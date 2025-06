“HAY CUESTIONES QUE NOS HACE VER QUE ESTE NO ES UN GOBIERNO… NO QUIERO SER OFENSIVO, PERO EL PERONISMO PLANTEA OTRA COSA, EL PERONISMO PLANTEA COSAS MUY DIFERENTES A LO QUE ESTAMOS VIVIENDO”

Entrevistamos a Daniel Troncoso. Sec. Gral. del STMLM, quién nos planteó la difícil situación que están atravesando los trabajadores municipales matanceros en lo salarial y en diferentes temas relacionados con su trabajo. Troncoso habló también de la necesidad de achicar gastaos para mantener a flote la obra social que atraviesa momentos muy complicados.

QP: Hace poco tiempo se reunieron todos los gremios que integran FESIMUBO (Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses) para ver el tema de una paritaria

general para todos los municipios bonaerense. ¿Qué resolvieron?

DT: “Nosotros planteamos una paritaria general por el trabajo digno para los municipales, que esta incluido en la Ley 14.656. Desde noviembre, el compañero Cholo García (Sec. Gral. Fesimubo) estamos tratando de juntarnos con el compañero Gobernador, Axel Kicillof, para hablar de las lamentables condiciones que estamos viviendo los trabajadores municipales de la provincia, donde la Ley 14.656 no se cumple; es por eso que los municipales bonaerenses nos encontramos en estado de alerta y movilización. Estamos, por todos los medios, de avanzar y resolver este dilema. He intentado mediar para que el compañero Fernando Espinoza, Intendente de La Matanza, en su rol de Presidente de la FAM (Federación Argentina de Municipios) pueda reunirse con el Cholo García (Sec. Gral. Fesimubo) para abrir un canal de dialogo sobre este tema; pero parece que en lo local y a nivel general algunos funcionarios no leen la realidad crítica de los trabajadores municipales y, esto, se traslada a los habitantes de cada una de las comunas. En el caso de La Matanza hemos intentado dialogar con los responsables que encabezan el Ejecutivo Municipal y ni siquiera nos atienden el teléfono. Así sucedió con el ofrecimiento de la reunión entre Espinoza y García. No hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera en los temas más locales como los pases a planta permanente o las corridas administrativas o mejorar las condiciones laborales en cada uno de los lugares de trabajo. Consideramos que esta actitud es una falta de respeto total para los trabajadores municipales. Estamos hablando de cosas que están dentro del presupuesto, estamos hablando de soluciones estructurales cuestiones que se verían reflejadas en la atención a los vecinos de La Matanza, pero nos encontramos con esto que interpretamos como una total falta de respeto total para el trabajador municipal.

Planteamos todo este tipo de situaciones y nos encontramos que los centros de salud no tienen elementos más básicos para la atención de los pacientes como un desinfectante o medicaciones básicas como antibióticos, no pueden operar por falta de desinfectantes. Esta situación es una total falta de respeto y exponen a los trabajadores municipales a que los vecinos los maltraten o directamente los golpeen, como sucedió hace poco en el materno infantil de Laferrere. Pude comunicarme con un funcionario de ejecutivo municipal y se comprometió que, a principios de la semana pasada, nos íbamos a reunir para tratar todos estos temas, pero parece que los problemas que tienen son muchos más graves e importantes que las situaciones que estamos sufriendo los trabajadores municipales matanceros. A todo esto, hay que agregarle que los trabajadores municipales matanceros estamos cobrando sueldos básicos por debajo de la línea de indigencia, ni hablar de la canasta básica. La línea de indigencia anda alrededor de los 500 mil pesos y el sueldo básico de un trabajador municipal no llega a los 200 mil pesos. Si hablamos de los sueldos conformados con bonificaciones y bonos, puede ser que se supere la línea de indigencia; pero el sueldo básico es menos de la mitad de la línea de indigencia. Hay cuestiones que nos hace ver que este no es un gobierno… no quiero ser ofensivo, pero el peronismo plantea otra cosa, el peronismo plantea cosas muy diferentes a lo que estamos viviendo. Nos cruzamos con funcionarios en diferentes actos o reuniones y les planteamos estas cuestiones y nos dice que: mañana o pasado nos juntamos y vemos estos temas, pero esas reuniones nunca se llevan a cabo. Nosotros lo tomamos como una total falta de respeto y consideración para con los compañeros municipales matanceros. A nivel provincial estamos en estado de alerta y movilización.

