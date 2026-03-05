GRECO: EL ORDEÑADOR DE PATRULLEROS

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El ignífugo el Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza, junto a varios secuaces sigue siendo noticias por algunos descalabros que se cometen en el manejo de las Patrullas Municipales.

Está situación ya la hemos remarcado en la edición del 12/12/2024, precisamente en la nota: STANDARD OIL GRECO COMPANY: UN CHOREO DE GUANTES BLANCOS (https://semanarioquintopoder.com/standard-oil-greco-company-un-choreo-de-guantes-blancos/).

En dicha nota señalamos que “La flota de patrulleros de la Guardia Urbana está compuesta por móviles marca Nissan, móviles marca Ford Ranger y motos, muchos de los cuales están estacionados en los dos puntos o bases que tiene la Guardia Urbana, una en el norte y la otra en el sur del distrito. Es importante la cantidad de móviles que dispone la Guardia Urbana, pero a la hora de salir a patrullar, más allá de los dispuesto de que tienen que salir a las calles la mayor cantidad de móviles, más de la mitad de los mismos se quedan en las respectivas bases” y mencionamos que “No salen por problemas mecánicos ni por falta de personal, simplemente no salen porque hay un negocio y muy lucrativo detrás de estás irresponsables acciones: que es la venta de combustible”

Si bien la nota se publicó hace más de 1 años, la cuestión sigue repitiéndose sin que dicha maniobra mosqueé a nadie.

Una fuente municipal, del área que “trata de controlar los gastos del municipio”, nos comentó lo sucedido y sus palabras fueron casi las mismas que sostuvimos en la primera nota. Ella nos decía que “Sucede que los móviles que no salen de patrulla y, por ende, no gastaron ni medio litro de combustible, los mismos ¡!!van todos los días a cargar 50 litros de combustible¡¡¡. Es una enorme cantidad de combustibles que se roban por día y eso le genera al municipio una pérdida enorme de dinero y el Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza se mete la plata en sus bolsillos. La repartija no se sabe bien cómo la hacen, pero son varios – entre los mencionados y otros tantos altos funcionarios municipales – los que se benefician con esta maniobra”

A diferencia de la nota mencionada, pudimos acceder al doble control que se implementó a partir de nota que hacemos referencia. Dicho control establece que “los móviles de la Patrulla Urbana que van a cargar combustible deben poner por escrito la cantidad de kilómetros que recorrieron con los 50 litros de combustible que cargaron” y, nuestra fuente, sostuvo que “Es increíble el volumen de combustible que se roban, hecho que repercute, sensiblemente, en el presupuesto municipal”

Sobre este doble control, otra fuente municipal nos comentó, planilla en mano, que “Hay móviles que figuran que cargaron 50 litros de combustible y que solo recorrieron 0.82 Km, pero no es algo aislado, la mayoría de los móviles de la Patrulla Urbana se quedan en las dos bases operativas. Está maniobra es plenamente comprobable dado que los móviles de la Patrulla Urbana tienen seguimiento satelital y al mirar la pantalla de seguimiento se ve que están estacionado en las bases operativas. Greco y sus secuaces se manejan con una total impunidad y nadie hace nada”

“Los móviles de la Patrulla Urbana van a cargar combustible, vuelven a sus bases operativas y ordeñan a los vehículos y solo le dejan la imprescindible cantidad de combustible para ir al otro día a cargar 50 litros” nos comentó la fuente mencionada y señaló que “Hace unas semanas la policía detuvo, en uno de los centros comerciales más importantes del municipio, a una camioneta que en la caja llevaba una enorme pila de bidones llenos de combustibles. Obviamente la policía solicitó que se identificarán y se llevaron la sorpresa que la camioneta en cuestión era municipal (no estaba ploteada ni con nada que señalara, exteriormente, que pertenecía al municipio matancero). La documentación estaba en orden y el chófer de la misma mostró su documentación donde figuraba como agente municipal del área de seguridad. Ante esto la policía los dejó seguir su camino por orden de la superioridad”

Hay delincuencia en La Matanza, hay robos, arrebatos, salideras, bandas de motochorros, asesinatos que nadie resuelve, guerra de narcos y los que deben hacer algo al respecto solo se ocupan de los negocios que genera la inseguridad.