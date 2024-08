PRECARIZACIÓN LABORAL Y DESPIDOS EN MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

En más de una oportunidad he recibido mensajes “anónimos” referentes a diversas cuestiones que huelen mal en la administración del ejecutivo municipal. Algunas de esas denuncias les dimos curso (después de verificarlas) y a otras no.

En este caso particular veníamos tanteando el terreno sobre una “orden u indicación” que se había impartido, desde las más altas esferas del municipio matancero, que “en los lugares de trabajo se comience a ver los legajos de los trabajadores municipales porque había que reducir en un 30% la planta municipal”.

El instructivo comenzaba diciendo “que se debía tener en cuenta a los trabajadores municipales en condición de jubilarse por edad o por años de aportes. Después debían señalar a aquellos contratados bajo la modalidad de monotributistas y, por último, aquellos trabajadores municipales contratados con problemas en los legajos”.

Hasta ahora no pudimos romper la orden de silencio sobre el tema que tenían algunos funcionarios municipales: todos lo negaban, pero a su vez, asentían con la cabeza.

Hace meses que venimos trabajando el tema, pero una comunicación anónima nos dio certezas sobre el tema.

“Soy funcionaria de alto cargo en la municipalidad de La Matanza y me veo obligada a escribirles desde el anonimato para aportar información que espero sea de su interés y se publique, con el fin de dar a conocer la situación que enfrentan muchos trabajadores del municipio” comienza la misiva y señala que “A continuación, resumiré los hechos de la manera más breve posible y quedo a su disposición para responder a cualquier pregunta que puedan tener, así como para enviarles todas las pruebas que respalden lo que relato”

La denunciante explica que “En La Matanza existen varios fondos provinciales y nacionales que se utilizan para adquirir suministros y pagar a empleados en una modalidad denominada contratados. Esto significa que, aunque los empleados trabajan en plena relación de dependencia, deben presentar facturas al municipio como monotributistas, es decir, como si ofrecieran un servicio y firmaran un contrato de tres meses. De esta forma, el municipio elude los derechos laborales de los trabajadores y puede despedirlos en cualquier momento, sin ningún tipo de indemnización. Inclusive, hay empleados que laboran bajo esta modalidad ganando menos del salario mínimo establecido por ley” y añade que “En los documentos que han llegado a mis manos figuran al menos 650 empleados en esta situación, y estoy segura de que hay más en otros fondos que desconozco”.

“Durante el mes de junio de este año se nos comunicó que debíamos despedir al 45% de la nómina de contratados en todas las oficinas, incluida la mía. Sin embargo, no podíamos tocar los contratos políticos” señala nuestra fuente anónima y agrega que “En términos sencillos, lo que buscan es que despidamos a los trabajadores y mantengamos a los ñoquis. Además, todas las autoridades fueron amenazadas: se nos advirtió que quien permitiera quilombos o se quejara sería despedido”.

La misiva continúa sosteniendo que “Desde junio, los contratados sólo firman contratos de un mes de trabajo una vez que dicho mes ha finalizado. Aquellos que trabajaron en julio lo hicieron sin ningún contrato vinculante; hasta el primero de agosto firmaron un contrato con fecha retroactiva al primero de julio para poder recibir su pago. Algunos empleados trabajaron todo julio para encontrarse que estaban despedidos sin recibir ninguna remuneración. En agosto, la situación se mantiene: cerca de 400 empleados están trabajando sin contrato”.

“Esto podría parecer simplemente una reducción de personal, pero los trabajadores despedidos pertenecen a oficinas que gestionan situaciones críticas, como la violencia de género (Secretaría de la Mujer), abuso infantil (Secretaría de Desarrollo Social), programas de inserción laboral para jóvenes vulnerables (Secretaría de Juventudes)” afirma desde el anonimato nuestra fuente y añade que “Estas oficinas verán reducidos drásticamente sus servicios e incluso, en algunos casos, pueden eliminarlos por completo”.

“Por esta y otras formas de amedrentamiento, las posibles protestas se ven acalladas o limitadas a mensajes anónimos. Inclusive, quienes desean protestar temen dirigirse directamente a Fernando Espinoza, quien es el responsable de estas decisiones” sostiene nuestra fuente y agrega que “Muchos se sienten incluso insultados al ver que Espinoza publica noticias pagadas en grandes medios y obliga a compañeros a difundir memes (no es una exageración) que afirman que ha aumentado considerablemente los sueldos, cuando en realidad la subida desde enero ha sido solo del 10%”.

“No hace falta aclarar que no hay justificación para este recorte, ni se nos ha proporcionado ninguna explicación al respecto. Es difícil creer que se trate de una cuestión de presupuesto, cuando hay dinero disponible para compras a sobreprecio e incluso para traer el tradicional show de Panam a La Matanza” sostiene en su misiva la mencionada fuente anónima y para terminar señala que “No podemos pensar de otra forma que no sea que esto es una maniobra política que perjudica a empleados municipales, despedidos sin indemnización, y a los vecinos de La Matanza que enfrentan la eliminación de servicios críticos”.

“NO ESTAMOS PRECARIZANDO EL TRABAJO MUNICIPAL NI ESTAMOS DESPIDIENDO GENTE”

Sobre lo escrito en párrafos arriba, consultamos a alto funcionario municipal, que señaló con énfasis que “No estamos precarizando el trabajo municipal ni estamos despidiendo gente” y explicó que “Hay programas que tienen financiamiento externo y cuando se terminan esos fondos se termina el programa. Hoy el municipio no tiene la capacidad financiera se absorber a esos trabajadores. También quiero aclarar que no estamos jubilando gente; el trabajador municipal que esta en condiciones de jubilarse simplemente se jubila, no hay un plan maquiavélico con respecto a esto, simplemente cumplimos con la ley”.

“La Matanza esta realizando un enorme esfuerzo financiero para sostener lo que tenemos. Pagamos los sueldos en tiempo y forma, pagamos el aguinaldo de una sola vez; esto no esta sucediendo en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires y, aún menos, del país” agregó el funcionario y remarcó que “El gobierno nacional esta ahogando o, mejor dicho, estrangulando a los gobiernos municipales dado que mes a mes nos sacan recursos destinados a obras públicas, a seguridad, a programas de integración laboral, etc.”

“Nosotros no le soltamos la mano a nuestros trabajadores municipales. Trabajamos para que estén mejor, estamos dando aumentos por encima de la inflación haciendo un importante esfuerza financiero pero el contexto provincial y nacional complica mucho las cosas” afirmó el funcionario consultado y agregó que “No crean todo lo malo que se dice por ahí, nosotros estamos y damos la cara; por ahí no andamos colgados de los micrófonos de los medios de comunicación, pero estamos al tanto de la realidad de los trabajadores municipales matancero. Sabemos que el sueldo es bajo y la plata no alcanza, pero ¿a quién le alcanza la plata hoy con el panorama económico que tenemos”