Pienso que muchos de estos temas se pudrían resolver con un poco de buena voluntad de Fernando Espinoza, en su rol de Presidente de la FAM o, de la compañera Vicegobernadora, Verónica Magario, que también es de La Matanza, pero nos encontramos que no hay dialogo. Nosotros queremos dialogar y plantear soluciones a estos problemas que tienen soluciones y no inciden en cuestiones presupuestarias porque están consideradas dentro del presupuesto como los pases a planta permanente, las corridas administrativas o que los centros de salud tengan los elementos básicos para atender a los vecinos matanceros que acuden a los mismos en una emergencia y se encuentran que no pueden atenderlos por la falta de los mismos y se data la violencia contra los trabajadores”

QP: El municipio matancero otorgó un aumento del 20% en tres veces que, a comparación de otros municipios, es un porcentaje interesante, pero las protestas y el malestar de los trabajadores municipales matanceros continúa

DT: “Nosotros obtuvimos un aumento del 20% en tres veces. La provincia ofreció a los trabajadores provinciales un 7% en tres veces. A nivel nacional los aumentos van del 1% al 3%. Repito, nosotros obtuvimos un aumento del 20% en tres veces, pero sobre un sueldo donde el básico está en un 50% por debajo de la línea de indigencia y, en la mayoría de los casos, el sueldo conformado tampoco llega a la línea de indigencia. Ante esto, ¿cuánta plata significa el 20%?, nada porque igual los trabajadores municipales matanceros no llegan al día 10 del mes para para la olla. Eso es desesperante y lo sentimos como una cachetada, como una falta de respeto hacia el trabajador municipal. Resolver los temas que venimos planteando como los pase a planta, las corridas administrativas y un incremento salarial podría llegar a paliar mínimamente la situación que estamos viviendo, pero no contestar los teléfonos, no reunirse con nosotros a nivel sindical, no atender a la sugerencia de reunirse con el Cholo García a nivel federativo, para nosotros sería un orgullo poder lograr estos objetivos porque tenemos un Intendente peronista y Presidente de la FAM y donde también tenemos una compañera como Verónica Magario que es la Vicegobernadores y que podría ayudar a agilizar esas cuestiones. Realmente es inentendible que en los momentos desesperante que están viviendo los trabajadores municipales no buscar un dialogo para mejorar esas condiciones y demostrar, por lo menos, un poco de respeto”

QP: Desde hace un tiempo a esta parte veo que muchos trabajadores municipales le reclaman al STMLM todas estas situaciones de las que estamos hablando, pero no lo hacen contra la patronal que, en este caso, sería Fernando Espinoza. ¿Cómo ven Ustedes está cuestión?

DT: “La Municipalidad de La Matanza hay muchos empleados, mucho menos de la mitad son compañeros de carrera o planta permanente; muchos compañeros tienen su trabajo vinculados a la carrera política; muchos compañeros discuten y plantean las mismas cuestiones que yo te estoy comentando. Hasta incluso compañeros de las segundas líneas de la carrera políticas nos plantean estos mismos problemas y yo les respondo que ellos están mucho más cerca o que tienen más posibilidades de ayudar a resolver estas cuestiones porque están ocupando espacios políticos en secretarias o subsecretarias o directores de diferentes áreas. Si yo tuviese la lapicera o la oportunidad de resolver estás cuestiones diría que, siendo peronistas, no puedo tener a un compañero municipal contratado 10, 15 o 20 años o que las corridas administrativas no pueden estar esperando 8 o 9 años o más, lo resolvería, como peronista, en forma inmediata. Obvio que estás cuestiones las resolveríamos en forma inmediata y haríamos un esfuerzo considerable con la cuestión laboral, las condiciones de trabajo. Pero esta no es solo una cuestión local o matancera, esto los estamos sufriendo todos los trabajadores municipales bonaerenses”

QP: ¿Cómo se encuentran la situación financiera y económica del gremio?, dado que ustedes pusieron en venta algunas propiedades del mismo

DT: “Estamos intentando, de todas formas, achicar los gastos de todo tipo para sostener lo máximo posibles la obra social. Nosotros somos una obra social de 3700 afiliados y el aporte es el 3% de un sueldo municipal y con eso debemos brindarle una cobertura sanitaria a la familia del trabajador municipal, con estos ingresos se torna imposible hacerlo. Todos los sindicatos municipales de la provincia tienen IOMA y no tienen que enfrentar 20 o 30 millones en una operación o proveer remedios que valen de 7 a 9 millones de pesos, tratamientos que vales lo mismo o exámenes de laboratorio. Lo peor de todo que estos sigue aumentando todos los meses, más allá de la inflación o del dólar. Esta situación se repite en gremios nacionales que tienen muchos afiliados y, si ellos las están remando en dulce de leche, imagínate nosotros. Nosotros estamos recibiendo aportes por 20 mil pesos promedio y debemos hacer frente a una enorme cantidad de gastos. Nosotros estamos tratando de achicar los gastos para mantener la obra social; cuando se plantea un caso de tener que arreglar algo en un hotel que no genera ingresos o pagarle la operación o el tratamiento de un compañero municipal o a alguien de su familia, obvio que vamos a optar por ayudar al compañero. Estamos en una situación realmente durísima”

QP: ¿Están analizando medidas de fuerza?

DT: “Somos un sindicato municipal, nunca descartamos una medida de fuerza, pero siempre queremos apelar al dialogo, que el Intendente o el ejecutivo armé una mesa de trabajo para discutir y resolver todos estos problemas. Esto lo estamos tratando de hacer desde hace muchos años o no podemos entender cómo no encontramos esa respuesta. Si tenemos que llegar a eso lo vamos a hacer, pero te repito, no me gustaría; pero ante estás constantes falta de respeto y falta de dialogo es algo que siempre tenemos presente”