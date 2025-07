“ESTE GOBIERNO SIGUE SIN TENER PLAN ECONÓMICO”

Dialogamos con el Cdor. Hugo Masoli; Contador y docente universitario por más de 30 años. Un profundo conocedor de las economías municipales, provincial y nacional. Es parte de una de las familias históricas de San Justo, con una militancia política ligada al radicalismo desde su abuelo. Si bien ahora su militancia política no es una práctica habitual, es una invalorable fuente de consulta sobre la actualidad de la política económica porque más allá de analizarla por los datos estadísticos tiene un contacto muy estrecho con la economía real que vivimos todos los días

QP: La última vez que lo entrevisté, usted me planteó que este gobierno no tenía un plan económico. ¿Sigue con la misma opinión?

H.M.: “Sí. La última vez que estuvimos reunidos estábamos en la etapa en que habían disminuido el déficit fiscal con la famosa motosierra, con la reducción de los gastos del estado, y con bajar la inflación con el retiro de mucho dinero de la plaza (que es la realidad). Tal es así que en ese momento no tenían (ni tienen todavía) un plan económico. En este último tiempo fuimos partícipes de la noticia que dieron: saque la plata de abajo del colchón, los dólares que tiene, y nosotros hacemos la vista gorda. En una palabra; es una prolongación, entre comillas, del blanqueo que hubo. Si ARCA no lo pregunta y saca de la declaración jurada el consumido (que es lo que pueden verificar) y la variación patrimonial (que es la que puede verificar si usted tiene inconsistencias o no) para no investigar, entendemos que no hay plan económico. ¿Por qué? Porque en todo país va creciendo el nivel de masa monetaria que se necesita (es decir, de circulante) en virtud de algunos aumentos de sueldos que vayan consolidando los gremios (comercio, construcción, etc.). Estos aumentos de sueldos generan una masa monetaria mayor, la economía de a poco va creciendo y se va necesitando más dinero en la plaza. Como ellos no están emitiendo y, por otro lado, no hay inversiones que estén entrando, automáticamente necesitan remonetizar la economía. ¿Cómo remonetizan la economía? La ocurrencia que tuvieron fue: calcularon que hay muchos miles de millones de dólares en las manos de los argentinos, que la mayoría está debajo del colchón. Por lo tanto, los invitaron a que saquen los dólares de abajo del colchón para que puedan comprar propiedades, autos; y no van a preguntar de dónde vienen, etc., etc., etc. De esta manera vuelcan dinero a la plaza para poder seguir remonetizando y cubriendo la falta de dinero que la economía llevó a que haya, porque hubo un crecimiento de necesidad de masa circulante de dinero. Ahora, frente a esto todavía los dólares no han salido. Lo más cómico es que en abril se compró a través de los argentinos (según el balance del Banco Central) 2.000 millones de dólares. Es decir; no sólo los dólares no salieron de abajo del cochón, sino que entraron porque compraron 2.000 millones de dólares solamente y se vendieron 11 millones de dólares. Hubo 1.989 millones de dólares contrarios en la balanza. ¿Qué pasa? No hay plan. Los argentinos hasta ahora no ven el plan. La mayoría de las reservas que en este momento hay en el Banco Central se constituyó con la plata que ingresó, en este último tiempo, del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo dice que se tienen que cubrir los vencimientos. Entonces; hoy la reserva del Banco Central es ficticia, es prestada. No es reserva que entró por divisas que entraron en Argentina por inversiones. Hoy el dólar se viene manteniendo, y en estos días está entrando dinero del campo porque le dijeron que el 1 de julio vuelven las retenciones. Entonces, el campo se está apurando a liquidar para no entrar en el período de retenciones. Por lo tanto; si usted tiene un plan económico, si el precio del dólar que mantiene es genuino porque tiene en el Banco Central reservas que generó (no prestadas) y porque el campo le liquida porque está de acuerdo con la economía y con el precio que hay (que no es así porque está liquidando porque lo están amenazando con que el 1 de julio vuelven las retenciones) son todas cosas que están forzadas para usted mantener. El no haber dinero en la plaza, el no estar emitiéndose, el aumentar el desempleo (que está rozando los 8 puntos), el disminuir el nivel de extrema pobreza (porque no es una pobreza que permite un mayor consumo) no movilizan la economía. Se puede ver que hay menos consumo. En la calle Arieta hay locales vacíos, locales que se abren y a los seis meses se cierran por el poco consumo. Por ende; esto genera menos inflación, y la inflación que se está teniendo se puede mantener por un tiempo a costa de no emitir. ¿Qué pasa si no salen los dólares? ¿Qué pasa si no se remonetiza la economía, como están esperando con la propuesta de los dólares? El público argentino no está liberando dólares como en los años ’90/’91, que se estableció un sistema bimonetario. Entonces; ¿Cómo remonetizan la economía? ¿Cómo aumentan el circulante, si ellos no van a emitir y no salen los dólares? El Fondo ya puso la plata. ¿Van a pedir un nuevo crédito? ¿Es un país, que lamentablemente, cada seis meses necesita pedir 20.000 o 30.000 dólares para poder subsistir? Esta es la realidad. Y vuelvo a su pregunta: ¿Hay plan económico? Este gobierno sigue sin tener plan económico.”

