“ES IMPORTANTÍSIMO EL TRABAJO SOCIAL QUE SE HACE EN LA MATANZA. NO SIEMPRE SE VE, PERO CREO QUE ESE ES EL PERONISMO ACTUANDO. Y ESE ES EL PERONISMO QUE NOSOTROS QUEREMOS”

Entrevistamos al Concejal Daniel Dauria y hablamos de cómo se siente de haber cambiado de una función ejecutiva (Delegado municipal de San Justo) a una tarea legislativa. También le pedimos un análisis de cómo ve la situación económico – social del distrito y que perspectiva tiene para este año.

QP: ¿Cómo son estos primeros meses como Concejal?

D.D.: “Hoy sigo trabajando en el territorio con la Delegación esperando a ver qué va a suceder. Con respecto al salto, creo que desde el Concejo Deliberante se pueden realizar cambios más profundos (presentar propuestas y proyectos), que tal vez la Delegación no lo permite. La Delegación se limita más a la tarea del día a día. Ya venimos preparando con un equipo (principalmente de comerciantes, que son los que nos acompañan) una serie de propuestas para mejorar algunas cuestiones que entendemos que se pueden optimizar.”

QP: Usted ha participado de un par de sesiones. ¿Cómo ha visto el nivel del Concejo Deliberante? ¿Cómo ve la relación entre la oposición y el oficialismo?

D.D.: “Me siento muy cómodo con nuestro bloque. Realmente es gente muy profesional y progresista la que acompaña al PJ o Unión por la Patria. A la oposición la vi con muchas palabras, mucho exhibicionismo, mucho querer exponerse, pero con cero propuestas. Es decir; muestran los errores, pero nunca traen alguna propuesta o proposición. Cada uno quiere hablar por sí mismo y muestran una gran división. Es muy distinto a nuestro bloque, que es un bloque sólido donde los temas se hablan, se tratan y se profundizan. Y, a través del consenso de todos los ediles, está la posibilidad de acompañar aquellas propuestas que se entiende que van a ser positivas para toda la comunidad.”

QP: Usted tuvo la posibilidad, en las últimas sesiones del año pasado, de tocar el tema presupuestario y hubo algunas novedades que hacía mucho que no se veían con respecto a los comerciantes matanceros. ¿Cómo han recibido ese tema?

D.D.: “Fue muy bien recibido. Muchas de las propuestas que llegaron a la Secretaría de Hacienda tuvieron lugar. Se liberaron un montón de tasas como, por ejemplo: se liberaron tasas de habilitaciones, se bajaron alícuotas de seguridad e higiene en algunas industrias. Pero principalmente este proyecto incluye dos factores: el reajuste está hecho a diciembre; es decir, que lo que el contribuyente pagó de tasas generales en diciembre lo va a pagar en enero de este año. Si bien hubo algunos reajustes en cuanto a valuaciones fiscales (que estaban muy retrasadas), esto es importante. También este presupuesto incluye una gran apertura hacia los nuevos emprendimientos, los nuevos comercios que quieran instalarse. Hay una limitación de metros. Aquellos comercios que tengan menos de 70 metros tienen taza 0 para habilitar. Esto es importante porque se contempló la profunda crisis económica que se está enfrentando día a día. Lo que se intenta con esta competencia fiscal que tiene este presupuesto, con respecto a otros distritos, es decidir si se habilita un comercio en La Matanza o en otro distrito.”

QP: Supongo que usted debe tener una agenda legislativa preparada para este año. ¿En qué puntos hace hincapié?

D.D.: “Primero el desarrollo del centro comercial a cielo abierto. Es una propuesta que nosotros veníamos llevando adelante, que incluye el armado mixto desde el mundo privado y el municipio de propuestas para las áreas comerciales con diferentes centros comerciales y la participación de la FEBA (Federación Económica de la provincia de Buenos Aires). Otra propuesta tiene que ver con las cuestiones vinculadas a la limpieza y la recolección. También hay una propuesta sobre la gente en situación de calle, que llevaremos a Acción Social. Otro tema son los delivery, que hay muchos en la zona. Pero principalmente la prioridad va a estar puesta en aquellos puntos donde se pueda generar empleo. Y uno de esos puntos es la posibilidad de tasa 0 para ciertos rubros y comercios, que creo que va a hacer positivo.”

QP: La crisis económica se ve en la calle, en los comercios vacíos. Mucha gente caminando, pero poca comprando. Comerciantes que no abren la caja porque no venden. ¿Cómo están sintiendo esta crisis?

D.D.: “Le diría que estamos casi en los niveles de la crisis del 2001. Hay muchos comercios que cierran. Se ve una gran proliferación de comercio informal, de manteros, de vendedores ambulantes. Esto se debe a varios puntos. Uno es la apertura indiscriminada de la importación, es decir, un textil no puede competir con el mundo. No estamos preparados para competir con el mundo. El otro es la gran falta de dinero en la gente. Dicen que la inflación está controlada, pero cuando uno va al supermercado eso no se siente, especialmente en los productos que todos consumimos (la carne, los lácteos, la verdura, la fruta). Y hoy trabajadores formalizados no han podido estar por encima de la inflación. La depreciación del sueldo también se ve en el ticket del trabajador cuando va a comprar a un comercio. Nosotros nos reunimos mucho con el Colegio y la Asociación de Martilleros de La Matanza y nos dicen que hay muchos locales en alquiler o en venta.”

QP: Claro, se achicó el mercado enormemente.

D.D.: “Se achicó. Imagínese que hoy un trabajador necesita para ir y volver al trabajo más de 1.000 pesos de boleto de colectivo. Y esto impacta mucho en la billetera. Toda esa plata que se va para cubrir la inflación, los gastos del transporte, es retirada del comercio.”

