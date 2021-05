“LA CONDUCCIÓN ACTUAL DEL DISTRITO ES MANEJADA COMO UNA EMPRESA FAMILIAR CON CARÁCTER HEREDITARIO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Nicolás Páez candidato a presidente del Colegio de Técnicos de la provincia de Buenos Aires Distrito 2, quien nos contó cómo están trabajando en el distrito con la conducción de Mariano Borrás, Sec. Gral. del Centro de profesionales Técnicos de La Matanza, en el marco de la Agrupación “Alternativa Profesional” y cuáles son los cambios que planean para el Colegio si ganan las próximas elecciones el 27 de mayo, esto nos decía:

QP: Páez ¿cuéntenos cómo están trabajando con Alternativa profesional, para las elecciones del colegio de técnicos de la provincia de Buenos Aires?

NP.: “Estamos trabajando bien para las elecciones del distrito 2 en el comprende 20 municipios, la mayoría de zona oeste, y de Lujan para arriba, estamos trabajando mucho territorialmente, visitando a los colegas en todos los distritos, si bien tenemos nuestra base en el Centro de técnico de La Matanza, y hacemos el territorio en torno al municipio, Merlo, Moreno, Lujan, con el fin de llevar nuestra propuesta, que la tenemos en redes sociales, pero también lo hacemos por teléfono, y en persona visitando a nuestros colegas, charlando de nuestras problemáticas y escuchando mucho al colega”

QP: ¿Cómo nace y porqué Alternativa Profesional?

NP.: “Alternativa Profesional nace por la necesidad de sentirnos representados como técnicos, empezamos a darnos cuenta que compartíamos las mismas quejas y las mismas problemáticas, ahí nos reunimos en el centro de técnicos, y se formó Alternativa Profesional, a raíz de no sentirnos representados por las autoridades que tenemos desde el Colegio de Técnicos de la provincia de Buenos Aires, gente que está desde hace muchos años y que no escuchan las quejas, están ocupando cargos hace años, y lo tomaron como un trabajo fijo, y no como una circunstancia, y eso hace que no logremos representación. Hay mucha desigualdad en el trabajo de los gasistas, no estamos en igualdad de condiciones, hay desigualdad entre quiénes son amigos de los visadores y quiénes no, en quiénes acceden a la información y quiénes no, si no tenes contactos con ellos la información es muy escasa, no hacen las publicaciones como corresponden, las resoluciones te las publican a medias, o sea hay poca información y poca representación”

QP: ¿Cuál es el trato que tienen desde el colegio con los técnicos, y en pandemia en particular?

NP.: “El trato que tuvimos durante el 2020, que fue el año más duro para todos, porque la mayoría somos cuentapropistas y emprendedores, algunos con sus PYMES, la verdad que no tuvimos ningún tipo de respuesta, socialmente ayudando a la gente, o a nosotros hablando desde el colegio. Nosotros desde el Centro de Técnicos, apoyamos y ayudamos al colega, en ese momento que caían internados o no podían con los gastos mínimos de poder darle de comer a sus familias, trabajamos muy duro desde el centro con ese tipo de asistencia, cocinando, visitando al colega y su familia, no dejándolo solo, desde el colegio la ayuda que recibimos los técnicos que teníamos las matriculas al día, fueron solamente 2500 pesos, que si no estabas al día, no los recibías, realmente un chiste, y de mal gusto más en el 2020 que sabemos lo malo que fue para todos”

QP: ¿Cuánto se paga de matrícula al colegio?

NP.: “La matrícula tiene un valor de 4200 pesos por semestre, si pagas todo el año tenes un descuento y abonas 7500 pesos anual, ellos desde el colegio otorgaron al técnico un subsidio de 2500 pesos, pero exigían a los matriculados que estén al día, lo tomamos como una burla, y no tranquilos con eso empezamos con el trabajo social en el Centro de Técnicos y empezamos a asistir a los colegas, armamos grupo de whatsapp, y a todo aquel que necesitó se le dio una ayuda para sobrellevar el mal momento, en el centro cocinábamos 3 veces por semana para que puedan comer realmente quienes necesitaban, estén o no matriculados, o sea un instalador de oficio que son muchos que no tienen matricula, pero trabajan con nosotros que somos un equipo grande de albañiles, contratistas, electricistas, gasistas, ese fue el trabajo del 2020, sumado a capacitaciones y charlas de actualización por el hecho de que cambiamos todo a la virtualidad, y la mayoría de las matriculas son colegas grandes que no dominan la tecnología como los matriculados más jóvenes, empezamos a hacer charlas de las distintas índoles en las plataformas disponibles, para que estos colegas empiecen a amigarse con la virtualidad”

QP: ¿En qué influye este destrato que tienen desde el colegio hacia los profesionales de La Matanza?

NP.: “Los profesionales de La Matanza, lo que tenemos es que somos muchos y eso a veces genera de que nos unifiquen como que hacemos ruido, es porque somos muchos y nos conocemos casi todos, por eso que hacemos ruido, por mi trabajo anterior tuve la oportunidad de conocer a todos los que tramitan, ya sea de vista o de algún pasillo de la municipalidad, de edenor o gas natural, la realidad del técnico de La Matanza es esa, que no somos tan individualistas en algunos casos, nos importa hacer cosas colectivas”

QP: ¿Cómo es el trato del municipio para con el técnico?

