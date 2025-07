SE TERMINÓ EL MISTERIO: ¡!!ARRANCÓ LA CARRERA¡¡¡

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El misterio de cómo se integraban las listas en el orden seccional y local generó incertidumbre, angustias varias, histerias contenidas, conatos de peleas y deseos frustrados.

Obviamente al develarse la integración de las listas todo eso finalizó y ahora todos somos amigos, compañeros, correligionarios, hermanos de las fuerzas celestiales y, como siempre me decía mi amigo “El Gordo Soto”, correlimaradaspañeros.

En el oficialismo local todos sabían el criterio que utilizaría Fernando Espinoza para armar su lista a Concejales, hubo pocas sorpresas en ese sentido, pero más de uno se sintió tocado por no aparecer en la misma ni de suplente.

Espinoza, más allá su carácter, intentó ser amplio y generoso, pero no suele destacarse en eso cuando se trata de política porque parte de la base que otros sectores del peronismo o populares no suman y él es el que siempre debe llevar en sus hombros el peso y costo de las campañas.

Hay muchas listas y enumerarlas a todas suele ser un ejercicio y un esfuerzo volátil dado que la mayoría de esas listas son nada más que testimoniales. Muchas veces es más fácil hablar con algún candidato nacional que lograr entrevistar a las cabezas de esas listas que nadie conoce. No trato de desprestigiar a nadie, pero trato de describir una realidad.

Semanario “Quinto Poder” es amplio y todos los candidatos tienen lugar para expresar sus opiniones, pero sucede que, en la mayoría de los casos, es imposible ubicar a los candidatos.

Más allá de estás digresiones, el análisis político de la integración de las listas de los diferentes partidos y espacios políticos no es muy complicado.

Al leer los nombres e integrantes de las mismas se puede ver que solo hay un par con aspiraciones de pelear por la victoria, la mayoría están armadas para ver si llegan al piso electoral (según marca la Ley Electoral provincial) para ver si logran ingresar un Concejal al HCD local.

LA JUGADA DE MAGARIO

En la última edición de nuestro medio publicamos la nota: UN CIERRE QUE NO TERMINA DE CERRAR (https://semanarioquintopoder.com/un-cierre-que-no-termina-de-cerrar/), dónde planteamos el siguiente interrogante; “¿Qué cambia si es Verónica Magario (la actual vicegobernadora) o Maira Mendoza (actual Intendente de Quilmes) son la cabeza de lista en la Tercera Sección electoral?. No cambia nada porque ninguna de las dos va a renunciar a los cargos que ocupan hoy para ser Diputados provinciales. Si es clavado que no van a renunciar, el lugar importante en la lista va a ser el número dos porque será quién asuma la responsabilidad de asumir el cargo”.

Tanto bregar y rosquear para que Verónica Magario sea la cabeza en la lista de la Tercera Sección Electoral y, si tenemos en claro que no va a asumir al no renunciar a la Vicegobernación, el beneficiario será Facundo Tignanelli de La Cámpora, matancero y mano derecha de Máximo Kirchner.

Más allá de que Facundo Tignanelli sea matancero, es más de La Cámpora que del distrito porque durante todos sus años como Diputado provincial no ha hecho mucho por el distrito, se dedicó más a la rosca política de La Cámpora que de hacer algo por La Matanza y, aún menos, si hablamos de Fernando Espinoza.

No hay mucha lógica en ese entramado o rosca política, pero vaya uno a saber los motivos que llevaron a esto, por ahí Verónica Magario quiere postularse para algo importante en las elecciones del 2027 y piense que ganando está elección estaría instalándose a nivel provincial.

Otro interrogante importante y que genera muchas dudas y broncas es la aparición en la lista de candidato a Diputado provincial de Ricardo “Ricky Ricón” Fresco, nadie pone en duda su pertenencia y militancia dentro del peronismo local, pero los desmanejos que está impulsando y protagonizando en la gestión de gobierno municipal hace que uno se pregunte: ¿se lo quieren sacar de encima o lo promueven para que lleve sus chanchullos a otra órbita?

Según algunas encuestas serias que hemos consultado y el termómetro callejero que hemos observado atentamente los últimos tiempos, habría solo dos listas con el respaldo suficiente que llegarían al piso electoral (según marca la Ley Electoral provincial – En la provincia de Buenos Aires, cada sección o municipio tiene su propio piso que se utiliza para determinar entre que fuerzas se distribuirán las bancas. Para estipular este piso electoral en cada sección o municipio se recurre a un cálculo que se saca de la relación entre los votos positivos obtenidos, la cantidad de bancas en juego y los votos totales que se registraron en la sección o municipio. El piso electoral determina que las fuerzas políticas que lo superen puedan acceder a una banca, las listas que no lo hagan quedarán fuera de la discusión electoral y no obtendrán ningún escaño. La provincia utiliza para este cálculo el Cociente Hare, que se diferencia del sistema D´Hondt, que se usa en las elecciones nacionales. Este Cociente Hare se obtiene de la división de los votos positivos por los cargos que elige cada sección o municipio. El número que se obtenga, se dividirá luego por el total de los votos emitidos en la sección o municipio).

Hasta ahora, según comentamos antes, las únicas fuerzas con capacidad de llegar al piso sería el oficialismo (representado por Fuerza Patria) y La Libertad Avanza (en sus variadas variantes).

Según cálculos hechos a boca de jarro, Fernando Espinoza (encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria como candidato testimonial) estaría ganando la elección y lograría el ingreso de 7 u 8 Concejales y La Libertad Avanza unos 4 o 5 Concejales, pero divididos en dos listas.

LEILA GIANNI COMENZÓ FUERTE LA CAMPAÑA

Leila Gianni, (https://www.pagina12.com.ar/843451-tenida-de-violeta-va-por-la-matanza)

ex kirchnerista y actual representante de las “Fuerzas celestiales” del Presidente Javier Milei, arrancó fuerte la campaña electoral en el distrito.

Apenas anunciaron su candidatura, se expresó en las redes sociales y publicó que “Prepárate que se te viene la noche, Fernando Espinoza, y no la de Puerto Madero donde te gusta doblarte, pendeviejo bolichero” y, después lanzó “Se te termina el reinado de corrupción y mafia, lo único que construyeron. La Matanza se libera. La Matanza se pinta de violeta en septiembre. ¡VLLC!”

Leila Gianni, candidata a Concejal de La Libertad Avanza, ni corta ni perezosa, aprovechó un fallo informático que está sufriendo el municipio matancero y realizó un video de campaña donde sostiene (para ver el video haga click en el siguiente link: https://youtube.com/shorts/UzxerhdkuaQ) que “No hay sistema, sigue sin haber sistema, acá en Matanza, desde el día viernes Fernandito” y agrega que “¿Fuiste víctima del ciberataque que tanto dicen tus empleados o estás queriendo borrar la huellas de tus delitos” y remarca que “El control que te vamos a estar haciendo desde el Concejo Deliberante va a ser épico, como nunca antes visto acá en Matanza”

No es por defender a la actual administración, pero me gustaría aclararle a Leila Gianni que se está apurando un poco porque de existir algún delito asentado en el sistema informático municipal no lo estarían borrando precisamente en estos momentos, dado que, de hacerlo lo harían dentro de dos años.

Me gustaría escuchar más propuestas serias, los matanceros tenemos muchos y graves problemas, la corrupción es uno de ellos, pero hay otros problemas que se deben abordar e intentar solucionarlos y, éste, no es precisamente el camino para hacerlo.