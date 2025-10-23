“EN POLÍTICA NO SE PUEDE SER SOLO UN COMENTARISTA, SE DEBE PARTICIPAR Y ESTAR ACTIVO”

Entrevistamos al Diputado provincial, Prof. Ricardo Rolleri y dialogamos sobre las elecciones del pasado 7 de septiembre y de cómo se prepara para la elección del próximo domingo.

Rolleri, uno de los más experimentados dirigentes políticos de La Matanza, señaló que “La gente nos dio un voto de confianza porque la gente ve que con este gobierno de Milei no hay perspectivas de mejorar o recuperar su calidad de vida” y remarcó que “hemos conmemorado el Día de la Lealtad y yo creo en la Lealtad del espacio, del Movimiento Nacional Justicialista; mi obligación es trabajar y ser respetuoso de la conducción política. La conducción política tendrá sus argumentos y razones por las cuales toma sus decisiones políticas”

QP: Prof. Rolleri, ¿cómo vivió las últimas elecciones y qué análisis hace del resultado de las mismas?

RR: “Trabajamos con entusiasmo, dentro del proyecto: Movimiento Derecho al Futuro, del Gobernador Axel Kicillof. Trabajamos desde la Cámara (de Diputados bonaerense) y desde La Matanza con muchas expectativas, porque era muy importante sacar un buen resultado en las elecciones del 7 de septiembre; circunstancia que se dio por el buen trabajo en los municipios y en la tercera sección electoral, apoyando la candidatura de Verónica (por Magario). Este resultado consolidó al distrito de La Matanza y a la provincia de Buenos Aires. Esto en el marco muy particular donde hay una crisis grave: el gobierno nacional está en crisis y en este marco se dio la elección. La gente nos dio un voto de confianza porque la gente ve que con este gobierno de Milei no hay perspectivas de mejorar o recuperar su calidad de vida. Por lo tanto, confió en nosotros y, nosotros no podemos defraudar esa expectativa que se ha generado; circunstancias que hay que reiterar en las elecciones el próximo domingo. Tenemos que hacer una buena elección y, a partir de ahí preparar un plan de gobierno. Tenemos que prepararnos con un buen plan de gobierno sólido, creíble y realizable, que realmente podamos ejecutarlo porque no hay mucha paciencia en la sociedad argentina. Eso sí, en el marco de la unidad de nuestro espacio”

QP: Rolleri, en esta elección usted no fue candidato a renovar su banca en la Cámara de Diputados provinciales, pero lo vi trabajar como si fuera candidato

RR: “Es lo que corresponde, recientemente hemos conmemorado el Día de la Lealtad y yo creo en la Lealtad del espacio, del Movimiento Nacional Justicialista; mi obligación es trabajar y ser respetuoso de la conducción política. La conducción política tendrá sus argumentos y razones por las cuales toma sus decisiones políticas; yo las respeto y por lo tanto trabajé intensamente en las elecciones del 7 de septiembre y en las elecciones del próximo domingo. Durante muchos años continuos he estado en cargos electivos y siempre he trabajado de la misma forma. Uno es uno y sus circunstancias. Veremos qué alternativas se presentan. Hay que pasar la elección, ganar bien y luego conversaremos con la conducción política y ver que función cumplimos dentro de la nueva conformación; porque estamos en tiempos de cambio. El gobierno nacional va a cambiar con seguridad y veo que nosotros debemos también realizar algunos cambios y ajustarnos a estas nuevas realidades. En la provincia de Buenos Aires hay que adecuar la realidad política a la responsabilidad de los dirigentes”

QP: Es una buena reflexión la suya dado que, generalmente, los dirigentes políticos se manejan más por sus ambiciones que por condiciones políticas existentes

RR: “Si, pero yo no cuestiono la ambición, lo que sí me parece es que estamos en tiempo de excelencia; es decir que aquellos que asuman responsabilidades deben estar capacitados para realizarlas y cumplirlas. Ya no da para designaciones para probar si tal o cual dirigente es capaz, sino a quien designen debe estar debidamente preparado, tener trayectoria, tener conocimiento y formación, tener historia y ser creíble. Creo que todo esto son exigencias que se van a dar en los nuevos tiempos políticos por venir. La gente va a ser exigente y para eso hay que estar preparados”

QP: Rolleri, ¿usted prevé que, si los resultados electorales son contrarios al gobierno, pueden venir cambios institucionales?

RR: “Si lo creo, me parece que es inevitable un cambio político y económico. Hay que salir con un plan económico rápido porque el país está parado y hace que el cambio sea inevitable. Si esto no se da, vamos a cambios institucionales; por eso el cambio debe ser rápido, tanto político como económico. Si esto no se diera tenemos riesgo institucional sin ninguna duda. La gente esta muy mal, se cierran fábricas todos los días y eso se ve y se siente. La gente no puede cubrir las necesidades ni los compromisos mínimos e imprescindibles. El otro día un periodista le preguntó al Presidentes por estas cuestiones y el Presidente le dijo: que quiere que haga; es decir no tiene respuestas ante las angustiantes necesidades de la gente. Ante esto hay que salir con medidas rápidas y urgentes en lo económico y, a su vez, generar expectativas y confianza en lo político. Si esto no se diera vamos a tener problemas con seguridad”

QP: Rolleri, ¿usted piensa que podemos tener un escenario como en el 2001?

RR: “Creo que van haber cambios, ya se hablan de algunos cambios en el gabinete (ya renunció el Canciller y creo, que el Ministro de Justicia), eso va a generar expectativa en la gente y demora un poco la reacción de la misma; pero de lo contrario el gobierno nacional va a tener que enfrentar una seria crisis de gobernabilidad”

QP: ¿Cómo ve La Matanza dentro de este contexto?

RR: “La Matanza es un distrito que está ordenado, con recursos propios. La Matanza no tiene deudas; está consolidado con su poder político, con una estructura fuerte, armada y orgánica (más allá de los matices que se pueden tener). La Matanza esta firme en su estructura política y puede ser factor de referencia en la provincia de Buenos Aires”

QP: La Matanza, de un tiempo a está parte, es el distrito que más votos peronistas aportó en las urnas, tanto a nivel provincial y, en algunos casos, a nivel nacional. ¿Esto lo fortalece a Fernando Espinoza y qué futuro le ve a Espinoza?

RR: “Esto está muy claro, Fernando se fortalece en cada elección y con respecta a su futuro político es él que quiera. Obviamente tiene aún dos años de gestión al frente del municipio, pero ya hay que empezar a pensar en el armado del peronismo en la provincia de Buenos Aires porque la actual conducción de la provincia estaría finalizando y no estaría mal armar una lista de unidad o dar una elección interna en el peronismo. En este aspecto La Matanza debe plantear su espacio de poder y empezar a ejercerlo. No está mal que nosotros comencemos a plantear nuestras pretensiones y nuestras aspiraciones de nuestros compañeros dado que tenemos muchos compañeros para cumplir funciones dentro de la provincia de Buenos Aires”

QP: ¿Desea agregar algo más?

RR: “Si, quiero llamar a los vecinos a que participen de las elecciones. En política no se puede ser solo un comentarista, se debe participar y estar activo. La gente debe ir a votar, es malo este bajo porcentaje de votación, porque demuestra desinterés de la población ante lo público porque eso nos afecta a todos. La política es la participación y el debate, porque de ahí salen las políticas públicas que nos puede dar una Argentina con pleno empleo, con posibilidades de crecer y desarrollarse. Este es el objetivo del peronismo que, no es otro que la felicidad del pueblo”