QP: También, la última vez que hablamos, usted hacía mucho hincapié en el tema educativo. Usted decía que para fortalecer todo lo que es la Argentina a futuro tiene que haber un plan educativo coherente y con fuerte apoyo del gobierno.

H.M.: “Por supuesto. Primero tiene que estar todo lo que es el sistema educativo, y aprovechar todo lo que son las Universidades para brindar un servicio a las pymes. Hoy las pymes están muy golpeadas. Entonces; usted, como Estado, tiene que generar en cierta parte un apoyo logístico a través de las Universidades. Hoy hay pequeñas empresas que podrían llegar a producir o exportar, y no saben cómo hacerlo. Usted en las Universidades puede incorporar una materia, una tesis práctica para que los docentes de comercialización, producción, etc. puedan colaborar con esas empresas. Usted también puede subsidiar pequeñas empresas controlando los créditos que dé para que mejoren y vayan dando trabajo y exportando. Fíjese que en estos momentos no tenemos industrias exportadoras. Al contrario, se abrió la importación. Hoy, cualquier persona trae a la puerta de su casa cualquier producto del exterior. Así, la industria nacional no puede competir porque los costos no le dan. Por lo tanto, la poca industria que hay acá se está resintiendo; y esto va a terminar produciendo un desajuste y quizás el cierre de muchas pequeñas empresas, afectando al comercio por el no consumo. Entonces, yo le preguntaría al gobierno: ¿Cuál es el plan? Si a mí un ministro de Economía se me sienta, después de un año, y me dice que para aumentar la masa circulante del país les pide a los argentinos que saquen los dólares que tienen debajo del colchón y que los empiecen a usar mientras él mira para otro lado no me da garantía jurídica en un futuro, porque puede venir otro gobierno y preguntarme de dónde saqué ese dinero. Esto tendría que salir por ley, y ¿le van a votar esa ley? Por otro lado, tiene que haber una voluntad expresa del pueblo de querer desprenderse de los dólares. Esto no es un plan económico. Si, después de un año, un ministro de Economía me dice esto, no me da garantía. A mí el ministro de Economía me tiene que decir este es el plan que tengo (en educación, en producción, en exportación, en cómo aumento el empleo).”

QP: Todo eso está relacionado.

