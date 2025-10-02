“HUBO ERRORES TÁCTICOS QUE HAY QUE CORREGIR Y LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS TIENEN QUE ENTENDER QUE NO ES LA MISMA RECETA PARA TODOS LOS LUGARES DEL PAÍS”

Entrevistamos a Gustavo Ferragut, Director Nacional de Control de Fronteras e Hidrovía en Ministerio de Seguridad de la Nación quién nos comentó el trabajo que se viene realizando y los proyectos que tienen en carpeta. También se analizó, en la charla, el resultado de las elecciones legislativas bonaerense y de la próxima elección legislativa nacional.

QP: Gustavo Ferragut, ¿cómo anda el trabajo de recorrer los puestos fronterizos del país?

GF: “Bueno, nuestra frontera es muy extensa y estar presente en cada uno de esos lugares es una tarea compleja. Tratamos de estar recorriendo los lugares, no solo los más calientes, como es la zona norte del país, sino también recorriendo la zona media y la Patagonia, y esta semana voy a estar en el sur, recorriendo los pasos de Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde allí también hay que tener un ojo en la mirada fronteriza porque, bueno, todo lo que se ponga presión sobre un lado termina corriéndose hacia otro. Entonces, preparándonos para que ese corrimiento no se produzca ni en la zona de la Patagonia ni en el sur de la Argentina. Así que estamos recorriendo junto a Gendarmería Nacional y Prefectura esta semana todo lo que es ese sector austral y también vamos a estar inaugurando nuevamente la temporada en el paso más austral que tiene la Argentina, que es el paso Bellavista en Río Grande-Tierra del Fuego, límite con Chile. El miércoles primero estamos haciendo la reapertura del paso porque es un paso que tiene apertura estival y un cierre invernal, así que estamos abriendo el primero para la ruta del fuego, que quiere hacer Tierra del Fuego, y la ruta turística entre Argentina y Chile. Y por supuesto también trabajando fuerte en la zona norte, estamos terminando de diseñar el cuarto plan de frontera en la zona del Chaco, Corrientes, en la zona donde arranca nuestra hidro vía, Isla del Cerrito, Paso de los Libres, estamos armando un nuevo despliegue ahí con las características del plan Güemes 1 y 2 y también en Salta, y la característica del Guacurarí que tenemos con Misiones y Brasil, este va a ser con la provincia de Chaco, Corrientes y el límite con Paraguay. Y en la entrada a la hidro vía que estamos poniendo énfasis en ese lugar en este momento.”

QP: ¿La colaboración del ejército ha surtido efecto?

GF: “Sí, el plan Roca que ha tenido un despliegue tanto en Salta, en la zona de Salvador Maza, en las zonas no urbanizadas, como en los otros planes, el apoyo del ejército, de las fuerzas del Ministerio de Defensa es importante porque aportan un espacio logístico que refuerza el tema de controlar las fronteras, sobre todo en los lugares donde no son poblados, que hay mucha selva en el norte, y allí vamos a tener una presencia del ejército que va a ayudar a frenar toda esta cuestión de pasos clandestinos que se van moviendo constantemente y la vamos a poder estar patrullando. Es un despliegue que nunca tuvo la Argentina y coordinación entre la Fuerza de Seguridad y el Ministerio de Defensa, estamos avanzando bastante.”

QP: El trabajo que han hecho, que están haciendo, más allá de las autoridades locales del lado argentino, ¿los países vecinos han colaborado, se han puesto a trabajar en conjunto?

GF: “Sí, eso es un tema muy importante que vos tocas porque hemos podido destrabar desconfianzas que muchos años han tenido los países limítrofes y hoy lo que más trabajamos es en el tema de la confianza. Confianza significa compartir datos, compartir operativos conjuntos, información, inteligencia, cuando uno investiga una banda de un lado de un país que puede estar en el otro, avisarnos. Ese es el tema más importante que hemos logrado en estos dos años de gestión a través del liderazgo de la ministra Patricia Bullrich, también de la secretaria de seguridad Alejandra Monteoliva,

