JUZGADO DE FALTAS ¿INÚTILES, BURÓCRATAS O SIMPLEMENTE FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN?

Por Gustavo Bustamante

Hace unos días me tocó la desgracia de ir al Juzgado de Faltas de La Matanza N°2, donde observe que: algunas cuestiones que parecerían estar hechas adrede para que los contribuyentes o aquel vecino que quiera acceder a pagar alguna multa, lo haga por ‘izquierda’, acudiendo a los famosos quita multas o gestores truchos.

No todos saben que, en la provincia de Buenos Aires, si uno se presenta a pagar de forma ‘voluntaria’ hay una quita del 50% del monto de la multa, es decir si el valor de la multa es de $200.000, y el vecino o contribuyente accede de forma voluntaria al pago, estaría pagando dicha multa del valor mencionado en la mitad, o sea $100.000.

Hasta ahí todo bien, muchos de los contribuyentes que van a iniciar este tipo de trámites para poder seguir con otros trámites porque necesitan tener el vehículo libre de infracciones, no son titulares por diversos motivos, ya sea porque perdieron los documentos o porque no hicieron la transferencia, y demás.

El tema es que en este Juzgado de Faltas N°2 de La Matanza a cargo del Abogado Humberto Calzón, nombrado por el Intendente Fernando Espinoza allá por diciembre del 2023 (https://semanarioquintopoder.com/la-matanza-pone-en-funcionamiento-la-justicia-municipal-de-faltas/), sucede que: ‘de la mesa de entrada los echan prácticamente al que va a abonar’, diciéndoles que solo el titular puede hacer dicho trámite y acceder al beneficio que otorga la provincia con la quita del 50% haciendo efectivo el pago voluntario, o sea rechazan cobrar de contribuyentes que quieren pagar, en definitiva el dinero que podría ingresar a las arcas municipales (no se entiende, más en épocas de vacas flacas) no ingresa.

Siendo testigo me doy cuenta del mal funcionamiento en esta área, porque tuve que hacer lo mismo en otros municipios vecinos, donde la cuestión es totalmente distinta, más simple y hasta agradable en el trato y el asesoramiento (cosa que es lógica pura, porque: el que hace el pago voluntario le está ingresando dinero, biyuya, money a las arcas del municipio).

En el caso del municipio vecino de Tres de Febrero, he quedado asombrado con la eficacia y rapidez que resolvieron mi problema en cuestión, en apenas 15 minutos vía WhatsApp el tema estaba resuelto y muy bien asesorado, los empleados u operadores sabían del tema y lo que estaban haciendo, de una manera cordial y amable, todo lo contrario a lo que ocurre en mi distrito, La Matanza ( si bien soy nacido en CABA, he vivido toda mi vida en este distrito al que quiero y siento pertenencia) donde los empleados te atienden como si te estuvieran haciendo un favor cuando uno va a ‘garpar’, donde ni siquiera hay un trato cordial, y no responden ninguna pregunta que los saque de su libreto, pedí hablar con un superior, o el mismo Juez Humberto Calzón, el cual me dijo la empleada que el señor Humberto Calzón, no da audiencias, o sea no habla con la gente, con el contribuyente ni se interioriza en las problemáticas a resolver, siendo que estas cuestiones también forman parte de la gestión municipal, es lamentable tener funcionarios así a los que le pagamos el sueldo.

En mi recorrida por diferentes juzgados de faltas de distintos municipios, también me tocó el municipio de Morón, donde si me atendieron, casi con la misma temática que en La Matanza, con una salvedad: en el Juzgado de Faltas de Morón, sí te atiende el Juez y se puede dialogar y resolver o no el tema en cuestión.

Todo esto nos lleva a pensar mal, en ‘La Matanza ir por izquierda es lo que va’, me decía Juan, un vecino que quería pagar las multas del auto de su hija que no puede perder un día de trabajo para ir al juzgado y pagar las multas, o como me decía Mirta que usa el auto de la familia que está a nombre de su papá que es jubilado y se le dificulta trasladarse hasta el Juzgado por un tema de salud, el lema del Municipio de La Matanza parecería ser: ‘para que le vamos a hacer fácil la vida al vecino o contribuyente, si se la podemos complicar y hacérsela difícil, para que termine haciendo el trámite por izquierda.’

En La Matanza parecería haber dos gestiones, una que es muy complicada por derecha o como corresponde, y una gestión ‘Trucha’, que es la de los bares, u oficinas turbias con los alquimistas de los tramites que te solucionan todo.

Por eso nos preguntamos: ¿son inútiles, burócratas, o simplemente funcionarios que no funcionan?

Don Calzón, póngase el pantalón, y atienda a la gente, está ahí para eso, media pila.