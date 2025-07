“FALTA UN PALO VERDE PARA QUE EL HCD LEGISLE Y EL BARRIO FLUYA”

Por Gustavo Bustamante

Desde hace tiempo venimos en nuestro medio publicando notas sobre estos barrios exclusivos para la comunidad boliviana, donde están involucrados distintos personajes de los cuales ya les hemos hablado, y dicho sus nombres, como el de los funcionarios municipales que apañan estas cuestiones, algunos ya no son funcionarios, pero siguen manejando el tema y los negociados al respecto como si estuvieran en actividad.

El título de la nota se debe a las palabras vertidas por “Lucho” Pérez en una reunión con los paisanos “estafados o compradores de buena fe” (entre comillas, porque nadie cree que se pueda comprar un lote de un barrio privado por 2000 o 3000 dólares de anticipo y cuotas muy bajas); esta venta solo se podría hacer con un grupo que sabe lo que está comprando, y con el aval de algunos funcionarios corruptos o distraídos, esto solo se puede hacer con el apoyo del poder político, que hasta el momento no dice nada.

“Lucho” en el video les dice a sus paisanos: “esto ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo va a tener la aprobación del Concejo Deliberante? Esto nos está trabando, páguenlo o hagan lo que sea, después de esto el barrio fluye, esto tiene que ser claro, la parte legislativa no se gestionó, esto tiene que llegar a los concejales para que levanten la mano y el barrio es un hecho” (para ver el video haga click en el siguiente link: https://youtube.com/shorts/Kvl-5w8LaBs) palabras más palabras menos es lo que dice este personaje en la reunión con las familias bolivianas que compraron lotes para hacer sus casas y emprendimientos laborales en un barrio privado proyecto denominado ruta 21.

Este proyecto no solo envuelve a estos personajes, sino también estarían involucrados algunos funcionarios de alto rango, y algunos ex funcionarios que aún tienen influencia y manejarían todo desde la oscuridad, o a plena luz desde sus antiguas oficinas, ya que están jubilados, pero más activos que nunca pujando para que la huerta de “verdolagas nunca se acabe”.

Hablando de “verdolagas”, una fuente muy bien informada nos comentaba que “la suma para que el HCD gestione y levante la mano sería de 1 millón de dólares”, (obviamente en efectivo y cara grande) y nos aseguran que “los muchachos no agarran cualquier cosa”, esto por un lado y por el otro, otros actores de la misma obra, en complicidad con los primeros (que ofrecen realizar la gestión para que el barrio se haga) estarían demorando dichos tramites porque saben que esto no se puede hacer y estarían flojos de papeles (para ver el video haga click en el siguiente link: https://youtu.be/rcFT2NRcrEQ), así que son los encargados de embarrar la cancha y demorar la cuestión, generando una ensalada entre partes, simulando peleas entre sectores, cuando son cómplices; creando comisiones que responden a intereses personales, o del mismo grupo (para ver el video haga click en el siguiente link: https://youtube.com/shorts/Gux7cKcvpTM?feature=share), el viejo juego del bueno y el malo, como cuando te para la policía que te quiere coimear y amenaza con una multa, nada nuevo bajo el sol.

En medio de todo este berenjenal, aparece un estudio de arquitectos del distrito de Cañuelas que, según algunas fuentes, “estaría ligado a la arquitecta Polverini que ofrece gestionar todo y acelerar los pasos para que el barrio se construya en tiempo record” (para ver el video haga click en el siguiente link: https://youtu.be/vt3SfqjjAJ4?feature=shared), ¿será verdad?, mientras tanto este culebrón continua, todo sigue igual, la tarasca no aparece y el barrio no se hace, reuniones van, reuniones vienen, las elecciones a la vuelta de la esquina, los amigos bolivianos votan, y no queremos ser mal pensados, no creo que cambien tierra por votos, veremos, veremos, muy pronto lo sabremos, o no,

CONTINUARA…