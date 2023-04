“LA MEJOR FORMA DE CAPITALIZAR LOS VOTOS ES CON UNA GESTIÓN EFICIENTE”

Entrevistamos al flamante Delegado Municipal de San Justo, Daniel Dauria, sobre el desafío que implica asumir un cargo y armar toda la estructura de una dependencia que no existía.

Daniel Dauría es un reconocido y exitoso empresario sanjusteño, viene de una familia de muchos años en la localidad cabecera del distrito y siempre ha demostrado vocación de servicio al participar en diferentes entidades no gubernamentales.

QP: Daniel Dauria, ¿Cómo tomó primero el ofrecimiento del Intendente Espino y, luego, asumir el cargo de delegado de San Justo?

DD: “Bueno primero lo tomé como una gran responsabilidad y después como un gran orgullo también, el hecho que el intendente haya reconocido lo que veníamos haciendo en una institución como es el centro de comerciantes, que haya podido ver ese trabajo y entiendo que este puesto de delegado es llevar adelante esto que veníamos haciendo desde el centro de comerciantes en la gestión de los espacios públicos. Creo que desde este lugar se da la posibilidad de poder llevar adelante estos objetivos de que el servicio público llegue a la mayoría de la gente de San Justo.”

QP: Aparte es un desafío enorme, porque es una estructura recién creada en la cual no debe tener ni oficina todavía.

DD: “Claro, no hay nada, pero bueno, eso lo convierte en algo más interesante, en un desafío mayor. Hay muy buena voluntad de todas las áreas para que esta delegación, que funciona en forma provisoria en el palacio municipal, rápidamente ya puede tener su espacio para que el vecino o la vecina pueda acercarse a hacer su reclamo, que a veces es histórico, que a veces la gente va mesa de entrada, presenta un cambio de luminaria y a veces en esta figura de la delegación se va a simplificar. Va a ser mucho más fácil en el hecho de que el servicio llegue de forma directa y que haya alguien que lo siga, que por a veces lo que la gente decía es que entraba al palacio y se perdían, que no saben por dónde empezar con situaciones como un pozo en la puerta de la casa, un cambio de luminaria o que se cayó un palo. Entonces hoy, esta posibilidad de poder articular con las diferentes secretarías de diferentes espacios donde los servicios públicos interactúan creo que es una visión muy acertada del intendente de poder tener este espacio para que toda la gente de San Justo que no es San Justo centro solamente, sino que es San Nicolás, Villa Constructora, todos los barrios que conforman San Justo puedan sentir esta representación, sentir que hay un espacio donde puedan hacer su reclamo y que este reclamo tenga una continuidad. Porque a veces te dicen que ha pasado mucho tiempo y es verdad, semejante estructura en un partido tan inmenso como el nuestro, tan grandioso como dice el intendente, a veces presentas algo y hay tanta cosa por hacer que creo que es difícil lograrlo. Y hoy bajo la figura de la delegación, con un equipo que trabaje específicamente en este territorio, creo que rápidamente se van a poder ver estas cuestiones y además el hecho de valorar ya que yo soy un hombre de institución, valorizar a las instituciones. Este nexo de la delegación de tener un fuerte vínculo con las instituciones y las fuerzas públicas de la localidad.”

QP: ¿Qué le dijo el intendente?

DD: “El intendente quiere que el servicio público llegue en forma eficiente a cada uno de los vecinos y vecinas de San Justo, quiere que se priorice el vínculo directo con las instituciones, con la gente que trabaja diariamente de forma altruista, valorizar esa figura esas personas que hacen a la fuerza viva del distrito y tener un diálogo fluido con ellos en las necesidades y eso entiéndase que son las escuelas, los propios edificios, porque todos los edificios del Estado están casi puestos en San Justo. Así que el hecho de poder también trabajar en conjunto con ellos.”

QP: Desde lo personal, ¿cómo lo vive?

DD: “Me estoy adaptando digamos. Los tiempos del mundo privado, los recursos del mundo privado son siempre mucho más rápido, todo es mucho más rápido y el hecho de ingresar por primera vez casi, a medio siglo de vida, mi primera experiencia en el servicio público, tiene una complejidad realmente que bueno la estoy aprendiendo. Yo tengo esta cuestión que siempre me ha enseñado mi familia, esta capacidad de aprendizaje, adaptarme, también entender que hay mucha gente que viene trabajando en estas áreas y hay mucha gente que ha hecho un gran esfuerzo porque a San Justo esté bien, que todo llegue. Porque a veces el hecho de que no llega tiene que ver a veces con todas estas cuestiones de los pasos municipales que son algo complejo. En el mundo privado levantas un teléfono y lo resolvés. En el ámbito municipal tenés que levantar casi 30 teléfonos para hacer lo mismo, 30 llamados. Se llega, pero a veces cuesta ese seguimiento y la verdad que el vecino tiene muchos pedidos y que son necesarios. Hay algunos temas que son muy delicados, como el tema de la seguridad que depende de la provincia, pero el municipio realmente lleva adelante desde su secretaría de protección al ciudadano un montón de pasos para poder evitarlo, pero esas cosas que sí podemos estar fuerte del servicio público, es importante que el vecino realmente vea que el estado municipal tiene los recursos para facilitarle digamos lo que serían poder transitar un auto por la zona, poder transitar una vereda como corresponde, tener una iluminación adecuada, cosas que bueno hoy de alguna manera están costando que lleguen.”

