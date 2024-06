“ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LA PRESENCIA DEL ESTADO SE TIENE QUE SENTIR MÁS QUE NUNCA Y EN ESO ESTAMOS EN SINTONÍA CON LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE FERNANDO EN LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Alfonso Martínez, Sec. Adjunto de UTHGRA zona oeste, quien nos comentó cómo están articulando con el municipio de La Matanza, con la apertura de cursos de capacitación abiertos a la comunidad matancera y cómo están trabajando desde la institución construyendo puentes entre los sectores privados y el municipio con sus políticas públicas. En el transcurso de la entrevista también nos relató sobre lo que opina de la ley base que ayer fue aprobada por el Senado de la Nación y como avizora el futuro del gremio gastronómico y el futuro del peronismo en la coyuntura política actual; esto nos decía:

QP: Martínez, anoche se votó la ley bases en el Senado de forma afirmativa, ¿qué opinión tiene al respecto?

AM.: “La verdad que es un día triste para nosotros, porque sinceramente esperábamos que los senadores tuvieran más conciencia que los diputados en esto que se jugó anoche en el Senado de La Nación, que no es nada más y nada menos que los destinos de la patria, con un slogan que define nuestro pensamiento que es La Patria no se Vende, siento que lo que se votó es justamente esto que es empezar a vender la patria, y en el sentido de los recursos y todo lo demás que es escandaloso, y en lo que más nos preocupa que es la parte laboral, y lo que más rápidamente nos afecta, me parecen disparatadas totalmente las propuestas, si bien se quitaron un montón de cuestiones que ellos querían hacer desde esa ley ómnibus, que termino siendo una ley fitito, si bien se quitaron muchas cosas, quedaron algunas que son graves, si bien es real que en la actualidad tenemos un montón de establecimientos que no registran el personal, que estamos denunciando hace mucho, o que lo registran mal, nos parece que el quitar las multas a quien no registra el personal, en vez de solucionar el problema lo agrava, no hace falta ser muy inteligente, si hoy un establecimiento que tiene personal en negro se expone o se arriesga que mediante una inspección tenga que pagar multas, para dar cumplimiento a la ley y registrar el personal como corresponde, si vos le quitas las multas mucho menos van a registrar el personal, que vamos a hacer entonces si sabemos que un establecimiento tiene trabajadores en negro, ¿lo vamos a denunciar? ¿En dónde?, ¿en el ministerio de trabajo? Y el ministerio de trabajo ¿Qué va a hacer? cómo piensan o como se les ocurre que de esta forma se va a solucionar el problema. Claramente esto está lejos de querer solucionar el problema de los trabajadores, que es no acceder a estar registrado, no poder acceder a un trabajo digno, con aportes como corresponde, lo que esta ley busca justamente es solucionar los problemas del empleador y abaratar los costos del empleador, entendiendo al trabajador como un costo de funcionamiento, y no como la fuerza productiva que genera su riqueza. La otra medida escandalosa, es la del monotributista colaborador, que le permite al empleador tener tres colaboradores más, es otra de las cosas que no se puede creer, en nuestra actividad la figura del colaborador trae grandes complicaciones para el trabajador, ya que hay establecimientos que funcionan con tres o cuatro personas, que son las pequeñas cafeterías, pequeños emprendimientos, y que claramente tienen una relación de dependencia con el personal, queremos saber ¿quién va a pagar el aguinaldo de esos colaboradores?, ¿ quién va a darle las vacaciones a esos colaboradores, quién le va a pagar el feriado si lo trabaja? Esta norma rompe una relación de dependencia laboral clara que existe entre empleador y empleado, no sabemos que estaban mirando los legisladores cuando lo votan, da bronca que hay legisladores, tanto diputados como senadores, que llegaron a las bancas que están ocupando con las banderas del peronismo, que llegaron a esa banca con la foto de Perón y Evita, y que hoy van y votan esto en contra totalmente de los principios que los peronistas defendemos y enarbolamos, la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, lejos de eso lo que se voto ayer es una injusticia social, una pérdida total en la soberanía y una pérdida total en la independencia económica, esto va a contramano de las convicciones de nuestras banderas. Lo otro que me parece escandaloso es el tema del RIGI, todo pensado y hecho a medida para las grandes corporaciones, para los sectores concentrados de la economía, sobre todo foránea, la verdad es una tristeza enorme”

QP: ¿Cómo afectó al sector estos seis meses del presidente Milei y sus políticas de gobierno?

