¡!!FELIZ DÍA SANTOS¡¡¡

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El 3 de julio se celebra, en la Argentina, el Día del Locutor. La fecha fue elegida para conmemorar la iniciativa de un grupo de profesionales de la radiofonía que en 1943 conformó la Sociedad Argentina de Locutores.

Santos Mammana es el locutor oficial del municipio y, desde algún tiempo, está pasando una mala racha de salud. Si bien sus familiares comentan que está mejorando, sus amigos no podemos dejar de preocuparnos.

Nos hemos cruzado en infinidad de actos oficiales del municipio como, también, en los actos partidarios de peronismo matancero porque, Santos es también el locutor oficial del peronismo matancero.

Sin él (sin desvalorizar el trabajo que realizan los actuales locutores) los actos oficiales y partidarios no son los mismos; apenas uno llega a realizar la cobertura periodística de un acto lo primero que hacemos es tratar de ubicarlo a Santos. Hoy no lo vemos y eso se nota.

Santos Mammana es una gran persona, siempre correcto y de una presencia que no pasa desapercibido. A todos los colegas nos duele mucho tu ausencia por enfermedad y esperamos verte pronto sano y fuerte.

UN VIDEO QUE NOS CONMOVIÓ A TODOS

Miguel Feniello, amigo personal de Santos desde hace muchos años, para el Día del Locutor realizó un video que, realmente, nos conmovió a todos aquellos que lo vimos y que estimamos y extrañamos a Santos Mammana.

Feniello escribió: “¡!!Feliz Día del Locutor Santos querido y admirado amigo, cuánta falta nos hace escucharte¡¡¡ Ya no hay voces, ni gritos, ni rebeldía, ni mística, ni coraje, solo el ensordecedor silencio que encierra la nada?! Tu palabra precisa, justa, certera, la que enciende los corazones e inflama los pechos de emoción, ya no se escucha. Quienes fuimos tus amigos, compañeros de trabajo, y hasta la militancia en su conjunto, abrigamos la esperanza, no exenta de ilusión, de que pronto, muy pronto nos honres con el brillo de tu presencia y el encanto de tu voz”

El mencionado video se puede visualizar haciendo click en el link que figura a continuación: https://youtu.be/AlA9gZc4W5Q.