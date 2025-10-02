RELEVAN POLICIAS DE OTROS DISTRITOS Y LOS MANDAN A LA MATANZA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“El Gobierno bonaerense desplazó a los jefes y al personal completo de las seccionales cuarta de José León Suárez y quinta de Billinghurst”, de esta manera se anunciaba (https://www.lanoticiaweb.com.ar/provincia-intervino-dos-comisarias-clave-en-san-martin-tras-una-ola-de-violencia-narco/#) la remoción de efectivos policiales de otros municipios por estar bajo sospecha de “truchadas de variadas índole”, pero lo que no informaron que la mayoría de esos efectivos policiales fueron trasladados a La Matanza donde, según se especula, “seguirán haciendo lo que venían haciendo como pedidos de coimas, falta de accionar preventivo en las calles, posibles acciones coordinadas con motochorros” y, según fuentes informadas de la policía provincial “algún que otro acuerdo con el narcotráfico”

Esa misma fuente señaló que “No puede ser, nosotros, en La Matanza, estamos librando una lucha cuerpo a cuerpo con el delito en general y el narcotráfico en particular y en lugar de mandar efectivos para sumar nos mandan que no van a colaborar y de los cuales debemos estar cuidando nuestras espaldas y mirando para todos lados para que no se asocien con los narcos y otros delincuentes”.

En la Departamental de La Matanza, ubicada en Puente 12, la noticia no cayó nada bien y el Jefe Departamental, “El Espanta Comisarios” (https://semanarioquintopoder.com/el-espanta-comisarios/), Comisario Inspector Juan Leandro Ferreyra, “amenazó tibiamente con pedir el traslado”.

Según la nota periodística, que señalamos anteriormente, “La Superintendencia de Seguridad AMBA Norte 2, dirigida por el comisario Javier Specia, impulsó la medida. Su implementación se conoció poco después de dos crímenes ocurridos en disputas entre bandas, aunque fuentes oficiales negaron que la decisión respondiera a esos hechos”

Un alto Jefe Policial del distrito aseguró que “Si se sigue esta política La Matanza se convertirá, en muy poco tiempo, en el Tacho de Basura de la Policía Bonaerense”