H.M.: “Todo está relacionado. Y en este momento no ha aumentado el consumo; al contrario, los índices marcan que ha caído el consumo., Los índices marcan que aumentó el desempleo. Y los índices marcan que los argentinos no sacaron los dólares de abajo del colchón, sino que compraron (como en abril) y siguen comprando en la actualidad. Puede haber una venta ahora por el tema del aguinaldo, y puede disminuir o mantenerse el dólar por la liquidación que está haciendo ahora el campo antes que le apliquen las retenciones a partir del 1 de julio. Pero esto no es un plan económico.”

QP: Con el ajuste fiscal que están haciendo, que se hace sobre los más débiles que son los jubilados y pensionados, ¿se puede mantener el equilibrio fiscal?

H.M.: “Usted puede ajustar por un tiempo, pero después debe tener un plan económico para empezar a activar la economía. Pero si usted está permanentemente ajustando para mantener el déficit fiscal en cero y la inflación baja, pero no me da una reactivación, llega un momento que se pincha y se cae. Por ejemplo: si a mi familia le digo que a partir de hoy se terminó todo tipo de salida, compra de ropa y se come una vez por día un puñado de arroz. Yo voy a bajar el gasto en mi casa, no es un milagro. Pero cuánto tiempo puedo tener a mi familia comiendo un paquete de arroz por día o menos, y que no estudie, que no compre, que no gaste nada. Llega un momento que la cosa se pincha y se desgasta. Argentina ya lleva así un año prácticamente. Van a llegar las elecciones. Después de las elecciones, ¿qué plan económico tienen? Se quiera o no; las acciones argentinas están en un sube y baja permanentemente, no han despegado. Me van a decir que el dólar está al precio que vale porque los argentinos tienen muchos dólares. Hoy, si son tan capaces como dicen y armaron un plan, bajen la tasa de interés y vemos qué pasa. Pero hoy, los capitales y los inversores argentinos en vez de ir al dólar están jugando con la tasa de interés porque es más atractiva. Si yo me gano un 35% o un 40%, y manejo la tasa de interés en distintas áreas o distintos niveles a un valor más importante de rendimiento me conviene más que el dólar que se viene manteniendo, no crece y lo poco que va a aumentar no es comparable con ella. Así cualquiera logra mantenerse, pero por cuánto tiempo. Si su economía anda totalmente bien y llegó a un déficit cero, ¿por qué no tenemos una tasa de interés como corresponde, de máximo el 10% anual? Cualquier país desarrollado tiene una tasa de interés entre el 5%, 6%, 7%, 10%. Como le dije la otra vez; cualquier rubro que usted elija lo tiramos sobre la mesa y le demuestro que es deficitario comparado con la tasa de interés. Si hoy me compro un local en la calle Arieta, lo pago 300.000 dólares (serían 350 millones de pesos) y me deja 1millón de pesos por mes (porque tuve que pagar impuesto a las ganancias, bienes personales, ingresos brutos, el inmobiliario). En el año me deja 12 millones. ¿Qué porcentaje me dejó? El 1% de 350 millones de pesos son 3 millones y medio de pesos. Quiere decir que ese local me dejó 3 o 3,5 puntos. ¿Por qué voy a ganar 3,5 puntos en un local cuando realmente puedo ganar el 30%, sabiendo que el dólar se está manteniendo (porque es la muletilla que tiene el gobierno para convencer a la gente)? Así, yo no invierto en un local. Voy laburando mi plata en plazo fijo o fondos común de inversión, donde tengo la plata disponible las 24 horas y tengo un retorno diez veces mayor por haber invertido. Lo mismo pasa cuando usted hace una inversión con una pyme para poder vender o comprar o pone un comercio. Podemos tocar cualquier rubro y yo le analizo la rentabilidad.

