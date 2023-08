Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo “Lalo# Creus concejal de JUNTOS y candidato a intendente por La Matanza quien acompaña a Patricia Bullrich que va por la presidencia de la Nación en la general de octubre. En esta oportunidad Creus hizo hincapié en la posibilidad certera que estas elecciones PASO abrió, para que en La Matanza cambie el color político que la gobierna desde hace mucho tiempo, esto nos decía:

QP: Creus, ahora si candidato a intendente por el espacio de JUNTOS, después de ganar la interna en las PASO, ¿ahora va contra Espinoza?

LC.: “Si, más que en contra de Espinoza, en contra de un modelo que tiene que terminarse en La Matanza, que la gente ya lo canceló, porque la inmensa mayoría de los matanceros no lo apoyan, ni su gestión, ni su propuesta electoral, y en esta elección volvió a notarse y se profundizó. El modelo del intendente Espinoza es un modelo que construye sobre el sufrimiento, sobre el caos, y sobre la ilegalidad, un poder político que se vuelve totalitario hacia los que están en su espacio, y los que no están en su espacio. Estoy contento porque esta elección ha dado un escenario nuevo en La Matanza que plantea la posibilidad real de que Espinoza en octubre sea derrotado”

QP: ¿Sorprendió la elección de Patricia Bullrich?

LC.: “La verdad que no, creo que la sociedad eligió sobre la realidad de que está harta, tanto en todo el país, en la provincia de Buenos Aires y en La Matanza, el vecino está harto de tener y de vivir en la inseguridad que vivimos, donde no se puede estar tranquilo si progresas económicamente por mas chico que sea este progreso, la gente en los barrios sale a comprar sin llevar el celular, y hasta con zapatillas viejas para que no les roben, y estamos hablando de actividades cotidianas de cualquier familia, esto pasa a lo largo y a lo ancho del distrito. Patricia es el referente de nuestro espacio que más empatiza con la gente en este aspecto, y es la que da señales más claras de no tener miedo a las mafias, y de ser capaz de enfrentar a la inseguridad y la delincuencia, y tener el puño firme para gobernar un país que esta derrumbándose, así que no sorprendió para nada el triunfo de esta interna”

QP: ¿Cómo se desarrollo la elección el día domingo, hubo alguna irregularidad?

LC.: “Fue un poco desigual, pero estuve muy contento porque hubo 6 mil vecinos que participaron de la fiscalización, que ya es un antecedente muy valioso y motivante para mí, porque la oposición en La Matanza muchas veces tuvo limitaciones para fiscalizar en todo el distrito, veníamos de hacer una campaña muy visible, muy notoria en toda La Matanza, eso también es un gran merito, porque la oposición muchas veces era una fuerza que solo se registraba en algunos sectores del distrito, entonces toda esa motivación se combinaba con la impotencia de ver que Espinoza había decidido robar nuestros votos , nuestra boleta, la lista interna que encabezaba yo, y a la vez fiscalizar y cuidar los votos de Milei y el Dipy en el distrito, esa impotencia me llevó mucha energía durante todo el día porque nos encontramos con que en todo el distrito desde Ramos Mejía a Virrey del Pino, los votantes que ingresaban al cuarto oscuro del oficialismo muchos de ellos tenían la misión de esconder, robar, o romper las boletas de Patricia Bullrich y Lalo Creus, eso dificulta una fiscalización y, también, limita la transparencia del resultado, pero así y todo ganamos nuestra interna y hemos sumado una cantidad de votos muy importantes que es muy cercana a la que tiene Espinoza dentro de su interna a pesar de estar gobernando este distrito, tener la estructura y el aparato, y poderío político desplegado”

QP: ¿Ha podido hablar con Patricia después de la elección?

LC.: “Si, hemos hablado más allá de las formalidades de las felicitaciones pertinentes, y reciprocas, tanto ella con Néstor Grindetti ganaron su disputa interna, y ellos también me felicitaron y transmitieron a nuestra gente, a los vecinos de La Matanza su agradecimiento por fiscalizar en toda La Matanza y por apoyar el espacio, era un desafío poder fiscalizar y ganar la interna, cosa que hicimos, también nos hemos saludado entre los referentes locales que competimos, y estamos próximos a reunirnos para coordinar el trabajo que viene y fortalecernos en La Matanza para la elección de octubre”

QP: ¿Cómo tomaron este nuevo escenario político con la fuerza de Milei, y en el territorio el Dipy como candidato a intendente y además ser la segunda fuerza en cantidad de votos en el distrito, y primera fuerza a nivel nacional?

LC.: “Lo tomamos con sorpresa, con una sensación ambigua, a mi me sorprendió y en cierta forma recibo un mensaje de la gente que es que a Espinoza no lo quieren más, al igual que yo no quiero que gobierne más Espinoza, y que al menos para las PASO yo no soy suficiente opción. Por esta razón pienso trabajar de cara a octubre para demostrar que soy la mejor opción de parte de la oposición, pero también con alegría, porque esos 170 mil votos que saco el Intendente Espinoza dentro de su interna demuestra que no es de hierro, que no es un gigante, que no es Goliat, y que hay más votos del lado de la oposición, que, del lado del oficialismo, tenemos que pensar que trabajo nos damos para que en la Matanza en octubre haya un intendente que sea de otro signo político”