por supuesto todo bajo las órdenes del presidente de la Nación, Javier Milei, en conjunto tener ese respaldo para poder trabajar y generar esto. Se hicieron muchas reuniones que a veces parecen protocolares, pero son de las máximas autoridades, como hubo la reunión de Mercosur de ministros de Seguridad y allí se trataron un montón de temas en la cual podemos participar y hablar y explicar qué es lo que está pasando, también con ministros del interior, con embajadores, con las distintas embajadas. Hemos tenido un trato, los que siguen mis redes vieron que yo he participado en algunas reuniones con los embajadores y hemos tratado de poder llegar a ese nudo que nosotros llamamos el nudo de tenernos confianza, que trabajamos, que es un delito transnacional, es algo que nos afecta a todos en la región y que hay que trabajar en ese sentido, soluciones que integremos todos en la cuestión regional porque no es solo un eslogan, la seguridad es el pilar para el desarrollo de cualquier región económica porque podemos planificar desarrollo productivo, desarrollo turístico, complemento de culturas entre ambos países, pero si no hay una mirada de seguridad todo eso se destruye porque el delito transnacional te va carcomiendo todo lo que sea la producción, el turismo, el crecimiento de las ciudades limítrofes, va queriéndolo ocupar para tener la titularidad del territorio y eso es lo que nosotros estamos combatiendo. Muchas veces se habla de la frontera como un lugar que es absolutamente abandonado, eso es un tema que fue superado, nosotros estamos con muchos planes trabajando territorialmente y la prueba está. Hoy es cada vez más difícil poder cruzar de un lado al otro. La prueba está entre la comunicación de Bolivia-Argentina hemos podido detener a uno de los autores del triple crimen de las chicas en La Matanza y fue por trabajar en conjunto, se trabajó con la policía de Jujuy, las fuerzas federales del Ministerio de Seguridad en absoluta comunicación con las fuerzas de seguridad de Bolivia que se pudo identificar y detener a esta persona.

Así que esto es una muestra de un trabajo que se viene haciendo en lo que va de nuestra gestión y derribando esos mitos de que es difícil pero no imposible.”

QP: ¿Fue complicado establecer relaciones de trabajo, de confianza con todos los países limítrofes de Argentina?

GF: “Bueno, podes llamarlo difícil, pero yo creo que lo principal que hay que hacer es que haya funcionarios que les interesen y se muevan. Y hemos logrado, en nuestro caso somos, la obligación nuestra y el compromiso es estar en los lugares que hay que estar, moverse, ir a hablar y esto de encontrarse cara a cara con los países vecinos, conocerse, expresar cada uno su potencial y tal vez dónde nos tenemos que complementar es lo que hay que hacer y sobre todo hay que hacerlo cara a cara, que es muy importante. Encontrarse, ir, que los funcionarios de un país limítrofe vengan, conozcan y que nosotros vayamos también y los visitemos y conozcamos, veamos en el terreno qué es lo que está sucediendo. No solo de la órbita del poder central en una oficina y en un plano o en un PowerPoint, sino que eso genera la confianza necesaria para trabajar en conjunto. Y entender, yo creo que la mayoría ha entendido, que hoy les toca a estos funcionarios, de un lado y del otro, ser protagonistas en encontrar estas soluciones, así que bueno, es una responsabilidad muy grande, pero en eso estamos.”

QP: Pero también es sentarlas en políticas de Estado para que esto continúe con el gobierno que venga y se sostenga en el tiempo

GF: “Los demás países, por ejemplo, Chile, Brasil, sobre todo, tienen políticas continuadas a pesar de los gobiernos. La Argentina el problema que tiene es que va y viene, arma y desarma constantemente de acuerdo con cómo van cambiando los gobiernos. Nosotros teníamos una frontera medianamente protegida desde el 2015-2019, vino otro gobierno, desactivó todo y ahora tuvimos que volver a levantar eso que habíamos construido en tecnología, en infraestructura, en diagramación de operativos para sostenerlo en el tiempo. Y bueno, por suerte lo hemos podido poner de pie nuevamente y ahora estamos trabajando en conjunto para tener, sobre todo en los espacios más calientes, una frontera más controlada”

QP: ¿Cómo ha visto los resultados de las elecciones bonaerenses? ¿Qué análisis hace?

