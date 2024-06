“LA SITUACIÓN DE LOS MUNICIPALES MATANCEROS ES DRAMÁTICA, Y TAMBIÉN ES DRAMÁTICA A NIVEL PROVINCIAL, A NIVEL NACIONAL Y A NIVEL PRIVADO”

Dialogamos con Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM, sobre el último aumento salarial que surgió´ de las discusiones paritarias que se están dando; también hizo referencia a la precaria situación de la obra social, los pases a planta permanente y la situación con el IPS.

QP: Daniel Troncoso, hace poco tiempo ustedes firmaron, en del marco de la paritaria de este año, un aumento del 15%, según informó el ejecutivo municipal.

DT: “Sí, llevamos nosotros los aumentos paritarios, los tratamos de marzo a marzo. En marzo de este año fue un 20% y bueno, y ahora este 15%, o sea que llevamos en lo que va de la paritaria de este año un 35%. Que, en ambos casos, tanto en el de marzo como en este, la verdad que empezamos de muchísimo más abajo cuando nos sentarnos en las mesas de discusiones, de negociaciones y bueno, llegamos a este acuerdo. Hubo unos cuantos compañeros que pasaron a planta, están trabajando el tema de la junta de ascensos, no con la celeridad que nosotros quisiéramos, pero está trabajando, así que bueno, algunas cosas que se están moviendo, como también nos interesan muchísimo las reuniones que se hacen con instituciones de La Plata, principalmente por el tema del IPS, por el tema de las jubilaciones, que realmente se demoran muchísimo y hay compañeros que tuvieron un sistema que se llama el tiempo pleno por muchísimos años, que tienen aportes y que no le están liquidando en el caso de los compañeros que se han jubilado. Y bueno, con eso también hemos tenido reuniones con el ejecutivo. El ejecutivo ha tenido reuniones en La Plata y es un tema que realmente afecta a una gran cantidad de compañeros y que es una medida totalmente injusta.”

QP: ¿De acá en más han establecido algún método para reunirse con más continuidad para revisar los acuerdos paritarios según la inflación?

DT: “Sí, ahora este mes lo que estamos haciendo es tratando de ver el tema de la Junta. Hay una persona que fue designada por el ejecutivo municipal para hacer un poco el nexo entre el Sindicato y el ejecutivo, papel que desempeñaba el compañero Daniel Barrera y actualmente es el compañero Sergio Landín con quien ya tuvimos varias reuniones en persona y aparte con compañeros del Sindicato como es Quique Giacomozzi, que es el secretario gremial y que tiene reuniones con él, Darío Salm, Silvia Francese, que están teniendo reuniones por el tema de la junta y algunos otros temas.”

QP: ¿Han establecido un parámetro para medir futuros aumentos si es en base a la inflación?

DT: “No, no realmente, cada vez que empezamos a dialogar empezamos bastante con posturas muy distantes y después vamos viendo cómo avanzan las discusiones y llegamos a los acuerdos hasta ahora. Esperemos seguir así.”

QP: ¿El tema de las plantas cómo están? ¿Muy atrasados los nombramientos? Porque ustedes siempre hablan de haber acordado plantas, pero después no se sabe si se concretaron los pases a plantas.

DT: “Las plantas están atrasadas desde el momento que existe la ley 14.656 que permite que un municipio tenga contratados por un año. Al año de contrato tienen que pasar a ser efectivos, o sea que hay un montón de municipios que directamente no están respetando la ley, no reconocen la ley y esto es así de sencillo, es una ley, o sea que así exista un compañero contratado, están atrasados. Pero lo que tratamos de hacer, inclusive de insistir para firmar un convenio colectivo de trabajo, que es vergonzoso que desde que existe la ley todavía no lo tengamos firmado y todavía no se esté cumpliendo una ley en la provincia de Buenos Aires, te podría decir, y Matanza no es la excepción.”

QP: ¿Ustedes hablaron de ese tema con el ejecutivo municipal?

DT: “No, no lo hablamos, lo hemos discutido muchas veces, es más, formó parte de muchas medidas de fuerza que hemos tomado, hubo firmas como de acuerdo para poder tocar los temas, y bueno, después hubo omisiones de estos temas. Pero es algo, repito, que está pasando en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y lo que están incumpliendo es una ley directamente.”

QP: ¿Cómo está el tema de la obra social en estos tiempos tan críticos?