NP.: “El trato, desde hace varios años, es bastante burocrático o sea la demora en las gestiones que eso nos impacta económicamente, no es lo mismo ir a tramitar a un municipio que el plano sale en dos meses, como Merlo o Morón, que te tarda ese tiempo, que La Matanza donde metes un plano y tarda de 6 meses para arriba”

QP: ¿Esta burocracia es para todos o hay algunos que obtienen en menos tiempo estos trámites?

NP.: “Por lo general es para todos, la demora es en el control donde se revisan entre ellos constantemente, no hay unificación de criterios en los trámites, es prolijo, Matanza es prolijo, un expediente es impecable, pero eso impacta directamente en la economía del técnico, porque presupuestaste algo hoy y lo terminas de cobrar en más de 6 meses, con suerte, la burocracia del municipio y obras particulares nos genera esto”

QP: Hoy se encuentran trabajando desde el Centro de Profesionales Técnicos de La Matanza, bajo la conducción de Mariano Borrás

NP.: “Tal cual lo decís, estamos bajo la conducción de Mariano Borrás que es el Secretario Gral. del Centro, y es el quien nos convoca a todos, estamos trabajando distintas ramas, con gente de Ituzaingó, de Merlo, con gente de Morón, nos convoca a distintos técnicos de distintas ramas y de distintos municipios, donde nos plantea hacer algo en conjunto y unificar ideas, y algo que logramos hacer es que esto sea apolítico, acá lo que importa es la política colegial como base y el proyecto común entre todos, tratamos de estar fuera de la política partidaria, tratamos de solidificar las realidades de los técnicos en sus distintas ramas o aéreas, cada uno tiene sus necesidades”

QP: ¿Para qué día están convocadas las elecciones?

NP.: “Para el 27 de mayo, son elecciones que vienen demoradas desde el 2020, por cuestiones que ya todos sabemos”

QP: ¿Cómo los encuentran estas elecciones con el trabajo que pudieron hacer de campo, teniendo en cuenta, el tema de la pandemia?

NP.: “En el trabajo de campo que venimos realizando nos encuentra con mucha y muy buena recepción de los colegas que se sorprende del compromiso de la gente que está trabajando en Alternativa Profesional, cuando llevamos un día sábado la propuesta puerta a puerta, se sorprenden de que uno deje su sábado, su rato libre, para comprometerse en el todo con esta causa que es para todos los técnicos, y visualizar que esto es un proyecto colectivo para el común del técnico, por eso creo que es la buena recepción y la manifestación de apoyo de la mayoría de los profesionales que visitamos, la mayoría cuando planteamos las problemáticas se ven reflejados en el reclamo, y coinciden que los beneficios que obtenemos del colegio son nulos con la cantidad de dinero que nosotros como técnicos aportamos. El colegio no nos da ninguna prestación más que el sellado de un trámite, es un centro de visado, no hay curso de capacitación, para nada por decir algo, no hay beneficios que beneficien al técnico, comparados con otros distritos, como el 5 que hay otra conducción que esta manejada por colegas y piensa en los colegas, la conducción actual del distrito es manejada como una empresa familiar con carácter hereditario”

QP: ¿Cómo es esto de que es hereditario?

NP.: “Las autoridades del colegio vienen desde hace años los mismos apellidos y se van renovando entre ellos, está la lista oficialista y la de los ex visadores, que es lo mismo, son los que estuvieron hasta hace 6 meses atrás, es como un club privado que se alternan en la conducción, están hace más de 7 o 10 años, primero te generan la enfermedad y hoy te quieren vender el remedio, hay algunos que están desde el 2004, y van rotando en los cargos. Nosotros no competimos contra dos listas, porque esas dos supuestas listas son lo mismo, es una sola lista dividida en dos, la única opción de cambio y de construir un colegio distinto es la lista de Alternativa Profesional porque somos todos tipos que laburamos en la profesión y no buscamos esto como un trabajo perpetuo, y no somos hijos de funcionarios anteriores, que es lo que pasa actualmente con los cargos en el colegio, es como que fuera hereditario, es algo que sacamos en conclusión cuando leímos las listas, es gente que esta hace más de 10 años dentro del colegio, conducido por los mismo, y encima hijos de conducciones anteriores, y la gente los conoce”

QP: ¿Desea agregar algo más?

NP.: “Si, la base de nuestra propuesta, como punto principal Transparencia, que se sepa lo que entra al colegio y en qué se gasta, sabemos de qué hay un presupuesto abultado y, por ejemplo, tenemos unos departamentos en Morón, un edificio que es de todos los técnicos, y no sabemos a quiénes se los alquilan ni qué se hace con ese alquiler, ni quién lo maneja, hoy esos datos no son públicos, no hay accesos a ellos, es algo que queremos cambiar, queremos que esos departamentos sean por sorteo para que los colegas puedan alquilar, ya que son nuestros y los pagamos con los aportes de todos, segundo punto importante generar más trabajo, hacer convenios con los municipios para que el técnico pueda tener más trabajos, no es tan difícil es solo tener ganas de generar las condiciones adecuadas, hoy estos temas no son importantes para el colegio, pero si para el técnico, necesitamos un colegio que nos acompañe, no que nos enfrente, y que solo nos vea como una fuente de recaudación”