son Karina Milei y Sebastián Pareja quienes son los que llevan la voz de La Libertad Avanza.”

QP: ¿Hay nombres, hay candidatos o todavía están discutiendo?

GF: “Hasta el 9 hay tiempo para ver las incorporaciones de alguna alianza con sectores, sé que se está hablando con algún sector del PRO, con algún sector del radicalismo, y veremos cuáles son los, sobre todo en el aspecto de los que son intendentes en la provincia de Buenos Aires, así que veremos cómo resulta esta cuestión y después de ahí según quienes sean los que van a participar en una lista compitiendo contra el Kirchnerismo de Axel, serán los sectores y ahí vendremos a ver cuáles son los candidatos más potables.”

QP: Usted fue 12 años concejal, tiene una experiencia importante política, ¿va a ser candidato en esta o se va a quedar en la función ejecutiva?

GF: “No, yo hoy estoy abocado a la función, somos todos jugadores de un equipo donde nos piden estar en algún lado y ahí estaremos colaborando. Hoy me toca estar en la gestión, en la Dirección Nacional de Frontera, un tema bastante delicado para los argentinos y que estamos empujando y desarrollando programas que sí le modifican la vida a la gente, tanto en la frontera como la consecuencia de la frontera dentro del país, así que hoy por hoy estoy abocado a eso y no hemos hablado de ninguna candidatura.”

QP: Y La Matanza ¿cómo avanza?

GF: “Yo creo que La Matanza va a ser una experiencia muy buena en esta elección legislativa, creo que ha crecido mucho La Libertad Avanza en La Matanza, no sólo que es importante el tema de los dirigentes territoriales y del armado local, sino que los vecinos y la sociedad de La Matanza están viendo que hay un camino que se está buscando para el progreso y que muchos quieren tomar ese camino y no seguir estando en ese pozo que te mantuvo el Kirchnerismo durante muchos años, en el medio del barro. La gente quiere salir del pozo y del barro y quiere desarrollo, progreso, modernidad y eso La Libertad Avanza lo está ofreciendo en la gestión del gobierno, así que yo creo que va a ser una elección ejemplar en este año y que se va a hacer una preparatoria importante para la definición de un cambio de rumbo en La Matanza en lo que es la conducción de la intendencia.”

QP: El otro día planteaba un concejal que dice que los concejales de La Libertad Avanza reclaman por asfaltos, obras y demás, pero ¿cómo van a hacerlo si el gobierno nacional quitó los fondos para obras públicas? ¿Qué opinión le merece esa denuncia?

GF: “Bueno, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Salta son las que encabezan el otorgamiento de ATN, que son los aportes del Estado para distintas cuestiones, que después las provincias deciden en qué invertirlo. Entonces yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene que tener una prioridad de dónde invierte los ATN que el Estado Nacional distribuye sobre la provincia y si eso tiene que ser en obras de La Matanza, sería una prioridad que el gobierno de la provincia debería fijar. Y aparte, el problema que tienen tanto la provincia de Buenos Aires como La Matanza es que creen que el Estado es el que tiene que resolver todos los temas de la vida y no hay ni siquiera una pequeña mirada sobre cómo sentarse con el sector privado a resolver estos temas. Y bueno, este es el desafío que tenemos para un cambio de gestión en la provincia de Buenos Aires y en el municipio. En el 2027, este cambio de gestión va a permitir que el sector privado, que el peronismo lo ve como un enemigo, nosotros lo vemos como un aliado, dará el nuevo crecimiento a la provincia y a La Matanza.”

QP: Usted siempre habla de un fin de gestión del peronismo en La Matanza, que no hay proyecto y el proyecto de Espinoza está acabado. ¿Ustedes han podido construir o pensado aceptar la base de un proyecto de gobierno diferente en La Matanza?

GF: “Yo creo que sí, porque el ejemplo del gobierno nacional muestra que la austeridad, el achicamiento del Estado, la baja de impuestos y el equilibrio fiscal muestran que se puede salir adelante con esta condición. La Matanza en cada presupuesto o rendición de cuenta que muestra, no demuestra que tenga un equilibrio fiscal, ni un recorte del Estado, sino cada presupuesto que presenta o cada rendición de cuenta que termina de mostrar, demuestra que el Estado municipal ha crecido, no se ha reducido. Ha crecido en direcciones, en áreas que no impactan en nada en la sociedad. Yo siempre hago la muestra de la media. Cuando uno se pone una media, que a veces cuando se la saca se la queda al revés, bueno, hay que meter la mano dentro de la media y darla vuelta completamente para que el presupuesto cambie de orientación y sea prioridad del vecino. La prioridad no son los carteles ni la publicidad, sino la obra que tienen que tener los vecinos. Vos vas al hospital de Niño de San Justo y mientras el poder político de Espinoza y algún dirigente de La Matanza van y pelean por el salario de los médicos en el Garrahan, en La Matanza se le paga 300 mil pesos a un médico en el hospital de Niños. Entonces, vamos y protestamos por una cosa y en casa no lo solucionamos. Esto es lo que tiene que hacer el presupuesto del municipio. Dejar de tener gastos innecesarios y mejorar el sueldo del empleado municipal y de los médicos que atienden los hospitales del municipio. No puede ser que haya un médico cobrando 300 mil pesos en La Matanza.”

QP: Y de repente se hacen peatonal todas las calles céntricas.

GF: “Bueno, exactamente, ahí es donde ellos dicen: la obra pública. Eso es algo que hoy, si bien queda muy lindo, es innecesario todavía porque hay otros problemas mucho más graves que resolver. Poner maceteros en esta época, en La Matanza, donde todavía tenemos barro, donde no tenemos accesibilidad de los medios de transporte… Está claro que cobrar tasas municipales por cobrar no nos ayuda. Están espantando a todas las empresas que se están yendo a 3 de Febrero, Ezeiza o Cañuelas. Los bancos se están yendo a 3 de Febrero. Con lo que significa eso para los clientes y empresas de La Matanza irse a otro distrito, es algo insostenible. Porque yo no veo cuál es la política que puede mostrar el municipio con estos valores. Que las empresas se estén yendo y que las entidades financieras que respaldan al trabajo de la producción con crédito, con inversiones, también se estén yendo al distrito. La verdad que esto que al municipio no le mueva un pelo, es algo muy grave.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “Siempre tener una mirada positiva. Creo que el gobierno del presidente Milei está en buen camino. Un rumbo que hay que sostenerlo, que es difícil. La vieja política siempre intenta ponerle palos en la rueda, pero la sociedad ha demostrado en estos casi dos años que está dispuesta a no volver atrás y hacer un cambio profundo en la Argentina. Y ese cambio profundo en la Argentina también va a llegar a la provincia de Buenos Aires y a La Matanza.”