LAS DOS CARAS DE UNA ELECCIÓN

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“A algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal” – Séneca (Lucio Anneo Séneca – Corduba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.-, llamado Séneca el Joven para distinguirlo de su padre, fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral) Reflexión que deja ver cómo algunas personas son sobreestimadas debido no solo a cómo son o que han hecho, sino por su posición social o por donde el esfuerzo de otros ha hecho que esté. También la idealización de alguien permite hacer su leyenda mayor de lo que es.

Los resultados de las elecciones ya están a la vista y, la mayoría, están al tanto de los mismos (https://resultados.elecciones.gob.ar/resultados/0/287/50); partiendo de esto creo que sería redundante hablar de los guarismos finales; pero me gustaría hablar del mar de fondo (Inquietud o agitación más o menos latente que enturbia o dificulta el curso de un asunto cualquiera) que generó las elecciones del presente año.

Hace varios meses atrás, nuestro medio brindó su opinión de cómo venía el asunto (https://semanarioquintopoder.com/cristina-presa-un-pj-complejo-y-dirigentes-acomplejados/) y no fallamos por mucho. En el convencimiento de lo expuesto en la nota es que no volvimos a publicar ninguna editorial política respecto a las elecciones y, creo, que no nos hemos equivocado mucho.

FERNANDO POR SIEMPRE

Fernando Espinoza, al frente de la lista local del peronismo como candidato testimonial, ganó ampliamente el distrito metiendo 8 Concejales contra los 4 de La Libertad Avanza.

Espinoza limitó su campaña a lo que hizo durante su gestión, lo que se estaba haciendo (con fondos municipales y provinciales) y lo que se proyectaba hacer. Se acercó al vecino, habló con ellos y de ahí sacó su ventaja irremontable ante los “libertarios matanceros” que no hicieron una campaña formal ni nada parecido, sino que se limitaron a propagar por las redes sociales algunos videos caseros de Leila Gianni (primera candidata a Concejal de dicha fuerza) subidos de tono y sin una propuesta concreta donde solo se limitaba a advertir y/o amenazar al intendente Espinoza sobre esto o aquello.

Obviamente mucho más no se hizo porque tanto Sebastián Pareja y Luis Ontiveros (armador provincial y de La Matanza de LLA, respectivamente), se dedicaron, según comentarios serios y del más alto nivel, a “Quedarse con la plata de la campaña y de la fiscalización en el distrito”.

La elección legislativa nacional paso sin pena ni gloria por el distrito, se ratificó la supremacía del peronismo matancero sobre cualquier otra fuerza política.

Fernando Espinoza hace muchos años que está como Intendente y viene invicto, pro más allá que sea mérito o no de él, también hay algo que se debe analizar profundamente: la oposición que siempre ha tenido nunca jugó a ganar, siempre le sacaron el cuerpo al desafío. En todos los años que vengo analizando la política matancera la oposición al oficialismo jamás elaboró una estrategia con el fin de ganar las elecciones, siempre apuntaron a cuántos Concejales podían ganar y cuántos mangos se podían quedar de la campaña y la fiscalización.

¿LAS FACTURAS AL DÍA?

Algunos comentaristas políticos de los cafés sanjustences avisaron, en las primeras horas del día martes, que Fernando Espinoza “les habría solicitado la renuncia a todos los funcionarios kirchneristas nombrados en el municipio”.

Después de algunas averiguaciones pertinentes confirmamos un par de casos, pero nos entró la duda que si dicho pedido de renuncia fue por cuestiones de la interna partidaria o por lo ineficaces que fueron durante su gestión; a mi entender es una duda razonable dado que mucho no hicieron por La Matanza los jóvenes cámporistas.

“Milei ganó las elecciones legislativas tras recibir el rescate de Trump. Porque Milei no es más que un instrumento de las élites para seguir esquilmando el país” comentó el actor Viggo Mortensen y señaló que “ya lo dejó claro hace más de un año, pero parece que en Argentina todavía no se han dado cuenta. La Libertad Avanza ha ganado las elecciones legislativas argentinas y ha conquistado incluso Buenos Aires, el histórico bastión del peronismo. Un resultado que no se explica por convicción sino por agotamiento. No es una victoria del consenso, sino del miedo” y agregó que “El de Javier Milei no es un triunfo político, sino psicológico. Ha logrado convencer a millones de argentinas y argentinos de que el sufrimiento es una virtud, de que el ajuste es una forma de redención y de que el dolor colectivo es un sacrificio necesario para la grandeza nacional”.

Viggo Mortensen afirmó que “En nombre del orden y del mercado, se ha consolidado la pedagogía de la resignación. El mensaje es simple y brutal: si pasas hambre, aguanta; si pierdes el trabajo, es por tu bien; si tu hijo deja la escuela, es porque el Estado ya no puede mantener parásitos. La narrativa del sacrificio ha sido tan repetida por los medios afines que ha dejado de parecer crueldad para presentarse como sentido común” (https://www.facebook.com/watch/?v=1317618086318678)

El actor del Señor de los Anillos, el argentino Viggo Mortensen, hizo estas declaraciones desde España, donde está promocionando su nueva película, y a mi entender, fue bastante claro en sus conceptos pese a la distancia y a la realidad que él vive.

Rescato esto porque no puedo llegar a entender la lectura política de un comentario de Luis Rolando Lata (destacado político matancero, Concejal (m/c), ex funcionario municipal, mano derecha de Verónica Magario en el Senado provincial) que subió a su muro de la red social Facebook, donde señalaba que “De la misma manera, en una situación estratégica falsa, El éxito en el pueblito no salva nada. ¿Qué va hacer con que venza en el pueblito si perdemos en la República? Es una cosa bien clarita: en una situación política estratégica, el éxito táctico no conduce a nada.

Por esa razón, en esto hay que llevar a los hombres y a la mentalidad de los hombres que las conducen, que nada ha de hacerse fuera de la situación de Conjunto. De nada le va valer a un Peronista ser convencional en Calamuchita, si el presidente de la República fuese un Radical o un Conservador. Es decir, que hay que servir al conjunto, en primer término y, dentro del conjunto, actuar, porque todo se viene elaborando desde arriba” J D Perón (Conducción Política – https://www.facebook.com/luisrolando.lata).