AM.: “Se desplomo la actividad, nosotros hasta el año pasado, nuestra denuncia permanente era que la actividad gastronómica había crecido enormemente y se veía en la calle, en los establecimientos, salías en cualquier parte de la zona oeste, en La Matanza, en Morón estaban los lugares llenos, y nosotros desde el sindicato decíamos que ese crecimiento no iba acompañado de la declaración real del personal en los establecimientos, del blanqueo del personal, etc. Lo cierto es que hoy la actividad cayó en un 40%, 50% en general la actividad gastronómica, nosotros no tenemos en zona mucha actividad turística, pero en la totalidad del gremio los hoteles están funcionando en un promedio de 20% o 30% de la capacidad que ofrecen, hoy la realidad cambiaria tiro por el piso la actividad turística, hoy Argentina es caro en dólares para el turista internacional, por ese motivo se cayó enormemente la actividad turística, hotelera y gastronómica del país, justamente hace muy poco estuvimos en el congreso gastronómico que hacemos todos los años en el mes de mayo, y en el intercambio con los otros secretarios generales de las distintas seccionales del país, la gran preocupación de ellos que son de lugares que dependen exclusivamente del turismo, están atravesando una situación durísima. Y en nuestra zona esa caída enorme se debe a que por un lado la falta de consumo, y por otro lado los costos de funcionamiento, tanto servicios como insumos y materia prima para el funcionamiento de un establecimiento gastronómico, a partir de diciembre con el aumento en los precios de la mercadería, esto en nuestro sector es clave la materia prima, y acto seguido un tarifazo enorme, todos sabemos los costos de la luz y el gas, y esta también es una variable muy importante para la actividad gastronómica, porque se usa en distintos artefactos tanto eléctricos como con gas, esto sumado a los alquileres que se pagan hoy en día, hacen que los costos de funcionamiento se vayan por la nubes, pero en el medio de toda esta realidad estamos los trabajadores que dependemos de nuestro sueldo, de la actividad, de la propina que nos dejan los clientes, es un coctel explosivo y ante este panorama entramos en paritarias, no quiero estar en los pantalones de los paritarios que tienen que discutir el aumento del salario ahora con la cámara empresarial porque va a ser una discusión muy difícil llegar a buen término y que los trabajadores gastronómicos puedan jerarquizar sus salarios y que podamos actualizarnos en cuanto a nuestros ingresos, la situación es muy difícil, muy preocupante y no sabemos cómo va a terminar, ya tenemos numerosa cantidad de establecimiento que cerraron, muchos establecimientos que están reduciendo personal por esta caída de consumo, otros están achicando la franja horaria de atención, porque les sale más caro tener abierto que cerrado, otros trabajan solo los fines de semana, otros solo a la noche, esto por un lado, después esta el otro fuerte de nuestra actividad gastronómica que son los comedores en las industrias, que dependen de la capacidad de la industria para contratar estos servicios este sector de los gastronómicos están atados a la suerte de la realidad de la industria, si lo pueden solventar o no, es todo una cadena menos ventas de las industrias, menos productividad, menos empleados, menos actividad gastronómica para estas empresas que asisten en estos comedores”

QP: Con estos tarifazos, sobre todo en luz y gas. ¿Qué avizora a futuro en el gremio gastronómico?

AM.: “Los empresarios gastronómicos nos transmiten que es insostenible, que esto no lo pueden sostener, hoy están viniendo facturas de más de 2 millones de pesos, 3 millones, 5 millones, establecimientos grandes, el dueño de Kansas me mostró la factura 20 millones de pesos de luz, ¿Cómo se sostiene eso? Es imposible de sostener, así que el panorama es muy malo para nuestro sector”

QP: Anoche en la cena, con motivo del día del periodista, la vice gobernadora Verónica Magario, y el Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunciaron que van tomar medidas y van a frenar estos tarifazos en la justicia, ¿Ud. qué opina?