QP: Usted recién me hablaba de lo que es lo privado y lo público y la pregunta es más o menos parecida. Usted estaba de un lado del mostrador y veía las cosas de una manera, ahora está del otro lado del mostrador. ¿Son muy diferentes las cosas?

DD: “Son muy diferentes. Si bien ya venía con anterioridad trabajando en el centro comerciante, en el centro histórico, en la pastoral social, con el municipio en diferentes actividades, bueno uno a veces se encuentra la actividad ya cerrada que pedís un operativo de seguridad para una procesión y vos lo ves que ya está. O pedí una ayuda para algún comedor y rápidamente desarrollo social ves que está. Pero cuando estás del otro lado ves que para que eso esté son necesarios un montón de pasos, o sea que es sumamente importante en el municipal poder anticipar. A veces en lo privado uno va trabajando, maneja la anticipación, un presupuesto de ciertas cuestiones, tiene la previsión y a veces el Estado es tanta la demanda que a veces cuesta, o lo cambiante. Porque a veces vos decís tenía un operativo para cierta cosa y aparece un accidente y de repente los recursos van para otro lado, o tenías previsto una vereda y automáticamente porque a la empresa constructora le faltó una herramienta o algo, se posterga. Son diferentes los tiempos de este lado al otro. Pero creo que no debe faltar, es la posibilidad de siempre dar la cara. Desde las instituciones y del municipio creo que es algo que la gente necesita, que se dé la cara y que se diga la verdad, que pasa lo que pasa, que se diga la verdad, que falló algo, por qué falló, si se puede se puede y si no se puede por qué no se puede. A veces lo que te pide el vecino es hablar con alguien, hasta a veces digo, ¿habrá sido a propósito la decisión de poner un psicólogo en el puesto? Porque justamente la herramienta principal que tiene un psicólogo es la escucha y a veces con solamente escuchar, entender y comprender, a veces son cuestiones que tienen que ver con muchos reclamos con bronca, con euforia que tiene la gente y cuando te sentas a hablar encontrás que por ahí hay algunas personas que son vecinos que por ahí no conocen todo este tipo de cuestiones y hay que ponerse a hablar. A veces cuando podés hablar y explicar la situación, a veces resolviendo, a veces no resolviendo, pero cuando hay gestión el vecino lo valora. Cuando hay gestión, cuando hay escucha, cuando sabe que alguien se preocupa, cuando alguien ya me ha pasado de reclamos que no se han podido llevar a cabo, pero sin embargo toda la semana lo vengo siguiendo y hablando con el vecino. Y esa tranquilidad de que el vecino no tiene que venir a pedirte una explicación, sino que vos se la estás llevando. Es importantísimo esta cosa de generar este tejido social, generar el tejido donde el otro pueda entender. Creo que es necesario hoy principalmente en cualquier funcionario público el tema de la empatía. Que sea empático con el vecino, que sepa entenderlo. Porque si alguien está enojado por un robo, hay que dar la cara por más que cueste.”

QP: Supongo que usted entre el ofrecimiento y la asunción tenía algunas expectativas. Una vez ya en función tiene que reacomodar esas expectativas que tenía a la realidad. ¿Le llevó mucho tiempo eso o tuvo que cambiar todo?

DD: “Qué pregunta… Pasa que cuando venís del mundo privado parece que entras con tu ritmo, con tu dinamismo, con tu fuerza, con tu ímpetu, con la posibilidad de hacer, de levantar un teléfono y podes, hacer hablando con alguien podés hacer. Acá te encontrás que por ahí hay una estructura muy amplia, muy grande. Entonces no bajar las expectativas, no voy a bajar las expectativas ni voy a creer lo que a veces muchos, que La Matanza parece que fuera ingobernable, realmente no voy a creer en eso: Muchos lo creen y la verdad no estoy de acuerdo con eso, creo que vale primero que es importante poder estar desde adentro para hacer un cambio o poder desde dentro para ver cómo funciona la cosa y también aportar. Al contrario, aquello que uno trae como experiencia del mundo privado, o lo que uno trae desde experiencia aportar a la causa y como objetivo final que la cosa se dé, que sea como sea.”

QP: ¿Cómo veía la gestión de Espinoza y cómo la ve ahora?

