“FERNANDO FUE MUY GENEROSO CON LA GENTE DE LAFE Y ESO LA GENTE LO SABE Y LO RECONOCE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo ‘Chopper’ Váldez, concejal m/c y supervisor general de la secretaría de deportes de La Matanza, quien nos contó cómo están trabajando desde la secretaria que conduce Eduardo Espinoza, que tareas están realizando y como se programa el trabajo anual en esta área. Y como vecino y presidente de una agrupación política analizó la gestión matancera, provincia y la realidad de la localidad de Gregorio de Laferrere; esto nos decía:

QP: Valdez ¿cómo están trabajando en la secretaría de deportes, ¿cómo arrancaron el 2023?

RV.: “Arrancamos con muchísimo trabajo con la colonia de verano, llevando a casi 150 mil chicos, de los distintos barrios del distrito, esto es hacer política que llega de forma efectiva a las familias matanceras, lo de la colonia es fundamental para las familias que no pueden ir de vacaciones y que de esta manera los chicos pueden disfrutar de la colonia de verano, con un montón de actividades recreativas, y la pileta que es la estrella de la temporada. Creo que estamos haciendo lo que nos gusta, y lo que el intendente Espinoza quiere para los chicos del distrito. Después estamos planificando todo lo que viene para este año, como la Expo Deportes en la plaza de San Justo, en las primeras semanas de Mayo, seguimos con las actividades en los clubes, estamos trabajando con Hockey donde somos federados, con un equipo local tanto femenino como masculino, con deportistas de distintos clubes que representan a La Matanza, esto entre 60 diferentes actividades deportivas, enumerarlas sería injusto porque podría olvidarme de nombrar alguna, Este trabajo intenso se está realizando con la impronta de nuestro secretario de deportes Eduardo Espinoza, que sabe interpretar muy bien lo que nuestro intendente quiere en esta área, y en ese sentido estamos trabajando todos los compañeros y compañeras que integramos la secretaría de deportes del municipio, sabemos que cundo un chico realiza algún deporte, tiene la cabeza ocupada en cosas buenas y positivas, y nuestro intendente quiere lo mejor para nuestros pibes”

QP: ¿Cómo fue la experiencia de la colonia este año?

RV.: “Fue muy lindo, poder brindar esta felicidad a los pibes del distrito, verlos disfrutar y sonreír es el mejor premio para nosotros, el tiempo nos ayudo mucho para poder disfrutar de todas las actividades, y sobre todo de la pileta. Fue una temporada sin sobresaltos, sin problemas en lo operativo, estuvieron todos los frentes cubiertos, desde el transporte, los profes, de las distintas actividades, la comida y el cuidado de los chicos, realmente tenemos que felicitar a todos los que pusieron su trabajo y su granito de arena para que todo salga bien, trabajar con chicos es una tarea de mucha responsabilidad, por eso mis felicitaciones a todos y todas los que trabajaron en esta colonia e hicieron esto posible”

QP: ¿Quiénes acceden a esta colonia?, ¿cómo es el sistema, son chicos de clubes, o también de los barrios?

RV.: “El sistema es abierto para todos los chicos del distrito, por eso todos los días hay distintos contingentes para que pueda ser más la cantidad de chicos que alcancen este beneficio, La Matanza es muy grande y populosa, sabemos que no alcanza para todos, por eso año tras año estas colonias son más grandes para poder abarcar más cantidad de chicos que accedan a la colonia”

QP: Sabemos que el fútbol es el deporte más popular, y con la locura del campeonato mundial, debe estar movido el tema ¿cómo arrancaron con la liga?

RV.: “Si, tenemos el Futsal en la federación, tenemos femenino y masculino, en una liga que es municipal, donde también competimos con clubes importantes de AFA, para poder brindarle oportunidades a los chicos de La Matanza”

QP: ¿Realizan, desde la secretaria, seminarios y clínicas de distintos deportes?

