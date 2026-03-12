“EN MERLO REINA LA PRECARIZACIÓN LABORAL, LA DIGNIDAD QUE DA EL TRABAJO PARA MENÉNDEZ NO EXISTE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Guillermo Villa, Sec. de Movilización de UPCN y dirigente de la organización “Unión y Futuro” de Merlo, quien nos dibujó un panorama de la realidad del gobierno de Gustavo Menéndez al frente del ejecutivo municipal, y su opinión con respecto a la reforma laboral y el rol de la CGT en esta coyuntura político social, esto nos decía:

QP: Villa ¿cómo se están organizando en el distrito de Merlo?

G.V.: “Nos estamos organizando con Luis Morales, estamos caminando el distrito de Merlo para que en el 2027 sea el candidato que pueda transformar Merlo y sea el candidato más votado. Estamos trabajando fuertemente con las jornadas de salud, que es una de las grandes falencias de la gestión del municipio, ya que las salitas en los barrios están todas cerradas y no asisten al vecino en temas básicos de salud, ni que hablar de los graves, sabemos que una jornada por mes no alcanza y por eso estamos trabajando en un proyecto que lo denominamos postas de salud que es bajar con un equipo médico a cada barrio”

QP: ¿Estas postas van ser fijas o van a ser itinerantes?

G.V.: “Las postas van a ser itinerantes o sea móviles, van a estar en distintos puntos de los barrios más vulnerables de Merlo, hoy las falencias en salud se hacen notar muchísimo porque hay vecinos jubilados, niños mamas embarazadas que al no llegar a fin de mes por la economía que está sufriendo el país, no tienen ni para el boleto de colectivo para ir a un hospital y tratar problemas simples, que debería atender el municipio, estamos hablando de cosas simples como tomar la presión, o la glucosa, hoy el vecino no tiene 4000, 5000 pesos para que le tomen la presión o el azúcar en sangre, que son cosas básicas que pueden prevenir cosas más graves”

QP: ¿Cómo sostienen esto, el municipio los ayuda en algo?

G.V.: “El municipio no tiene nada que ver en esto, esto lo hacemos a pulmón con medios propios, y la colaboración de amigos, comerciantes y empresarios amigos que son solidarios con nuestros vecinos y que entienden que de esta situación se sale de forma colectiva, y con estas pocas herramientas estamos haciendo mucho, sabemos que no alcanza, que es una gota de agua en un mar de necesidades, pero el vecino de Merlo nos lo agradece y nos dicen que sigamos y nos dan más fuerzas para seguir, inclusive entre estos vecinos hay empleados municipales y sus familias que nos dan el apoyo, porque el ajuste también alcanzó a la familia municipal”

QP: ¿En qué situación se encuentra el empleado municipal en Merlo?

G.V.: “El empleado municipal en Merlo está en plena miseria, por no decir que está en la indigencia total, con sueldos de hambre que no llegan a fin de mes, las familias están endeudadas, y sin un horizonte de salida de esta situación”

QP: ¿Cómo define la gestión del intendente Gustavo Menéndez al frente del municipio?

G.V.: “Creo que es una gestión agotada, que se olvidó de los vecinos de Merlo, que solo está en temas personales, y que no solo se olvidó de los vecinos, sino que también se olvidó de los municipales y de sus familias, hoy Menéndez no representa al pueblo de Merlo, solo representa a un puñado de obsecuentes que armaron su quiosquito de la mano de la gestión municipal”

QP: ¿Qué opina de la reforma laboral, y el rol de la CGT en esta coyuntura?

G.V.: “Con respecto al ámbito municipal, el intendente de Merlo levanta la mano y la voz en contra de la reforma laboral, pero en Merlo el empleado municipal, gana menos que la canasta básica, no tienen aumento de sueldo, en Merlo reina la precarización laboral, la dignidad que da el trabajo para Menéndez no existe, no se puede tener empleados que ganen por debajo de la línea de pobreza, por eso el dicho: haz lo que digo, pero no lo que hago, los empleados municipales no tienen ni la ropa que les corresponde para su seguridad, hoy están trabajando en la absoluta precarización, y eso para un empleado es indigno. Y en cuanto a la CGT, creo que tiene un lugar indiscutible, por eso nos manifestamos en la calle cuando nos teníamos que manifestar, hoy lo está haciendo judicialmente y aparte de eso está precarización laboral que está implementando este gobierno, nos convierte en la primera línea que está poniendo el pecho, porque esto va a golpear mucho, no solo al trabajador estatal, sino al sector privado y a todos los trabajadores, seguramente no alcanza lo que se hace, pero hoy la CGT no deja de ser quien está en la primera línea defendiendo a los trabajadores. Y desde mi lugar de secretario de movilización de UPCN, que es el gremio más grande de nación, tenemos un lema que es: El Estado no pertenece a ningún gobierno, es patrimonio de todos los argentinos, creo que esto es una identidad del gremialismo argentino y vamos a seguir por ahí”

QP: ¿Qué opina de la unidad del peronismo?

G.V.: “Si llamamos unidad a ver quien ocupa los primeros diez lugares de la lista, eso no es unidad, a la gente no le interesa esto, la gente está pendiente de otra cosa, la gente la está pasando mal en un montón de aspectos y el peronismo se sigue mirando el ombligo, nosotros estamos para contrarrestar eso tratar de sumar, hoy somos la segunda fuerza en Merlo, somos la Agrupación ‘Merlo con Todos’, ya hace 5 años que venimos construyendo de abajo, con las bases y vecinos que quieren un Merlo como nos merecemos, somos un municipio con mucho potencial, hacemos todo a pulmón y por ese camino seguimos construyendo con Luis Morales”

QP: ¿Cuál es la situación en general si tendría que definir a Merlo?

G.V.: “La realidad de Merlo es desastrosa, la vemos y la ve todo el mundo día a día en los canales de televisión, esta todo a la vista, Merlo está abandonado en todo sentido, salud limpieza, inseguridad, infraestructura, hoy Merlo es un descontrol, somos noticia en todos lados y no por cosas buenas, sino por las cosas malas que pasan”

QP: ¿Desea agregar algo más?

G.V.: “Solamente que, estamos decididos a jugar en el 2027 con una lista vecinal que armamos con Luis Morales, para no depender del gobierno que nos dé internas, por eso queda claro que el próximo año va a estar la boleta de Luis Morales en todas las escuelas, y que vamos a disputar el Municipio, eso está más que claro y estamos decididos a competir en la próxima elección”