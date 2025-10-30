EL STMLM DENUNCIA, ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO, AL MUNICIPIO MATANCERO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM, presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo provincial denunciando, por parte del Municipio de La Matanza, la “VIOLACIÓN DE LA LEY 14656, refiriéndose en particular al ART. 52, 53, 54, 55, 57, 59 y 70 QUE IMPLICAN NEGOCIÓN COLECTIVA, NUENA FE, CONFLICTOS COLECTIVOS, PLANTA TEMPORARIA INGRESADA DESPUÉS DEL 2015 Y VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 5 AÑOS PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE ESTOS TRABAJADORES MUNICIPALES”.

En la mencionada denuncia se hace hincapié “MUY PARTICULARMENTE AL SALARIO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MUNICIPALES QUE NI SIQUIERA ALCANZA EL NIVEL DE INDIGENCIA”

también resalta, en la denuncia presentada, que el Ejecutivo Municipal “SE HA NEGADO A CONFORMAR UNA MESA PARITARIA DE NEGOCIACIÓN SALARIAL Y CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA LEY 14656”, norma actualmente vigente y que rige pata todos los trabajadores municipales.

El STMLM, a través de la denuncia presentada por Daniel Troncoso, Sec. Gral. de dicho gremio, manifiesta que el municipio se niega a tratar los siguientes temas:

AUMENTO SALARIAL: salarios por debajo del índice de indigencia, como compañeros de la categoría 13 de 30 Hs. que tienen un sueldo básico de $197.334, 47, con bonos en “negro” de $100 mil, que al ser incluidos en el recibo de sueldo afecta considerablemente el ingreso de los jubilados municipales.

OBRA SOCIAL

PASEA A PLANTA PERMENTE

CORRIDAS DE CATEGORÍAS ADMINISTRATIVAS

PRECARIZACIÓN LABORAL

En la misiva informan que “SE HA DECIDIDO TOMAR MEDIDAS DE FUERZA A LA BREVEDAD EN TODO EL ÁMBITO MUNICIPAL”

Estos reclamos no son nuevos ni surgen de la nada, hace años que el STMLM vienen reclamando lo mismo y el Departamento Ejecutivo Municipal se hace el distraído al respecto y suele soltar algún que otro pequeño aumento salarial o un bono para calmar por unos meses la bronca de los trabajadores municipales matanceros.