LA MESA SIGUE VENDIDA Y… RICKY RICÓN SE DESCHABA SOLO

Por Gustavo Bustamante

La semana pasada publicamos una nota que trajo mucho revuelo en el ambiente político y de la población en general de La Matanza (LA MESA ESTÁ VENDIDA – https://semanarioquintopoder.com/la-mesa-esta-vendida/).

Por esa nota, durante la semana, hemos recibido desde amenazas telefónicas, amenazas de juicios, felicitaciones, y mucha data de estos “negocitos” que tendrían algunos funcionarios del municipio; data que estamos corroborando para garantizar su veracidad, porque como dice el refrán: estamos separando la paja del trigo, pero como dice otro refrán: cuando el rio suena piedras trae, así que mis queridos lectores esto recién empieza.

En la nota anterior se Levantó la perdiz (Levantar la perdiz es un dicho que significa revelar un secreto o hablar de algo que se debería mantener oculto. Es como alertar a alguien sobre algo que se está tratando de ocultar, generalmente un secreto, un asunto confidencial o una información que se debe mantener en discreción); donde revelar este secreto (que se sabía a voces, pero que nadie decía nada), nos da la fuerza para seguir investigando al respecto.

Con el apoyo de los vecinos de La Matanza, que no dudaron en mandarnos cantidades de denuncias que involucran a otros funcionarios, como por ejemplo a un ex delegado municipal, actual miembro del gabinete del intendente Espinoza.

Pero no nos apartemos del tema que nos compete que es lo que voy a denominar “LA BANDA DE LA CAJA”, (la caja de mercadería que falta en los hogares más necesitados de La Matanza).

A raíz de la nota de la semana pasada muchos funcionarios que pensábamos no tenían nada que ver, se hicieron cargo, al intentar frenar la nota con amenazas de juicios, sin siquiera leerla, o desmentir algo de lo que solamente habían visto el título y algunas fotos, pero lo más notorio es que el alto funcionario en cuestión increpó a nuestro director del medio, Joaquín Gabriel Puebla, diciéndole que: deje de hablar boludeces, ¿será una amenaza, una advertencia?, en el barrio a esto le dicen hacerse cargo. Uds. llámenlo como quieran, lo más gracioso de todo esto, es que, los verdaderos dueños del negocio del pasillo de Laferrere, no dijeron ni MU, cuando digo verdaderos me refiero a los testaferros, o presta nombres que figuran al frente de la S.A de la cual es gerente la hija de este alto funcionario del gabinete del intendente Fernando Espinoza.

Mientras tanto los vecinos de La Matanza siguen con faltantes en la MESA de cada día, y ven como se venden la mercadería del municipio y la provincia en ferias locales, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, etc. Que ante la necesidad de cuidar el mango los vecinos compran accediendo a la mercadería a un costo menor de lo habitual, aun sabiendo que es mercadería robada, al municipio y la provincia, muchos vecinos nos dicen: tenemos que comer, y cuidar el mango, sabemos que compramos alimentamos a los delincuentes, pero no nos queda otra.

“En desarrollo social te dan miles de vuelta para darte una caja de mercadería, y después ves como venden la misma mercadería en tus narices, y las compramos nosotros mismos porque de verdad necesitamos”, nos decía Juan un vecino que está desocupado y tiene dos hijos en edad escolar.

Lo curioso de todo esto es que se están filtrando datos desde las más altas cúpulas del gobierno municipal y que hay muchos funcionarios que en los últimos años se dedican al comercio de mercadería, tanto mayorista como minorista, al menos es raro porque para montar un negocio de estas características hace falta un dinero importante, y muchos de estos funcionarios solo vivían del sueldo municipal, que tengo entendido que no es muy alto, o a lo mejor todos sacaron la lotería o tienen una esposa millonaria, no sé son preguntas, son solo preguntas que no tienen respuestas, y si generan muchas dudas, sobre todo cuando muchos están de los dos lados del mostrador.

Continuará…