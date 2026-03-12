“LA ESTANFLACIÓN TE LLEVA A UN PROCESO DE RECESIÓN MUY GRANDE”

La estanflación es un escenario económico complejo que combina un alto estancamiento de la actividad productiva (recesión) con una inflación elevada y un aumento del desempleo. Este fenómeno, que rompe la lógica económica tradicional donde el estancamiento reduce los precios, genera una crisis difícil de resolver por sus efectos simultáneos en el poder adquisitivo. Características Clave: Definición: Unión de las palabras “estancamiento” e “inflación”. Consecuencias: Pérdida de poder adquisitivo, desempleo masivo, inestabilidad económica y reducción de la capacidad de ahorro. Causas: A menudo derivada de crisis energéticas, políticas monetarias inadecuadas, déficit presupuestario o mercados laborales poco flexibles.

Una recesión es una disminución significativa y generalizada de la actividad económica durante un periodo prolongado, comúnmente definida como dos trimestres consecutivos de caída en el Producto Interno Bruto (PIB). Se caracteriza por menor consumo, inversión y producción, provocando aumento del desempleo, quiebra de empresas y caída de la inflación. Características y Consecuencias Clave: Indicadores: Caída en el PIB, aumento de la tasa de desempleo, reducción de la producción industrial y menor consumo interno. Causas: Se origina frecuentemente por una reducción en el gasto de consumidores y gobierno, incertidumbre económica, crisis financieras, sobreoferta de productos o pandemias. Tipos: Se distingue entre recesión técnica (dos trimestres de caída) y económica (contracción más larga y severa). Impacto: Las empresas reducen horarios o despiden personal, mientras que las familias priorizan el gasto en bienes esenciales, congelando compras importantes.

Ante la crítica situación económica que estanos viviendo, entrevistamos al Dr. Hugo Masoli para que nos brinde su visión sobre la misma. En ese contexto y en función de los dichos del Dr. Masoli es que explicamos, párrafos arriba, algunos conceptos que se comienza a escuchar en algunos (muy pocos en realidad) medios periodísticos.

QP: Doctor Masoli, venimos hablando hace rato del plan económico del gobierno o la no existencia de un plan. Usted planteaba que no había plan porque no había presupuesto. En diciembre hubo presupuesto. ¿Eso implica un plan económico?

HM: “No, El tema del presupuesto está bien porque es un presupuesto que por primera vez en muchos años se aprueba un presupuesto con definición. Esperemos que se pueda cumplir. Esto es bueno porque ayuda a lo que es no gastar más de lo que realmente está comprometido. Esto no implica que haya un plan porque hasta ahora lo que se viene manejando es la parte macroeconómica, la contención de la inflación, la baja de la inflación. Imagínate que hace más o menos cinco o seis meses atrás él (por Milei) pronosticó para este año que iba a tener la inflación de un dígito y la inflación viene subiendo mes a mes, los últimos seis meses vino subiendo la inflación. Puede ser que haga una plancha ahora y que descienda algo. Si realmente llega a bajar como se pronostica para el mes de agosto o septiembre a un punto y medio vamos a estar igual que en mayo del año pasado. O sea, hizo una curva. Pero no hay plan económico para ayudar todo lo que es la composición de la microeconomía. Por ejemplo, todo lo que es pequeña y mediana industria y todo lo que es actividad comercial está para atrás.”

QP: Sí, el consumo no repunta, hay empresas que cierran todos los días, la desocupación crece.

HM: “Cada vez se cierran más locales. Solamente mirá acá en San Justo, en la calle Arieta el comercio viene para atrás, la industria viene para atrás, la pequeña y mediana industria viene para atrás y es lo que maneja el bolsillo de la gente. Hasta ahora, lamentablemente, no alcanzó a pegar la vuelta en la economía y ya la gente se empezó a quejar. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Estamos viviendo lo que se denomina un proceso de estanflación donde hay un párate muy grande con algo de inflación que no logran bajarlo. A esto se le suma ahora esta guerra en el Medio Oriente. Fíjate que el petróleo estaba en 74 dólares el barril, se fue a 94 y hoy está en 120 dólares. O sea, aumentó el 50% en estos días. Esto produce un aumento de la nafta, va a producir un aumento acá en el país y va a afectar la economía mundial, lo que puede llegar a generar un aumento de inflación. O sea que, si aumenta el combustible, aumenta el transporte de la mercadería y todos los costos. Por lo tanto, la guerra puede llevar a que haya un aumento inflacionario. Pero las medidas del gobierno, que no llega a ser un plan económico, no contempla acciones respecto a la generación de empleo, a lo que es generación de crédito para la industria, el comercio y para las familias. No hay crédito. Y no hay ningún plan que lleve a generar nuevos empleos. Por lo tanto, yo sigo viendo que el plan económico a nivel país, lo que es toda la parte de la microeconomía, no está funcionando.”

QP: Aparte, en mi humilde opinión, que no soy lego en la materia, hay una contradicción muy grande entre lo que dicen que está pasando y lo que en realidad está pasando. El tema del consumo es terrible. Los locales vacíos, gente que camina, mira y no compra nada.