DD: “Igual, la veo igual, creo que se pueden hacer muchas cosas. Si cada uno hiciera lo que tiene que hacer simplemente con la función que le fue designada por el intendente o por el concejo deliberante, si cada uno entiende que los votos se cuentan de a uno y que cada granito de arena, que cada área puede aportar suma al proyecto político creo que sería muy positivo, creo que hay mucha gente que tiene la visión de esto y a veces vea algunas cuestiones que se pueden evitar o anticipar y creo que en un año como este no se pueden regalar votos. No de gente que vote un proyecto distinto, sino gente que vota enojada.”

QP: A eso iba usted ahora es funcionario político y lo repetí recién, ¿siente la responsabilidad de que, con su trabajo desde la delegación, puede sumar votos o puede hacer perder votos?

DD: “Yo estoy convencido que puedo sumar votos a esta gestión porque hablo con la gente, porque escucho a la gente, porque la gente lo ve. Matanza es peronista y la gente, realmente la mayoría, no ve un proyecto diferente que sea superador a lo que tenemos, pero sí está enojada. Está enojada cuando te dice que presentó la reparación de una institución, que presentó la reparación de una calle hace dos años en mesa de entrada y no tuvo respuesta. Creo que ahí es una forma de dilapidar votos. La gente está enojada. No es que va a votar a favor de otra cosa, sino que va a votar en contra de la gente que no le resolvió el servicio. Pero creo que la figura del delegado, en este caso de San Justo, como la figura de todos los delegados, creo que hay una gran responsabilidad en el hecho de ser aquellos agentes que podemos sumar al proyecto. Cuando la gente ve que el servicio que paga es efectivo está mejor. Veamos en el mundo privado, cuando haces las cosas bien, cuando tienen la necesidad te van a elegir nuevamente. Si vos sos el estado y haces las cosas bien, cuando te tienen que votar cada 4 años la gente te va a votar de vuelta. Creo que es una ecuación muy simple, creo que la función del delegado es muy importante, es una función a la cual se puede sumar haciendo las cosas bien, se suman generando un vecino que está contento, un vecino que te está diciendo que tiene un basural en la esquina y vos trates de resolverlo, un vecino que dice que no le están recolectando la basura en horario y vos se lo resuelvas y esa persona cuando tenga que votar, la gente va a votar a la persona que le resolvió el problema, no va a votar a alguien que podría tener un proyecto, va a votar a aquel que la resuelva. Y si la persona que lo tiene que resolver no se lo resuelve, le está regalando un voto a la oposición.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DD: “Asumo esta responsabilidad, justamente y valga la redundancia, con mucha responsabilidad, entiendo que las limitaciones muchas veces se pueden subyugar, se pueden llevar adelante, el único objetivo es que los servicios lleguen al vecino. Cuando uno a veces genera la comparación con otras ciudades el presupuesto es diferente. También hay que revisar esto, el presupuesto de La Matanza no es un presupuesto millonario como en otros distritos. Entonces con ese presupuesto que tenemos realmente creo que es mucho lo que se hace y se puede optimizar en la llegada, pero no se debe perder la conversación con el vecino, no se puede perder este vínculo permanente de escuchar qué es lo que le pasa, escuchar qué es lo que necesita y escuchar realmente por dónde la gestión va bien y por dónde va mal. Creo que cuando uno recibe una responsabilidad, una delegación, vas a tener en el territorio gente que realmente piensa distinto y no te digo que la vas a convencer haciendo gestión, pero creo que cuando vean que las cosas hacen bien, cuando vean que el servicio llega bien, que la cosa está bien, por más que haya a veces muchos medios que están permanentemente taladrándonos la cabeza o en contra de La Matanza, porque parece que es la meca de todo el mal, cuando uno camina hay mucha gente que está conforme, mucha gente que está muy contenta, que tiene mucho orgullo de vivir acá, un orgullo de ser de San Justo. Yo no me iría a otro lugar y mis hijos tampoco se van a ir porque realmente somos agradecidos a esta tierra nos dio mucho, es la tierra que hemos trabajado y queremos brindarle este esta sensación que tenemos nosotros, que tienen muchos matanceros, que se reflejen para otro y que cuando esto suceda el voto viene solo. A veces se dice de la parte de la militancia que hay que ir a buscar el voto, y yo pienso que el voto lo tenés cuando abre la puerta y la persona se siente segura, cuando el servicio funciona, cuando está iluminado, cuando la calle está bien, cuando puede tomar un transporte público a tiempo. Creo que la mejor forma de capitalizar los votos es con una gestión eficiente, lo ves en otros distritos donde notas grandes márgenes, grandes porcentajes de margen de ganancia personal de esas personas. Yo creo que hay que colaborar en esta gestión, hay que tratar de diferentes lugares para sumar votos. Entiendo que hay muchas medidas que son desacertadas, entiendo que hace falta que todas las áreas sean empáticas y todas las áreas se sumen a un proyecto común, simplemente.”