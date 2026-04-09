“LAS MALVINAS NOS UNEN… VAMOS POR UNA ARGENTINA UNIDA, DETRÁS DE LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA, DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS MÁS DE 40 MILLONES DE ARGENTINOS Y LA DEFENSA DE LA BANDERA CELESTE Y BLANCA, COMO LO HICIERON ELLOS, NOSOTROS VAMOS A SEGUIR SU EJEMPLO”

Gacetilla de Prensa

Familias, jóvenes, niñas y niños de La Matanza se movilizaron para homenajear a los ex combatientes en una de las fechas más importantes de la historia argentina, el 44° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, día que se conmemora el Veterano, la Veterana y los Caídos de Malvinas. La Matanza fue el distrito que más jóvenes envió a combatir: 711 valientes, de los cuales 25 nunca volvieron de las islas, dejando un legado de heroísmo y coraje.

El 2 de abril se celebró en la Plaza de San Justo, con el tradicional desfile de ex combatientes y un emotivo acto encabezado por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Allí, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) rindió homenaje a veteranos y caídos durante la guerra, acompañado por el subsecretario municipal de los Veteranos de Guerra de Malvinas, Raúl Rodríguez; el presidente de la Confederación de Veteranos de Malvinas de la República Argentina, Ramón Robles; veteranos del distrito, familiares de los caídos, la comunidad educativa, todas las fuerzas vivas del municipio y miles de vecinas y vecinos.

“Hoy es un día muy especial y en esta plaza colmada de gente, un pueblo entero salió a la calle a homenajear a nuestros héroes de Malvinas. Este año se sintió muy fuerte el sentimiento de agradecimiento y reconocimiento de que los veteranos de guerra de Malvinas son un ejemplo”, expresó Fernando Espinoza.

“Desde los más chiquititos de jardines de infantes hasta los chicos de la primaria, de la secundaria, los abanderados, los chicos de la Universidad de La Matanza, del CUDI; todos, con mucha emoción, salieron a homenajear a nuestros héroes”, resaltó Fernando Espinoza y remarcó: “Esta actitud representa un sentimiento muy fuerte de volver a la argentinidad, de terminar con el odio y de terminar con la grieta”.

Por su parte, Ramón Robles, Presidente de la Confederación de Veteranos de Malvinas de la República Argentina, expresó: “Nosotros nos sentimos muy agradecidos, tanto con el intendente, los concejales, el área de educación, y más que nada con el pueblo de La Matanza. Les agradecemos y sabemos que en La Matanza la soberanía y los veteranos de guerra siempre se van a defender”.

Durante el acto, el Intendente anunció que este año, y a pesar de la crisis económica que vive nuestro país, volverán a hacer realidad que un contingente de veteranos y familiares de los caídos realice un viaje humanitario a las Islas Malvinas para pisar suelo patrio, y seguir construyendo memoria y reparación. Luego exclamó: “Nosotros siempre vamos a estar al lado de nuestros héroes de Malvinas, no solo el 2 de abril, sino todos los días”, y a continuación aseveró: “Mientras hoy en Argentina tenemos un presidente que dice que uno de sus ejemplos es una ex primera ministra británica como Margaret Thatcher, desde La Matanza afirmamos que nuestros ejemplos son nuestros héroes de Malvinas”.

Para finalizar, Fernando Espinoza cerró con un mensaje de unidad y patriotismo: “Las Malvinas nos unen. La gesta de Malvinas y nuestros veteranos de guerra siempre nos van a marcar el camino. Vamos por una Argentina unida, detrás de la defensa de la soberanía, de la defensa de los intereses de los más de 40 millones de argentinas y argentinos y la defensa de la bandera celeste y blanca, como lo hicieron ellos, nosotros vamos a seguir su ejemplo”.