AM.: “Dios mediante, ojala, nosotros digo habría que preparar alguna medida cautelar entre todos, las empresas, el sindicato y todos los que se puedan sumar, porque estas medidas están totalmente a contramano de la realidad, no se puede sostener, ojala que Fernando lo haga acá en La Matanza, yo sea del compromiso que tiene con la gente, y en buscar la solución al problema de la gente, tanto es así que hace muy poco el día lunes, iniciamos en la sede de San Justo del sindicato de gastronómicos UTHGRA en la calle Almafuerte 3450 , un lanzamiento de cursos de capacitación articulando con la Secretaría de producción de La matanza la Lic. Débora Giorgi estos cursos gratuitos que son 6, COCINA SIN TAC, MOZO, COCINA, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, SALSAS Y PASTAS, Y PASTELERIA, que es para el público en general y que tiene como fin capacitar al personal que está trabajando y quiere jerarquizar su puesto de trabajo o mejorar simplemente, como ejemplo alguien que está trabajando como ayudante de cocina y quiere ser cocinero, con esta capacitación en 6 meses puede lograrlo. Y también el público que hoy no tiene trabajo o no tiene un oficio, con este curso de capacitación puede lograr su objetivo, inclusive emprender en alguna de las actividades gastronómicas ya sea como empleado o como emprendedor con bien dijimos. A nosotros nos parece muy bueno poder articular junto al Municipio de La Matanza, con la Lic. Giorgi y con el intendente Espinoza en estas políticas que tienden a buscar la solución a los problemas de la gente y mejoras en la vida de la gente. Estamos convencidos que la presencia del estado se tiene que sentir más que nunca y en eso estamos en sintonía con las políticas de gestión de Fernando en La Matanza, necesitamos un estado presente en la salud, en la educación y sobre todo al lado del trabajador que es la verdadera fuerza productiva que genera la riqueza de este país, así lo entendemos y así creemos que tiene que ser, por eso el poder articular como sindicato, como institución, como organización, con las políticas que ojala otros municipios lo copiaran e hicieran lo propio para mejorara la realidad de sus vecinos. En este caso lanzamos los cursos a las 10 de la noche y al otro día antes del mediodía teníamos los vacantes cubiertas, y terminamos con más de 200 inscriptos en espera por una vacante o un nuevo curso la capacidad de cada curso es de 30 alumnos, lo que hacen un total de 180 alumnos en los 6 cursos de capacitación que tienen una duración de 6 meses, así que podemos caratular esto como un éxito total, mucho pueden decir del desconocimiento porque no abren otro curso en otro lugar, y la verdad es que los curso tienen un porque son de grupos de 30 y no lo podemos dar en cualquier lado como un club o en otra institución, acá los alumnos aprenden prácticamente en una cocina idéntica a la que pueden encontrar en cualquier establecimiento gastronómico, no cocinan en una cocina de uso familiar, no hornean en u horno normal, acá se los capacita como en un simulador real, porque los alumnos están en contacto con las herramientas que se van a encontrar en cualquier restaurante, o en la cocina de un hotel, por eso es que estos cursos de capacitación no pueden darse en cualquier lugar, la idea es que el que obtiene esta capacitación salga de la misma preparado para enfrentar el trabajo de la mejor manera, con un alto grado de conocimiento”

QP: Hace muy poco fueron parte y artífice de acercar a empresarios gastronómicos con productores de la región en una actividad articulada con el municipio de La Matanza, ¿es así?

AM.: “Otra medida acertada de Fernando Espinoza a través de la Lic. Giorgi al frente de la secretaría de producción del municipio, nos pareció importantísimo este criterio de unir al sector productivo, al sector empresarial, a los trabajadores en conjunto con el municipio y las políticas que este impulsa, nos parece que son las patas de la mesa sobre la que podemos crear una estabilidad firme y sustentable, donde estén todos los sectores encontrándose para buscar políticas en común que genere un beneficio para todos, y que desde la gestión se genere puestos de trabajo genuino. Gobernar es crear trabajo, como decía nuestro conductor el Gral. Perón, el trabajo es lo que dignifica, el trabajo permite ascendencia social, por eso esta iniciativa desde el municipio de La Matanza de generar una rueda de negocios donde hicimos todo lo que está a nuestro alcance para que esto resulte, y de hecho se realizó con éxito y muy buenos resultados y expectativas tanto de los productores como de los empresarios gastronómicos, que quedaron a la espera de un segundo encuentro, de una segunda rueda de negocios, que consiste básicamente en acercar al productor con el cliente en este caso con los empresarios gastronómicos y de esta forma disminuir costos de traslados y de esa forma mejorar las oportunidades que se dan en lo laboral y económico, buscando el beneficio para todos los sectores y la sociedad en si”

QP: Volviendo a lo político, en la provincia de Buenos Aires la dupla Kicillof/ Magario tuvieron una muy buena elección con un gran aliado como Fernando Espinoza en La Matanza con un rotundo triunfo que aportó una importante cantidad de votos. ¿Ve a La Matanza y a la provincia con sus dirigentes como punta de lanza para la reconstrucción del peronismo?

