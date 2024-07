“HOY EL ROL DEL PERONISMO MATANCERO ES FUNDAMENTAL PARA DARLE CONTENCIÓN A TODOS LOS VECINOS QUE NO LLEGAN A PARAR LA OLLA A FIN DE MES”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo ‘Chopper’ Valdez, Supervisor General de la Secretaría de Deportes del municipio de La Matanza, quien nos relató cómo vienen trabajando desde la Secretaría, y cómo vienen asistiendo a las comunidades de los clubes de los distintos barrios del distrito, no habló sobre la coyuntura política, social y económica por la que estos atraviesan, haciendo hincapié en la función del intendente Fernando Espinoza, el gobernador Kicillof y la vice gobernadora Verónica Magario, que apuntalan y velan por los destinos del pueblo matancero; esto nos decía:

QP: Valdez ¿están con mucha actividad en la Secretaría de Deportes en estos meses del año?

RV.: “Si estamos trabajando mucho con el torneo bonaerense preparando todas las disciplinas deportivas en funcionamiento, con casi 23 mil inscriptos por lo que tenemos que dar función a eso”

QP: ¿Cuándo son los torneos bonaerenses?

RV.: “Todavía no tenemos una fecha exacta, pero creo que es para octubre, se va a realizar en Mar del Plata”

QP: ¿Cómo está los clubes con la situación económica que atraviesa el país y esta cuestión de los tarifazos?

RV.: “Los clubes están muy mal con el tema tarifazos, tanto de luz como de gas, esto no solo influye en los clubes, sino también en el entorno de las familias que acuden a los clubes de barrio como sostén en estos momentos tan difíciles, la economía social está rota. Nosotros desde el municipio asistimos con mucha sensibilidad para poder llegar a todos lados cosa que se hace muy difícil pero la tarea es esa, estar al lado de los clubes y las familias que componen cada comunidad barrial, hoy no es tan fácil sin ayuda alguna del gobierno nacional, por eso en estos momentos de crisis, el intendente Fernando Espinoza se puso al hombro estas cuestiones, al igual que el gobernador Axel Kicillof y nuestra vice gobernadora Verónica Magario que siempre están al pie del cañón en estas circunstancias apoyando y cuidando al pueblo de La Matanza, hoy el rol del peronismo matancero es fundamental para darle contención a todos los vecinos que no llegan a para la olla a fin de mes, todo esto sin descuidar el deporte social para nuestros pibes incluyendo absolutamente a todos nuestros pibes y pibas que más lo necesitan, porque sabemos, cómo peronistas, que un pibe adentro de un club es un pibe menos en la calle, y esto es parte de construir la comunidad organizada que tanto anhelamos”

QP: Hoy en algunos clubes ya funcionan comedores y merenderos, donde no solo van los pibes a comer, sino también el grupo familiar

RV.: “Tal cual, hoy hablamos de la familia entera, a la cual el municipio no deja de lado, y se está haciendo un esfuerzo enorme para llegar a todos lados y a tiempo, este es el pedido intenso que nos hace nuestro intendente Fernando Espinoza y nuestra vice gobernadora Verónica Magario, y con esa impronta estamos trabajando, hoy sería imposible llegar a todos lados sin la participación de la intendencia y sin la ayuda de la gobernación. Hoy tenemos que ayudar a la ‘Casta’ que está pagando el ajuste, esto lo digo irónicamente porque los que estamos pagando el ajuste, somos los trabajadores, los jubilados, los estudiantes, los pibes que van a los clubes de barrios, el ajuste feroz lo están pagando los que menos tienen, cuando el presidente que tenemos dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, no aclaró quien era la casta, hoy sabemos que la casta es el pueblo trabajador, el desocupado, el estudiante, el jubilado, este gobierno rompió todo, los argentinos estamos rotos socialmente, el consumo cayó estrepitosamente, el trabajo también por el piso, los artículos de primera necesidad aumentaron en algunos caso más del 400%, nos mienten con la inflación permanentemente, esta gente ni idea tiene de lo que pasa en los barrios”

QP: Se vienen las vacaciones de invierno ¿hay algo preparado desde la secretaría de deportes del municipio?

RV.: “Si tenemos preparado un montón de actividades gratuitas para los chicos y chicas de entre 6 y 12 años en la colonia deportiva de invierno, que comienza el lunes 15 de julio y se extiende hasta el viernes 26 de julio, en el polideportivo Alberto Balestrini ubicado en Juan Manuel de Rosas 1413 en Lomas del Mirador en el horario de 13:30 a 16:30 horas, esto es con un cupo limitado, los interesados en participar se pueden anotar en el SUM del mismo polideportivo acompañados de un mayor: padre, madre o tutor, a partir del jueves 11 de este mes de 13:30 a 14:30, hasta agotar todos los cupos, con la posibilidad de anotarse en una lista de espera los que lleguen después”

QP: ¿Cuál es la prioridad que tienen Uds. cuando asisten a un club?

RV.: “Son muchas, pero hoy en esta coyuntura política, social y económica, es la asistencia social, es lo que está demandando la comunidad en su conjunto, y es en lo que hace hincapié nuestro intendente, hoy gran parte del presupuesto está destinado a eso, la ayuda social, y con un buen criterio. Hoy lamentablemente en los clubes necesitan más alimento que útiles deportivos, es muy triste la situación que estamos atravesando en esta cuestión”

QP: ¿Desea agregar algo más?

RV.: “Solamente que estamos viviendo un momento muy difícil en el país con este gobierno de extrema derecha que gobierna para unos pocos amigos, mega millonarios, que es un gobierno entreguista y cipayo, con una predilección por los capitales buitres que vienen a saquear al país, como nunca antes se hizo, y que creo que el peronismo está obligado a volver mejor para garantizar el ordenamiento y resurgimiento de la patria, creo que la provincia de Buenos aires y el municipio de La Matanza van a ser fundamentales en esta lucha. y que sus gobernantes, apuntalados en la militancia del pueblo vamos a salir adelante de este ciclo que solo vino a destruir y llevarse puesto los derechos conquistados en todos estos años.”