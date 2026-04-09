“EL PAÍS VA A SALIR ADELANTE CON MÁS EDUCACIÓN Y GENERACIÓN DE TRABAJO”

Gacetilla de Prensa

Frente a un escenario nacional que desincentiva la producción y promueve la entrada masiva de importaciones, La Matanza, Capital Industrial de Argentina, apuesta al trabajo, la innovación y al fortalecimiento de su industria.

Desde el Centro industrial Fangio en Virrey del Pino, el intendente de La Matanza y presidente de la FAM, Fernando Espinoza, junto a la secretaria de Producción local, Débora Giorgi, destacó el ejemplo de la empresa Prestige Autos, ex Mercedes Benz, que pudo evitar que cierre una firma emblema de la industria automotriz, garantizando la continuidad laboral de los empleados y generando nuevos puestos de trabajo, con el apoyo de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina), los trabajadores, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio.

“Muy felices de visitar esta planta modelo, Prestige, que lleva adelante una destacada producción de Sprinters, incorporando empleados y aumentando la productividad”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “En la Argentina, hoy hay un modelo de especulación financiera contra la producción y el trabajo, y con este contexto, realmente nos llena de orgullo tener empresarios y una empresa como Prestige en La Matanza, Capital Industrial de la Argentina y Ciudad de la Innovación y de las Nuevas Tecnologías”.

Por su parte, el CEO de Prestige Autos, Daniel Herrero, expresó: “Muy contento de recibir al intendente Fernando Espinoza en nuestra creciente planta automotriz de La Matanza. Desde que comenzamos, ya incorporamos doscientos trabajadores”, y agregó: “Estamos trabajando en un proceso de inversión, en aumentar la exportación, generar nuevas tecnologías y automatizar; y con el apoyo de la intendencia de La Matanza, buscamos aumentar los volúmenes de producción para seguir creciendo porque, coincidimos con el Intendente, que generando empleo y acompañando la educación, se asegura el futuro”.

“Desde La Matanza, la quinta provincia argentina, logramos mantener más de dos mil puestos de trabajo directos. Es un gran logro, producto del trabajo de la firma Prestige, junto con el SMATA, los trabajadores y el apoyo permanente del Gobiernos provincial y el Gobierno local; esto es lo que necesita la Argentina y lo que tanto necesita nuestra gente”. Para finalizar, Fernando Espinoza señaló: “Este es el país que queremos y la nueva Argentina por la que estamos trabajando. Existe otro camino: cambiar el rumbo económico para generar un futuro distinto, con más educación y nuevos puestos de trabajo, así es cómo la Argentina va a salir adelante”.