FUERTE DOCUMENTO DEL STMLM AL EJECUTIVO MUNICIPAL

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza intentó presentar en la Jefatura de Gabinete municipal, una nota dónde se señalaban los principales temas conflictivos que hoy afrontan los trabajadores municipales matanceros y exigiendo respuestas a los mismo.

Señalamos que intentó porque la misma no fue recibida demostrando la poca voluntad de dialogo del ejecutivo municipal ante los reclamos de los trabajadores municipales.

Daniel Troncoso, Sec. Gral., en varias entrevistas a nuestro medio, ya había comentado esta falta de dialogo y adelantó que el gremio pondría en marcha un plan de acción

(https://semanarioquintopoder.com/si-siguen-insistiendo-con-este-sistema-de-no-atender-los-telefonos-y-no-dar-soluciones-vamos-a-tener-que-estar-en-la-calle-protestando/). Lo primero que se hizo fue declararse en estado de Alerta y Movilización, para después ir analizando otras medidas de acción.

La nota señala “La insensibilidad manifiestan de aquellos que representan al ejecutivo municipal” y remarcan “La inexistente predisposición de buscar y encontrar alternativas para cada problema planteado”

Los principales puntos de reclamo son: AUMENTO SALARIAL – LA SITUACIÓN DE LA OBRA SOCIAL – PASES A PLANTA PERMANENTE – CORRIDAS DE CATEGORÍAS ADMINISTRATIVAS Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL DE LOS MONOTRIBUTISTAS Y CONTRATADOS.

En la nota, la Comisión Directiva del STMLM se compromete a convocar a los afiliados a una asamblea para decidir el camino a seguir en este conflicto.