EMPRESA MATANCERA GANA MARTÍN FIERRO POR DIFUSIÓN CULTURAL

La empresa matancera Solution LAN (https://www.solutionlan.com/) colaborando con la secretaria de Cultura del municipio de Merlo, recibieron un reconocimiento especial en los premios Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa 2023 por el canal “Cultura Digital Merlo”.

Entrevistamos a Belisario Roldán y Sebastián Sosa de Solution LAN sobre el premio recibido y la gestación de esta colaboración con la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Merlo.

QP: Sebastián Sosa, ¿Cómo es esto que una empresa matancera ganó un Martín Fierro?

SS: “El tema surgió por una necesidad de conectividad, de internet en el lugar de la Secretaría de Cultura en Merlo. Ellos querían hacer y difundir lo que hacían, tenían mucho material de actuaciones de teatro, de programas infantiles y no tenían forma de sacarlo hacia el exterior, entonces me consultaron a mí, y a Belisario y le pusimos internet. Primero le pusimos internet. Después empezamos a ver que estaba interesante el tema y armamos una aplicación que se llama Cultural Digital Merlo, donde vos podías descargarte tu aplicación y ver todos esos contenidos. Digámoslo como una especie de Netflix, pero con contenido que ya estaban hechos. Después querían hacerlo en vivo, porque interactúan. Por ejemplo, había un programa de chicos donde venia un payaso y otro más e interactuaban con los chicos en vacaciones y la gente lo quería ver en vivo porque no entraba en la capacidad del teatro. Incluso también fue en la época de pandemia donde estaba todo muy limitado y de ahí surgió hacerlo en vivo. Entonces empezamos a pasarlo en vivo a través de la aplicación. Entre todo eso llegó a alguna de las autoridades de APTRA y propusieron tornarlo como un programa cultural digital. El primer programa cultural digital que se trasmitía netamente en internet. Y bueno, para sorpresa de todos ganamos el Martin Fierro gracias a esa aplicación que logró verse, prácticamente, en todo el país.”

QP: ¿Cómo lo vivencian ustedes, como empresa de tecnología, a este premio?

SS: “A mí me sorprendió y, en lo personal, fue satisfactorio porque más allá de lo tecnológico que vivo día a día, me sorprendió el que la masividad y la forma en que tan rápido llegó a tanta gente. Cuando empezamos a ver, si, los termómetros que nos indicaban la cantidad de tráfico que se generaban por la cantidad de gente era cada vez más. Y sube todos los días en audiencia cada vez más, cada vez más y no lo podíamos creer. Y cuando llegaron las noticias del Martin Fierro que estábamos nominados, lo tomamos tranquilos, como bueno, es una nominación. Y después esa noche nos llama el secretario de cultura y dice: Ganamos el Martin Fierro -estaba como en shock- Ganamos el premio y esto es gracias a ustedes también. Fue reciproco, le contesto y agrego que: el contenido lo hicieron ustedes; y él me dice: Si, sí, pero nuestro contenido no se hubiese podido llegar a todos si no hubiéramos usado la tecnología que implementaron ustedes en la aplicación y demás”.

QP: Los armados tecnológicos que están haciendo en este momento están dando un montón de resultados positivos y también les da a los clubes, instituciones, municipios, la posibilidad de difundir lo que hacen, en forma casi directa.

SS: “Mirá, nosotros empezamos a brindar servicios al Club Deportivo Merlo, por ejemplo. El club tenia la necesidad de mostrar lo que era fútbol de inferiores y fútbol femenino, y ellos querían trasmitir esos partidos, que se pudiera ver por YouTube, porque había mucha gente que no podía venir a ver a los chicos que estaban jugando y también eran familiares. Todo empezó así, porque lo quería ver la abuela de alguien, el tío, entonces pusimos internet y armaron un canal que se llama Merlo Inferiores que salen todos los partidos de inferiores del Deportivo Merlo ahí. Y también tienen una masividad terrible. O sea, se ve cada vez que hay partido es muy concurrido el canal. Lo mismo pasó con el fútbol femenino que viene cada vez más en ascenso, más categorías, se desarrolla más. Todo eso también hicimos para el club algo muy similar a lo que hicimos para cultura.”

QP: Antes hablábamos de internet y tenias que ir a la computadora y demás. Hoy es el celular, vas en el colectivo viendo todo.

SS: “Si viendo todo, además el tema de poder transmitirlo en vivo se hizo mucho más simple que antes. Nosotros le colocamos unos equipos inalámbricos a la planta de trasmisión ahí en el club y le mandan el video a través de streaming y sale al mundo. Hoy ya no es como antes que se te cortaba. Hoy con un teléfono celular y con el simple 4G del teléfono vos podés ver el video en vivo desde donde estés. Entonces eso también se hizo masivo. Es más, me atrevería a decir que es más masivo que el medio físico, que la televisión en tu casa. Vos acá tenés la libertad de verlo donde tengas un poquito de señal, ves ese contenido desde cualquier parte del planeta.”