AM.: “Si, la verdad que si, hoy uno ve en Axel de repente al abanderado del peronismo, es el único de los gobernadores que esta plantando una postura en frente a lo que este gobierno atropellador quiere llevar adelante, lo vemos al gobernador defendiendo la soberanía de la provincia, los intereses de los municipios, los intereses de los bonaerenses, enfrentado situaciones muy complicadas, porque la provincia de Buenos aires es una provincia compleja, que encima no cuenta con el apoyo de la nación, sino que por lo contrario tienen a la nación bombardeándola, sobre todo en el conurbano, es muy difícil poder gobernar, pero así y todo tanto Axel como Verónica están haciendo un trabajo maravilloso, con una pelea diaria y defendiendo los valores que nosotros creemos, con las convicciones que tenemos, ojala que el peronismo se pueda rearmar, lo necesitamos, que el peronismo pueda encontrar sus candidatos naturales, que identifiquen la mayor cantidad de sectores. Es momento de estar unidos y juntos, organizarnos para dar la pelea que se viene, la elección legislativa del año que viene, aunque hoy hablar en la Argentina del año que viene es un montón, porque esto va cambiando día a día porque el termómetro marca la temperatura de una forma vertiginosa, yo era uno de los que creía que anoche la ley de bases no salía, que iba a ser un no por parte de los senadores, pero son estas cosas de la política donde se ofrecen embajadas así descaradamente por un voto, como en su momento muchos recordaran la famosa banelco, hoy sin ningún escrúpulos se ofrece ser embajadora a una senadora en medio de una votación, es escandaloso lo que se vivió ayer, es escandalosa la represión que se vivió ayer, y después ves al gobierno diciendo que hubo un intento de golpe de estado, una barbaridad que no tienen parámetro alguno. Nosotros estuvimos en la marcha, observamos una marcha tranquila, pasiva, si manifestando la disconformidad, pero no una movilización violenta, es llamativo como de repente, de un momento para otro se transformo en una batalla, es llamativo como de un momento para otro aparecen 10 tipos e incendian un auto con la policía en frente, y las cámaras de televisión a unos metros, y que casualmente las cámaras de seguridad no funcionaban para poder esclarecer quienes eran estas personas, estas cosas son sumamente llamativas, pareciera armado y orquestado, nada nuevo bajo el sol, es lo que paso y lo cierto es que hubo una represión muy fuerte contra dirigentes, hubo sindicatos que no pudieron llegar a la plaza, porque lo cruzaron en el camino”

QP: ¿En qué rol ve al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en esta coyuntura política?

AM.: “Lo veo muy preocupado por la realidad que viven sus vecinos, lo veo tratando de llevar adelante políticas como las que te mencione, políticas que tiendan a mejorar la realidad y atravesar esta realidad tan compleja. Políticamente me parece que es uno de los hombres que tiene un peso importante dentro del peronismo, que tiene un peso importante, su opinión y su posición en el armado que viene junto con Verónica Magario en la provincia me parece que no estamos en momentos de instancias internas dentro del peronismo, hay que barajar y dar de nuevo una serie de nombres que están, me parece que no hay que hablar más de los mariscales de la derrota que tuvimos y empezar a encontrar a los hombres y mujeres que mejor nos representen para llevar al peronismo a la victoria, porque no está en juego un candidato, acá lo que está en juego son los destinos de la patria, y tenemos que pensar en lo que viene después de este gobierno que nos quiere someter a 30 años de saqueo inescrupuloso, todas estas personas van a quedar en la memoria colectiva del argentino como los gestores de una entrega terrible, no solo Milei y quienes lo secundan sino todos aquellos que acompañaron todo esto, la historia los juzgara y nosotros lo padeceremos”