RV.: “Si por ejemplo trajimos a Crismanich que fue medalla de oro en taekwondo en 2012, para dar charlas a los chicos sobre su experiencia en el deporte, hacemos todo lo que sume a sacar un chico de la calle, que los que peinamos canas sabemos que la calle muchas veces tiene caminos que no son los mejores para los chicos que están en una edad difícil de formación personal”

QP: Esto se ve mucho en los barrios y en la contención de los pibes de en estos clubes que están en lo profundo de La Matanza, ¿a medida que caminan surgen inquietudes en la gente de estos barrios?

RV.: “Si totalmente, con nuestro trabajo acercamos la secretaría a los barrios para brindar nuestro apoyo y llevar adelante las diferentes políticas de nuestro municipio, el intendente fue muy claro con nosotros en lo que quiere para los chicos y los clubes del distrito, día a día seguimos poniendo en funcionamiento los lugares que tenemos disponibles desde la secretaria para acercar las diferentes actividades a los chicos de nuestras barriadas, y no solo para los chicos también para nuestros abuelos de la tercera edad, ya que la actividad física es importantísima en toda nuestra vida”

R.V.: Este es un año político, ¿Cómo ve el panorama en La Matanza como presidente de una agrupación política?

RV.: “Desde mi agrupación vemos que estamos trabajando bien en todo el distrito, interactuamos con todas las secretarias del municipio, donde todos los compañeros están al pie del cañón, y si seguimos trabajando unidos vamos a llegar a buen puerto acompañando a Fernando y a Verónica donde tengan que estar y donde el pueblo y la militancia los necesiten, sabemos que son tiempos difíciles, pero La Matanza es peronista y hoy el peronismo del distrito y de la provincia de Buenos Aires son Fernando Espinoza y Verónica Magario nuestra vice gobernadora”

QP: Una de las primeras pegatinas en el distrito la realizo Ud. Fernando Espinoza y Chopper Valdez, ¿es con intención de acompañar al intendente en alguna lista?

RV.: “Esto es algo que acostumbro hacer, que es parte del folclore de la política, marcando una postura en el territorio, esto es solo un apoyo explicito a la gestión del intendente, que desde nuestra agrupación estamos para sumar, y nos consideramos parte de la gestión del intendente Espinoza, detrás de esta pegatina no hay ninguna intención oculta, ni ningún acuerdo político, yo como presidente de agrupación y como hombre de la gestión y la política matancera estoy siempre a disposición de los conductores del peronismo de La Matanza y de la provincia, y voy a acompañar desde el lugar que ellos me brinden”

QP: ¿Qué le dicen los vecinos de Laferrere sobre el intendente?, digo como vecino que habla con sus vecinos

RV.: “La gente de Laferrere está muy agradecida con Fernando y con la gestión, los vecinos nunca se imaginaron poder tener estas obras en Lafe, que se traducen en una mejor calidad de vida para todos los que queremos esta ciudad y no la cambiamos por nada. Tenemos una peatonal que es un sueño hecho realidad, la ruta 21 nueva, con iluminación led, la cantidad de asfaltos nuevos, luminarias led, los bajo a niveles, la av. Comodoro Py que va a dar otra vida al lado sur y la comunicación de un lado y del otro de la ciudad, el nuevo plan de cloacas y aguas que está programado, el vecino de Laferrere está contento viviendo una realidad que alguna vez fue un sueño o un proyecto, Fernando fue muy generoso con la gente de Lafe y eso la gente lo sabe y lo reconoce”

QP: ¿Cómo ve o analiza la gestión de la provincia?

RV.: “Creo que se están haciendo muchas cosas desde la gobernación de Axel Kicillof y Verónica Magario, creo que el impulso a políticas para La Matanza tienen mucho que ver con nuestra vice gobernadora, rutas, hospitales escuelas, entiendo que la situación económica del país no está bien, pero venimos de dos pandemias, una que nos endeudo y nos atraso 100 años que es la pandemia amarilla de Macri y Vidal, cosa que no hay que olvidar, y la segunda la pandemia por el covid, donde creo que se trabajo bien en todos los sectores, a esto hay que sumarle la guerra de Ucrania, estamos en una situación compleja a nivel mundial, creo que si enderezamos la economía vamos a tener un buen futuro, la mejor opción para gobernar para el pueblo siempre fue un gobierno peronista, no compremos espejitos de colores”