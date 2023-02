“ESTE AÑO LOS MATANCEROS TENEMOS QUE DECIR BASTA A ESTE MODELO DE GESTIÓN QUE SOLO SE MIRA EL OMBLIGO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo Viera referente social de Alternativa Vecinal y vecino de Virrey del Pino, ladero del concejal de JUNTOS ‘Lalo’ Creus con quien camina el distrito apoyando los reclamos de los vecinos. Viera nos habló sobre la nula gestión municipal en los “kilómetros matanceros”, y en el abandono en el que viven los vecinos del sur del distrito, esto nos decía:

QP: Viera arrancando el año, ¿cómo vienen trabajando con Alternativa Vecinal?

RV.: “Con mucho trabajo, acompañando a los vecinos, poniendo el cuerpo, muchos reclamos por la falta de gestión municipal que es el común denominador, terminamos un año bastante difícil, arrancamos un año que va a ser complicado, seguimos con los mismos problemas del año pasado, las calles que no se arreglan, los problemas en la salud, las salas que siguen sin médicos, faltan insumos en los hospitales, creo que el malestar y el fastidio de la sociedad matancera es cada vez peor”

QP: ¿Tuvieron, o hay alguna respuesta de parte del municipio a estos reclamos de los vecinos?

RV.: “No, hay varios reclamos que se hicieron, por ejemplo los vecinos del barrio El Tizón, el barrio Recoleta, y podemos decir que de la misma manera que terminaron el 2022 arrancaron el 2023, los mismos problemas, la inseguridad, la iluminación, las calles rotas, la recolección de residuos, por ejemplo en El Tizón el asfalto que se iba a realizar la obra quedó detenida en el tiempo, y así tenemos el malestar de los vecinos, que ven que se hacen cada vez más basurales, como en el km 40, a dos cuadras de la delegación de Virrey del Pino en plena colectora de la ruta, el basural cada vez es más grande, la limpieza es escasa, imagínate si esto pasa a dos cuadras de la delegación, lo que es el resto de Virrey del Pino: tierra de nadie, cero gestión, un basural donde podes encontrar de todo, hasta animales muertos, por eso los vecinos no tienen esperanza de que esto cambie de esta gestión. Por eso charlamos con el vecino porque tenemos la chance este 2023 de mejorar y de cambiar, con propuestas distintas para la gente y para el modelo de gestión, por eso acompañamos al concejal Lalo Creus desde Alternativa Vecinal”

QP: Aparte de los reclamos que ya son de público conocimiento, ¿hay nuevos reclamos de problemáticas de los vecinos?

RV.: “Si, es constante, hace unos días nos llamaron los vecinos del barrio que está entre el Golf y los fondos de Oro Verde, donde se está construyendo la autopista Juan Domingo Perón, y que ese barrio está abandonado a la buena de Dios, con una gestión municipal nula, es un barrio donde hubo hechos de violación, robos, hay un pastizal enorme, se está haciendo un basural terriblemente grande, que parece una sucursal del CEAMSE (https://www.facebook.com/reel/3286116918319833), se está haciendo una quema, quizá sean cosas que al intendente no le competen, pero teniendo la potestad, creo que tendría que dar algún tipo de respuesta, más que nada por los vecinos, teniendo en cuenta que estamos a nada del comienzo del ciclo lectivo”

QP: ¿Qué respuesta dan de la delegación municipal?

RV.: “Ninguna, no dan respuesta alguna, es como que no están trabajando, si se forma un basural a dos cuadras de la delegación, menos van a mover las maquinas para ir a los barrios, acá durante el verano los muchachos se toman vacaciones parece, pero lo que no se toma vacaciones es la inseguridad, la mugre y la desidia del estado municipal, los basurales crecen, las luminarias se siguen rompiendo y nadie las arregla, las calles son intransitables, si no se hace lo cotidiano de una gestión menos se va a trabajar en prevención, estamos teniendo una sequia impresionante, y sabemos que en cualquier momento podemos tener temporales de lluvias fuertes y sabemos los problemas que esto acarrea, caída de árboles, inundaciones, calles abnegadas. Estos últimos tiempos hubo varios focos de incendio en las distintas reservas naturales que tenemos en La Matanza, tanto el pulmón verde del km 38, en Ciudad Evita, en Laferrere en la reserva del aeroclub, en todos lados se registraron incendios, no sé si con o sin intención, no quiero meterme en un terreno que desconozco, pero es muy sospechoso porque en la misma semana paso en los tres lugares, por eso la prevención también es parte de una gestión de gobierno responsable para cuidar al vecino, y el intendente sigue trabajando en su campaña política dentro de un spot publicitario, mientras a los vecinos y vecinas de La Matanza, los roban, los matan, los violan y viven en una inseguridad constante y con miedo”

QP: Ud. habla de la falta de gestión en alumbrado, calles, limpieza, ¿esto también afecta al medioambiente?