QP: Uno ve la crisis en general y responsabiliza al gobierno nacional, provincial y municipal. Pero hoy el gobierno municipal no tiene mucha incidencia sobre la política económica, y de repente tiene que dar soluciones y respuestas. ¿Cómo ve esta situación?

D.D.: “Nosotros, en combinación con la Delegación, trabajamos fuertemente para que el espacio público esté lo mejor posible; entendiendo que esta faltante económica se refleja en la gente que entre pagar un volquete y tirar la basura en la calle elige tirar la basura en la calle. El lunes se generó un centro de acopio en Villa Luzuriaga, donde la gente va a poder tirar la basura. Sabemos que se sacó el Centro de Seguridad que tenía la provincia y esto impacta en la seguridad, que es un reclamo que los vecinos vienen haciendo. Entonces; se está trabajando con Guardia Urbana para que haya operativos dentro de los Centros Comerciales para intentar que el proceso de compras sea más seguro, y facilitarles desde el municipio aquellas cosas que se puedan. También se hizo un convenio entre el Centro de Comerciantes y la Escuela de oficio municipal para tratar de darles a aquellas personas que están sin oficio y desocupadas, a través de cursos de oficios (pintura, reparación de computadoras, auxiliar de gerontología) de cuatro o cinco meses, una herramienta para que puedan interactuar con el comercio. El tratar de ayudar a esta masa grande de desocupados, que día a día es más abultada por el cierre de fábricas y comercios, y al comercio informal es otra medida positiva del municipio para poder acompañar.”

QP: ¿Qué perspectiva tiene para este año?

D.D.: “Pinta un año bastante complejo, un año difícil, un año que habrá que acompañar a todos los sectores. Todos los sectores van a estar en déficit. Principalmente, vamos a trabajar profundamente cerca de la gente; como estamos acostumbrados y como nos pide el intendente a todos los funcionarios. Vamos a trabajar con la gente escuchando a la gente, acompañando a los problemas. Estaremos donde aparece un problema o una dificultad. No siempre el municipio puede encontrar la solución. Pero nosotros estamos donde una casa se incendia, donde un vecino está pidiendo en la calle, donde hay un chico sin escolarizar. El municipio está tratando de acompañar y de llevarle al vecino alguna respuesta ante esta crisis que se avecina con una profundidad inusitada. Es verdad que hay sectores que están bien, pero la gran masa realmente la está pasando mal.”

QP: Usted es un empresario de mucha historia en La Matanza. No sólo usted sino su familia también. No les ha ido mal. Han trabajado mucho, ya desde que sus abuelos vinieron al distrito y se instalaron. Y son marca registrada en el distrito. Después pasó a la política, a ser funcionario municipal. Hoy es concejal, dedicándose por entero a una función, que no tiene nada que ver con lo que hacía, con un sueldo de la función pública magro (no gana plata, creo que pierde); pero sigue poniendo la espalda en el trabajo. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo tomó su familia este paso?

D.D.: “Nosotros, ya desde mi abuelo, confiamos en este proyecto del peronismo, del acompañamiento, de la inclusión. Siempre digo que nosotros, desde chicos, teníamos una mesa peronista. Primeramente, participaban todos los que estaban en nuestra empresa. Éramos todos iguales. Incluso algunos componentes de la sociedad venían a participar de esta mesa. En la mesa la preocupación era: yéndonos bien, cómo uno podía ser feliz con la infelicidad del otro. Cómo se puede estar bien si se sale a la calle y se ve a una persona en situación de calle abandonada a la suerte, si se ve a un comerciante que no puede pagar el alquiler o tiene que dejar a varias familias sin trabajo. Creo que nuestro rubro genera una sensibilidad muy particular, y no se puede estar ajeno y dar la espalda a una realidad que uno vive. Toda nuestra familia, desde mi abuelo, nos radicamos en La Matanza. A diferencia de lo que a veces escuchamos en la política nacional, como lo que dijo el señor Caputo que él no compraría ropa argentina, nosotros compramos en nuestro país porque entendemos que tenemos que ayudar al cercano. La verdad es que, más allá de los valores, hay que hacer el esfuerzo y buscarle la vuelta para acompañarlos. Realmente San Justo y La Matanza tienen precios hipercompetitivos. Creo que esa rueda productiva positiva, en la que uno vive y participa, también genera una gran responsabilidad. Para mí hay, detrás de la familia, una gran responsabilidad en poder acompañar al intendente para que pueda generar el cambio que considere necesario. Pero principalmente la propuesta de inclusión social del Justicialismo nosotros, desde lo particular, la vivimos desde los primeros años de vida.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

D.D.: “Creo que en este momento tan duro necesitamos de los mejores hombres, y en La Matanza tenemos una materia humana interesante para poder acompañar a los matanceros y a la provincia de Buenos Aires hacia el destino que nos corresponde. Un destino con futuro, con trabajo, con una escuela sólida y fuerte. Estos días estuvimos acompañando al Consejo Escolar en la puesta a punto de las escuelas. Es importantísimo el trabajo social que se hace en La Matanza con las escuelas, con la vacunación, con la copa de leche, con la caja de alimentos. No siempre se ve, pero creo que ese es el peronismo actuando. Y ese es el peronismo que nosotros queremos. Un peronismo de ascenso social, que la gente pueda crecer como crecimos nosotros. Nunca hay que olvidarse de dónde surge el crecimiento. Mucha gente creció en La Matanza y se va a gastar a otro lado. Nosotros crecimos en La Matanza, gastamos en La Matanza y vamos a descansar eternamente (como lo hacen nuestros familiares) en La Matanza”