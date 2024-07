“ES UNA BARBARIDAD LOS DESASTRES QUE ESTÁN HACIENDO”

Entrevistamos a Ramón Acevedo, un trabajador municipal matancero que, junto a un grupo de otros trabajadores municipales y técnicos en las cuestiones de leyes laborales, emprendieron una vasta investigación sobre la implementación e interpretación de las mismas que hace el Departamento Ejecutivo de La Matanza.

De esta investigación o estudio, surgen 27 puntos que implican distintas violaciones o mala implementación de las leyes que rigen el trabajo de los trabajadores municipales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

QP: Ramón Acevedo, usted me está mostrando un documento de trabajo sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la vida laboral, tanto de jubilados municipales como de activos municipales.

RA: “Sí, sí, perfecto. Sí, venimos hace rato con un grupo técnico trabajando a respecto de la mala implementación que hace el municipio de las leyes laborales, es algo que no corresponde, y hay 27 puntos que estamos tratando con un grupo de compañeros, que sacamos un loguito por un montón de compañeros, la unidad que tenemos, y estamos trabajando en base a eso. Fui a hablar con Troncoso, le dejé el problema también, me dijo que se lo dejé, que en la semana íbamos a hablar, y bueno, todavía no fui. Pero bueno, yo creo que es importante que llevemos lugar por lugar lo que queremos hacer nosotros, para que todos se interesen, y bueno, que al fin se haga algo, para el bienestar de todos los compañeros municipales, porque es importante.”

QP: ¿En esos 27 puntos ustedes han encontrado falencias, o que el municipio inflige leyes provinciales, todo lo que tiene que ver con el trabajo?

RA: “Claro, pero bueno, acá yo apunto a Troncoso, pero ¿por qué apunto a Troncoso? Porque nosotros lo votamos a Troncoso. O sea, al votarlo él nos tiene que defender a nosotros. Por eso le llevé, para que él me diga qué vamos a hacer con lo que yo le llevé.”

QP: Esto que ustedes están investigando, que ya presentó el documento que vamos a difundir, ¿es algo que se hace en Matanza, o se repite en otros municipios?

RA: “No, no, en Matanza. Por ahora Matanza. No sacamos referentes de otro distrito.”

QP: No lo pudieron hablar con otros distritos.

RA: “No, no, todavía no.”

QP: ¿A qué considera que se debe esto? ¿A una decisión política, a una negligencia?

RA: “Considero que la primera negligencia viene del gremio, porque el gremio tendría que pelear esto. Somos unos compañeros que nos juntamos con técnicos para hacer este trabajo. Realmente tendrían que, como gremio hacer esto, no nosotros. Pero bueno, ¿quién lo haga? No interesa. Hoy por hoy, he hablado con Troncoso y le dije, hay muchos puntos. Tenemos un punto que viene de la época de la dictadura, que está también acá en el proyecto que hicimos. Entonces queremos que por lo menos hagan algo. Yo no digo que arreglen los 27 puntos, pero que arreglen algo. Es urgente. A los jubilados, le descuentan barbaridades. Te dicen que te van a dar el aumento del 15% y nos dan el 12,5% a marzo. Algo tiene que cambiar. Tienen que haber otra forma, porque si no nos perjudica. Perdemos por persona, según el cálculo que hicimos con el grupo técnico, los trabajadores municipales estamos perdiendo 130.000 pesos por persona en plata de bolsillo.”

QP: ¿Estas son normas que ustedes han descubierto recientemente u ocurre desde hace muchos años para atrás?

RA: “Y hace muchos años que nunca se tocó nada porque antiguamente se tiraba manteca al techo. Hoy por hoy no se tira manteca al techo. Entonces lo fundamental es buscar los beneficios para los compañeros, que son los puntos que están acá. Pero es una barbaridad los desastres que están haciendo. ¿Y el sindicato qué? ¿no se da cuenta?”