RV.: “Y si, eso es algo histórico, es una deuda que tenemos con los vecinos y la sociedad, el tema de la contaminación y la basura es preocupante. Pero todo parte de la misma cuestión, la falta de gestión, cuando nos encontramos con nuestro intendente que no recorre los barrios, no sabe lo que pasa y no está con el vecino poniendo el pecho pasan estas cosas, quizá la información no le llega, no sé, pero la verdad que nadie desde el municipio hace nada”

QP: ¿Qué le dicen los vecinos sobre el intendente, en estas reuniones que tienen a diario?

RV.: “Los vecinos manifiestan el rechazo y el dolor por no ser escuchados y tenido en cuenta, se sienten discriminados, porque las soluciones no llegan a los temas más comunes e importantes como la salud por ejemplo, no tengas un accidente en un barrio, no te infartes a las 5 de la tarde, porque la sala cerró a la 13 o, a veces, no abre, no tengas que salir de madrugada con un chico grave, porque no entra un remis, o una ambulancia por el estado de las calles, los vecinos no son tontos ven las publicidades del intendente, pero también ven la realidad del día a día de ellos y sus familias y saben que lo que muestra la publicidad no es lo real”

QP: El tema de la salud ¿en La Matanza es tan preocupante?

RV.: “La salud de La Matanza está en coma, hay que poner en funcionamiento las salas, las guardias que funcionen las 24 horas, la salud de los vecinos no tiene horario, y si tenemos un intendente que no cuida la salud de sus vecinos no nos sirve de nada, no hay especialidades, y cundo las hay, hay que hacer malabares para conseguir un turno y rogar que ese día el médico vaya a trabajar, realmente es muy preocupante y deplorable el estado de la salud en el municipio, el intendente se jacta que es muy buen administrador de los dineros de los matanceros, y en vez de abrir o remodelar una sala, las cierra o las vacía, creo que este año los matanceros tenemos que decir basta a este modelo de gestión que solo se mira el ombligo y utiliza a los vecinos solo para las elecciones, que es cuando aparecen con algún arreglo que se pidió hace dos años atrás, la gente está cansada de que vengan y le mientan en la cara cada dos años”

QP: Por lo que dice, ¿la gestión municipal se olvido del sur del distrito?

RV.: “Directamente no nos tiene en cuenta, pero sé que en dos o tres meses cuando empiece la campaña van a venir para la foto, el que espero no se olvide es el vecino, que ve cada dos años como el gobierno municipal los manipula para sacarle el voto con algún arreglo que tiene más de dos años de reclamo y recién cuando es tiempo electoral lo solucionan y después te dejan a la buena de Dios en los barrios, es el vecino que tiene el poder en las urnas para poder cambiar este modelo de gestión que los ningunea, que no los tiene en cuenta, que no los escucha, y que no pelea el día a día con ellos en los barrios, el momento de cambiar la gestión es en las urnas, el vecino tiene que tener en cuenta que los aumentos de impuestos que el intendente mando para este año, en la situación económica que vivimos todos en el país con una inflación imparable, la economía afecta a las familias matanceras de una manera atroz, es hora de cambiar esta gestión que lleva más de 40 años en el poder con promesas que nunca cumplieron, es el momento de dar la oportunidad a otro espacio, con ideas distintas y superadoras, que piense en el vecino y que gestione junto al vecino desde los barrios y conociendo sus necesidades”

QP: Hablemos de Alternativa Vecinal, ¿viene creciendo esta semilla en los vecinos?

RV.: “Creciendo a paso firme, estamos en las 16 localidades del distrito, cada vez más vecinos se suman a acompañar el proyecto, esto nos motiva más, muchos vecinos que jamás militaron en política, y en este espacio se sienten parte y son parte de esta construcción vecinal, se sienten escuchados, acompañados y participes cosa primordial para crecer juntos”

QP: ¿Se ven con chance este año de hacer una buena elección y poder ganar el distrito?

RV.: “Tenemos muchas posibilidades, tenemos el mejor candidato que es Lalo Creus, que, aunque todavía no están definidas las candidaturas en el espacio de JUNTOS, es nuestro candidato, Lalo un hombre que trabaja para los vecinos sin importar el color político, un hombre que vive en La Matanza y siente La Matanza, y tiene las ideas, la capacidad y el coraje para transformar este distrito en lo que merecemos todos los matanceros”