DT: “Mirá, lo que hablamos nosotros con clínicas que estamos trabajando y con otras clínicas y con directores de hospitales es dramática, la situación de los municipales matanceros es dramática, y también es dramática a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel privado. Hablo con los compañeros de la CGT y la realidad nuestra estamos tratando de ir cubriendo lo que podemos a medida que podemos, el ingreso hoy de un trabajador municipal, el promedio, estoy hablando de la obra social, 12.000 pesos por afiliado. Con 12.000 pesos por afiliado nosotros tenemos que darle salud a la familia del trabajador municipal. Todos sabemos que con 12.000 pesos hoy no cubrís un suero, o sea, nada, y bueno, y en medio hay internaciones, traslados, operaciones, tratamientos de diversos tipo Y bueno, hay cosas que se han cortado a nivel nacional como tratamientos oncológicos, hay argentinos que han dejado de recibir la medicación porque son diabéticos, entonces no reciben la insulina, y así como eso hay un montón de cosas que están pasando que son increíbles. Las obras sociales no somos la excepción y en el caso nuestro, por ejemplo, la luz que nos vino en el campo de deporte es cerca de 1.200.000 pesos, la boleta de luz, si nosotros tenemos en cuenta los 12.000 pesos que te digo son cerca del aporte de 120 compañeros: La luz sola del edificio, de este edificio, es 1.800.000 pesos. Y después, tres hoteles que tratamos o intentamos de tenerlo abierto para ir explotándolo y bueno, incluso con algo muy acertado que fue en su momento un convenio que firmamos con los compañeros de la UOM, y hoy entre los compañeros de la UOM, que inclusive los compañeros de la UOM ampliaron su radio de ofrecimiento del hotel porque no es solo de Matanza, sino de toda una regional mucho más grande de la UOM, sumado eso a los compañeros municipales y tenemos, por ejemplo, el hotel de Villa Carlos Paz y el hotel de Mar del Plata, Punta Mogote, vacíos. O sea, sumemos todos los compañeros que puedan viajar de la UOM, sumemos todos los compañeros municipales y los hoteles están vacíos y la realidad es que no hay un mango para comprar, que eso ya no sea un pasaje a la costa, debe estar alrededor de 50.000 pesos de ida. Te juntas una familia de cuatro personas con una pareja, solamente tienen 50 de ida, 50 de vuelta, el tema después del viaje, la ropa, y bueno, es imposible. Es imposible con los sueldos de los trabajadores municipales, con lo que está pasando en los otros gremios hermanos que también están suspendiendo y despidiendo trabajadores y bajando horas extras, sostener la estructura que tenemos. Una estructura que creció muchísimo, una estructura muy grande, pero tener tres hoteles hoy por hoy ociosos, las casas que tenemos nosotros, las propiedades, y hay que sostener todo eso, repito, con el aporte de 12.000 pesos por afiliado, o sea, no hay mucho que explicar.”

QP: Sí, aparte, 12.000 pesos cuando una prepaga, como mínimo, es más de 100.000 pesos cada integrante de la familia.

DT: “Una muy económica elegiste, por lo que me decís. Porque hay algunas que por persona te cobran 250, 300.000 pesos. También tengamos en cuenta que los tiempos que manejan algunas privadas cuando sacas un turno para alguna especialidad, son tiempos largos también, porque el problema que afecta a la salud, afectó a toda la República Argentina, y también pagando los co – seguros, aparte de la cuota que tenés que pagar como para afiliarte. Entonces realmente la salud es algo que se está haciendo imposible para estar al alcance de muchísimos, muchísimos argentinos.”

QP: ¿Qué perspectiva tienen de acá a fin de año? Ya estamos a mitad del año. Seis meses del gobierno de Milei, con todas las realidades que estamos viviendo. ¿De acá a fin de año qué perspectiva tienen? ¿Han analizado planes de acción con la CGT y demás?

DT: “Mirá, nosotros con el tema, primero, algo a nivel municipales tiene que ver con que pudimos superar, en mi primera gestión, enganchamos directamente, vinimos acá, somos responsables, y a los pocos meses tuvimos la pandemia. Así que, bueno, sostener esto durante la pandemia también fue un milagro. Ahora, bueno, tuvimos una medida que fue muy acertada, que fue la de firmar el convenio con dos clínicas, que son el Buen Pastor y que es la Agüero. Ahora, ¿cómo sigue? Es muy difícil decirlo porque no sabemos cómo sigue el gobierno nacional y qué medidas va a seguir tomando. Entonces estamos en una incertidumbre tremenda. Y en las reuniones que tuvimos, hace muy poquito las tuvimos, en la CGT, bueno, la incertidumbre de todos los compañeros por lo que está ocurriendo en cada uno de los distintos gremios y, bueno, la conclusión de que esta solución tiene que ver con algo político, no es una solución aislada de un gremio, de un sindicato. Acá tiene que haber un cambio a nivel general, o sea, algo más o consensuado o que apunte para otro lado. Porque la cantidad de argentinos que están quedando desplazados, las instituciones que están cerrando, instituciones que digo que tienen que ver con el Estado, despidos en el INTI, en el INTA, el tema, bueno, de las privatizaciones nuevamente, cada vez que viene un gobierno de este tipo, nuevamente hablar de privatizar las empresas nacionales, es tremendo, es tremendo lo que está ocurriendo. Y bueno, el tema de que te dicen que hay un 8% de inflación y la luz, por ejemplo, los impuestos te suben el 300%, por tirar una cifra, no sé, el 8% o el 5%, más allá de que existe una real recesión y que no estamos ninguno argentino ni comprando lo que comprábamos, todos mantenemos la luz del lugar donde estamos nuestra casa y tratar de apagar el resto, el tema de calefaccionar una casa con un cuidado extremo. El tema de los sistemas que existían de cable, de televisión, etcétera, todos los hemos reducido, así que es una situación en ese sentido, un reacomodamiento de la vida cotidiana, la alimentación, la ropa. Hemos tenido un cambio en todos los argentinos y aquellos que quedaron fuera del circuito laboral, fuera del sistema, directamente buscando ayuda en familiares, en el caso de que los tengan.”