Empezamos a sacar costos de los alquileres, los gastos fijos, luz, empleados, reposición de mercadería, etc. y ahí usted va a ver lo que le queda de inversión. Si usted está manteniendo una economía sin emisión de plata, sin dar subsidios, con crédito restringido, con la tasa de interés (aunque haya bajado) que sigue estando alta, con el dólar mantenido a costa de todo esto, sin inversiones de afuera, ¿cuánto tiempo le puede durar? Fíjese que la inflación que hubo hace un mes atrás no se tenía desde el 2018 que fue la época de Macri. Es decir; Macri había logrado esa baja de la inflación, pero cómo terminó. Cuando en un país se cae la economía o se la maltrató el descenso es muy rápido, es inmediato. Reconstruir un país cuesta años. Los inversores de afuera felicitan a Milei porque bajó la inflación y el déficit es cero, pero todavía no tenemos seguridad política. Y así un montón de cosas. Y no hay un plan económico.”

QP: Usted hace muchos años, por su actividad profesional, está muy relacionado con empresas, empresarios y comerciantes de San Justo. ¿Cuál es el clima que detecta en ellos?

H.M.: “En este país la gente lo último que pierde es la esperanza. Cuando hablo con ellos noto que tienen la esperanza que en algún momento se vea la luz al final del túnel porque no analizan los índices económicos. La poca inflación, el tener contenida la inflación y el déficit cero generan una estabilidad que los conlleva a una tranquilidad; pero a sus comercios, sus industrias, sus actividades no les está yendo bien económicamente. Se quejan económicamente. Están subsistiendo y esperando a ver qué pasa. Y me preguntan cómo veo la cosa porque no tienen el panorama si no la esperanza. No hay plan económico todavía.”

QP: ¿La estabilidad política ayuda o complica?

H.M.: “Ayuda. Usted no puede hacer nada ni establecer un plan económico si no tiene estabilidad política, déficit cero y la inflación; porque está generando una tranquilidad y una confianza en el inversor de afuera. Este inversor está mirando que inflacionariamente tenemos una proyección limitada, bien, y tenemos un déficit cero. Pero también hay que generar una estabilidad política, que no la hay. Tiene que haber un acuerdo (mal o bien) de los principales lineamientos que se quieren conseguir como objetivo general de la Nación, que tiene que estar hablado con la oposición. Los inversores están mirando cómo está el gobierno con la oposición. No hay una política clara ahí. Hay roces con la oposición. No están establecidos los objetivos. El presidente a veces se exaspera y va contra la oposición, los periodistas, contra todo el mundo generalizando todo. Esta no es la manera de gobernar. La forma de gobernar de una persona estadista responsable es con paciencia, con acuerdos políticos, con diálogo; y no generando pelea permanentemente con los opositores, los periodistas, los empresarios. Entonces, usted no puede construir sobre eso.”

QP: Al hablar de la estabilidad política, a mí me llama mucho la atención la reunión de todos los gobernadores (más allá de su signo político) para reclamar el envío de dinero a las provincias porque no lo están recibiendo. ¿Cómo ve usted esta situación?

H.M.: “Al no activarse la economía, no haber un plan y no haber un movimiento adecuado como para exportar las economías regionales no están funcionado. El plan tendría que ser conjunto, federal, de las provincias con la Nación; donde el gobierno tendría que incentivar las economías regionales y ayudar a las provincias. Pero si usted les corta el chorro a todos, no está mandando plata, les dice a las provincias que se arreglen con lo que tienen, no genera más dinero, las limita y no da un despegue nacional esa economía regional no va a crecer; porque el inversor de afuera y los países con los que usted puede negociar miran al gobierno y no a un determinado gobernador. Ellos no arreglan con un determinado gobernador si no con el país, con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene que estar en acorde con la provincia en incentivar esa economía regional y salir a hablar. Esto también es función de los embajadores. Después de haber consolidado la baja de la inflación y el déficit fiscal cero (que sirve) usted tiene que generar un plan económico e ir a mostrarlo afuera diciendo: este es nuestro plan económico, esto es lo que vamos a hacer, el gobierno no va a invertir más plata, pero va a invertir en esto; conseguir líneas de crédito afuera para inversión, etc., etc., etc.; y ayudar a las economías regionales. Es lógico que las provincias vayan a reclamar dinero porque se están quedando sin plata. No sólo se tiene la pobreza del 45/46% en Buenos Aires y la capital también se la tiene en todo el país. Y hay provincias, por supuesto, que son mucho más pobres.”