HM: “Mirá, yo te voy a decir algo. En el año 2023, en mayo, el dólar estaba a 1.430 pesos. Para que te des una idea. Hoy está a 1.430, tres años después. El kilo de carne promedio está a 20.000 pesos y la nafta está a 2.000. Y hace tres años atrás el dólar estaba a la misma plata, con la diferencia que la nafta estaba a 300 pesos y el kilo de carne estaba a 2.000 y pico de pesos. O sea, date cuenta que hoy no podés argumentar que una persona gana mucho más en salario medido con el dólar. Como decir, una persona gana un millón de pesos, un millón y medio y gana mil dólares. Y antes ganaba mucho menos. El tema es que una persona con un millón y medio, dos millones de pesos, realmente no le alcanza para vivir. Hoy una familia paga luz, gas, alquiler, transporte, todo lo que son los gastos para poder vivir como alimento, etc. Y no llega a fin de mes. Entonces el sueldo promedio hoy está en un millón y medio de pesos, un millón y cuatrocientos. Por eso está el consumo como lo ves. Y se está dando un proceso de que la inflación está contenida porque no se está consumiendo. Porque no hay consumo, no hay dinero para gastar. Entonces, por supuesto, los precios se están manteniendo. Pero así todo viene teniendo un proceso de suba. Y no logra, como dice Milei, a llegar a una inflación de un dígito.”

QP: Y el tema es de la apertura de importaciones que está afectando tanto a la industria textil, a todas las industrias, hasta la automotriz.

HM: “Si, afecta a la industria automotriz, a la indumentaria, a todo lo que es textil. Fíjate que uno de los negocios de las calles que acá tiene los precios más baratos es la calle, la famosa calle Avellaneda. Y también se les cayó ahí la venta porque no pueden competir con la indumentaria que viene de China o de otros países. La parte automotriz también. La parte eléctrica. No se puede competir con la compra puerta a puerta que hoy está realizando la gente. Esto lleva a que haya una menor venta de productos en el país y que la gente está aprovechando la importación. Y bueno, el proceso vos lo ves, 220.000, 250.000, más o menos la pérdida de empleo y hay alrededor de 20.000 industrias pequeñas y medianas y comercios que han cerrado.”

QP: ¿Qué perspectiva tiene en función de estos números que están dando hoy la realidad?

HM: “Yo creo que, si Milei no hace un golpe de timón en lo que es la economía doméstica, lamentablemente va a tener un proceso que va a ir aumentando la inflación. O sea, todos los meses es un aumento de la luz, el gas, teléfono, prepagas, etc. Un 2%, un 1,5%, un 2,5%, etc. Y la gente sigue cobrando lo mismo. La gente todos los meses tiene que pagar un poco más, que aumenta el impuesto inmobiliario, el alumbrado y limpieza, las patentes, etc. Y la gente tiene que ir pagando más y por supuesto no gana más, al contrario, gana lo mismo. Entonces esto va a llevar un momento a que la contención mismo del dólar, que hoy ha tenido un efecto de mantención de precios o caída de precios, producto de todo el dinero de las deudas de las provincias que han tomado y que ponen su deuda de los dólares y lo juegan a interés para después recomprarlo y el Estado aprovecha para comprar y armarse la reserva, todo perfecto. Pero va a llegar un momento que el dólar tiene que recuperar su valor relacionado con el peso y por supuesto esto va a ir generando el mismo proceso de la guerra de todo, más inflación. Yo no lo veo como una salida muy exitosa de acá un año, un año y medio, si él no hace un giro realmente en la economía doméstica se va a complicar mucho las cosas.”

QP: ¿Estamos hablando de una posible devaluación?

HM: “No sé si devaluación, pero la estanflación te lleva a un proceso de recesión muy grande. ¿Qué significa esto? Significa que vos vas a tener cada vez más cierre de pequeñas industrias y comercios, más desocupación, esto significa menor consumo, esto significa menor recaudación de impuestos por el gobierno, porque si la gente no consume y van cerrando empresas, el gobierno va a recaudar menos ganancias, menos IVA, menos impuestos, lo que lo lleva a que el equilibrio fiscal entre los gastos que el gobierno trató de reducir y los impuestos que recauda menos en términos reales, esto lleva a que le produce un desequilibrio en la balanza del gobierno, en la balanza de dinero que van a tener entre los recaudados y lo que realmente necesitan gastar. Por la baja en la recaudación impositiva, el gobierno debe ajustar un 0.4% del PBI (que es mucho dinero) para preservar el superávit fiscal. Por eso sigue con el tema y el efecto motosierra, que es que no aumentan los sueldos al nivel que aumentan las demás cosas, se sigue generando el proceso de recesión, de estanflación y bueno, una economía así llega un momento que no puede funcionar más, va a tener un golpe importante. Yo entiendo que el gobierno debe observar esto, tiene que tomar medidas y empezar a generar algo favorable para todo lo que es la microeconomía, el gobierno tiene que llegar a la familia. Hoy una persona quiere adquirir una propiedad, no tiene crédito. Una pequeña industria quiere mejorar la parte de producción, no tiene crédito. Y sí tiene que competir con la importación. Entonces, así realmente, de esta manera no va a lograr sacar la economía adelante.”

QP: ¿Desea agrega algo más?

HM: “Lo que estoy viendo es que hay una gran puja política en el gobierno, de intereses, en donde también tienen sus internas políticas, que eso no es favorable para la economía. Pero bueno, y a nivel oposición está muy fragmentada todavía, no hay una oposición clara, lo que lleva a que en el país no se estén desarrollando tampoco ideas como para establecer aportes de planes económicos o quizás una alternativa para el día de mañana. No lo hay todavía.”