GF: “Bueno, está claro que los resultados de las urnas siempre envían un mensaje a la órbita de los gobiernos. Tanto del oficialismo como de la oposición. Yo creo que es una elección que estuvo muy marcada en un alto voltaje de críticas y no tanto el énfasis de las conquistas. Creo que la Argentina siempre normaliza los logros alcanzados. Por ejemplo, no hubo discusión de la inflación. El principal problema que teníamos antes de la llegada de este gobierno, y hoy es un tema casi naturalizado que la inflación sea baja, mínima, comparada con lo que era en el gobierno anterior. El orden en las calles también fue una cosa ya adquirida con naturalidad, creo que no se ha puesto en valor el riesgo de perder estas dos cuestiones, y con la llegada de algún otro gobierno, que es lo que se plantea. Y, bueno, fue un resultado que nosotros, como gobierno, tenemos que analizar. Pero también hubo errores tácticos que hay que corregir y los representantes políticos tienen que entender que no es la misma receta para todos los lugares del país, ni siquiera toda la receta para los mismos lugares de la provincia. Hay distritos con una condición y distritos con otra, donde hay que tomar decisiones y compromisos diferentes. Así que yo creo que fue una elección atípica, legislativa, que fue muy marcada por la cuestión local. Había liderazgos locales que por más que vayan solos en lista corta o en partidos no conocidos, consolidaron su liderazgo, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, y el peronismo movió toda su estructura, amparado con el poder del kirchnerismo en los intendentes y era una cuestión de sobrevivir o no sobrevivir. Y eso se notó.

Yo creo que ahora viene una elección diferente, una elección nacional con un mecanismo diferente, que es boleta única. Eso va a evitar una parte del movimiento de aparato y de distribución de la boleta, de robo en los cuartos oscuros. Esa es una elección diferente y veremos que el resultado sea favorable, porque las cuestiones económicas que decidieron plantear, que el peronismo quiso plantear, como que se derrumba todo, como que no hay capacidad de control de la economía. Esto quedó totalmente saldado en estos días, sabiendo el apoyo internacional que tiene la Argentina. No solo por salvarlo económicamente, sino porque sea un país viable estratégicamente en la geopolítica. Argentina es un punto estratégico que va más allá de los gobiernos, y Argentina necesita tener un liderazgo en América Latina para el desarrollo regional. Vamos a vivir tiempos complejos donde Europa está viviendo crisis que se van a terminar saldando en América. Entonces, tiene que haber gobiernos y equilibrios políticos donde podamos sostener y sobrevivir esa crisis que va a tener Europa.”

QP: ¿Cómo están viviendo esta situación de que Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad, sea candidata a Senador en la ciudad?

GF: “Bueno, Patricia siempre es un es una militante política que siempre dijo donde el director técnico, que es el presidente Javier Milei, me necesite, ahí va a estar. Y siempre ha tomado los desafíos que le han dado, así que yo creo que va a ser una gran campaña en la ciudad de Buenos Aires, que también derrama alguna cuestión en otras provincias cada vez que la solicitan para visitarla. Y su solidez en la gestión le permite generar diálogos, confianza y acuerdos que desde el senado va a poder hacer. En mi mirada personal, creo que va a tener un liderazgo dentro del congreso, del senado, donde pueda generar acuerdo con las provincias fundamentalmente a través de sus legisladores, que dependen directamente de los gobernadores, para tener un diálogo franco, sólido, que les permita a las provincias también confiar en que estamos saliendo adelante.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “EL país vive un momento muy importante, no solo interno, sino vuelvo a decir, en estrategia de la geopolítica en América y en el mundo, porque Argentina hoy ya no es un país que no lo reconocen o es un país olvidado. El presidente de Milei ha logrado con su personalidad, con su forma de ser, con su diálogo internacional y con su conocimiento económico, poder poner a la Argentina a un nivel donde cuando llega el presidente de la Argentina o cualquiera de todos funcionarios, todos los gobiernos quieren charlar. Así que me parece que tenemos una gran oportunidad y la Argentina no puede volver atrás.”