QP: ¿Lo de Cristina suma o resta a la situación económica?

H.M.: “Creo que lo de Cristina no afecta para nada la situación económica. En su momento, cuando estuvo el fallo y se dictó la prisión domiciliaria, se habló que hubo como un poco de rebote en las acciones como diciendo nos da una seguridad. Es una especulación de 24/ 48 horas. A los dos días cayeron las acciones. Los capitales no pasan por ahí, no les afecta ni les mueve la aguja. Los capitales pasan por decir: ¿El gobierno qué acuerdos tiene con el Congreso de la Nación? ¿Qué seguridad política da? Ya bajó la inflación (a costa de lo que sea), armó reserva (a costa de un préstamo) y bajó el déficit fiscal, pero cómo está con la oposición ¿Cómo está el entendimiento con el Congreso? ¿Cómo salen las leyes o va a seguir dictando leyes y sacando decretos reglamentarios? ¿Da seguridad para invertir? Por eso le digo que lleva mucho tiempo construir un país. El gobierno tiene que dar toda esta seguridad. ¿Qué reformas hizo sobre la Ley del Trabajo, en la parte laboral? En cuanto a la jubilación: ¿un jubilado va a seguir cobrando 400.000 pesos? Para esto, ¿qué proyección a futuro se tiene? ¿Qué plan se tiene? Tenemos que empezar a tomar conciencia. El índice de natalidad ha caído estrepitosamente. Hoy una pareja tiene un hijo o una mascota. ¿Qué va a pasar dentro de veinte años con las jubilaciones? ¿Quién va a aportar para las jubilaciones? Se está notando hasta en las escuelas del Estado la baja de natalidad. Entonces; tenemos que pensar que somos un país chiquito, en el sentido que terminemos de vender que somos los mejores del mundo (como vende hoy el gobierno diciendo que Argentina es el número uno en inflación). Cada avión que Estados Unidos mandó para tirar la bomba allá, que es llamado avión invisible porque no puede ser detectado por radares ni nada, vale 2.000 millones de dólares. La hora de vuelo de cada avión de ese tipo vale 150.000 dólares. Calcule cuánto gastaron solamente para mandar esos aviones allá. Estados Unidos tiene 30 aviones de este tipo. Es decir, tiene 60.000 millones de dólares en aviones. La mitad del valor de esos aviones es la reserva de Argentina, para que se dé cuenta lo chiquito que somos como país y las reservas que tenemos. Entonces, terminemos de salir a decir: somos los mejores, hemos logrado lo que ningún otro país logró bajando la inflación (¿A costa de qué?), hemos logrado el déficit cero (¿A costa de qué?). Yo me pregunto: ¿Tenemos presupuesto actualmente? ¿Se votó el presupuesto 2025? No. Estamos con el presupuesto viejo. El presupuesto de este año no fue aprobado. Y el presupuesto es la ley madre de un país, es el que marca los destinos y las decisiones de un país. Estamos con el presupuesto del año pasado. Este gobierno no logró nada. Lo único que hizo fue bajar la inflación y tener un déficit cero a costa de que la gente cerró la boca, se la aguantó (les pasó por encima como un toro); y lograr tener una reserva a costa de un préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional. Más allá que yo esté de acuerdo o no de cómo lo logró, esta es la base. Ahora quiero que me diga cómo seguimos, quiero que me dé el plan económico. Vamos a sacar a Argentina adelante con apoyo a las pymes (las pequeñas y medianas empresas), al comercio, vamos a trabajar todos en serio. El gobierno no hace eso, no da apoyo; sino que le dice a la gente que dé sus dólares que tiene debajo del colchón mientras mira para otro lado. ¿Esto es serio?”