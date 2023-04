“EL VECINO DE CIUDAD EVITA SABE QUE SIEMPRE PONGO LA CARA Y QUE ESTOY PREDISPUESTO AL DIALOGO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el delegado municipal de Ciudad Evita Adolfo ‘Churro’ Martín quien nos contó sobre los hechos ocurridos en la puerta de la comisaria de Ciudad Evita luego de una reunión por la inseguridad con vecinos y distintas autoridades policiales y estatales. Martin cuenta en primera persona cómo fue atacado violentamente por personas que no identifica como vecinos de la ciudad, sino como agitadores que orquestaron esta emboscada, queriendo sumar este bochornoso hecho a lo ocurrido días atrás con el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni; esto nos decía:

QP: Martin, ¿qué pasó?

AM.: “El tema viene porque en 1ra/1ra, acá cerca de la delegación los vecinos empezaron a cerrar las calles con tambores, a raíz de esto me llama el comisario y me dice: Martin perdóname que te moleste, los vecinos quieren tener una reunión con la municipalidad, y me pregunta si se puede cerrar las calles, a lo que respondo que no, no se puede por la recolección, por las ambulancias, los bomberos y la libre circulación de quien necesite pasar por esas calles, a lo que el mismo comisario me dice: La gente pide cerrar las calles por la inseguridad, a lo que respondo: el único autorizado a cerrar una calle es el concejo deliberante, son los concejales quienes deciden cerrar una calle, yo no tengo la potestad para hacerlo. A raíz de esto me pide hacer una reunión en la delegación, y le digo que no tengo inconveniente de hablar con 4 o 5 vecinos, a lo que después le digo de hacerlo en la comisaria, ¿qué lugar más seguro que ese?, si bien el gobierno es parte del tema, pero la policía y el ministerio son los máximos responsables”

QP: ¿Entonces realizan la reunión en la comisaria?

AM.: “Sí, pero el comisario en esta charla me dice: mira que se va a poner loca la gente, y le digo que cuente conmigo que voy a estar porque no tengo nada que ocultar, esto lo hablamos el domingo, el martes hacemos la reunión”

QP: Cuéntenos ¿cuándo asiste, con quién va o por quién es acompañado?

AM.: “Asisto el martes, voy con Rotilio Chamorro asesor del intendente, participa el comisario Sobrero, el jefe de la guardia urbana el comisario Rodríguez, el jefe del COM, y por el municipio voy yo como delegado municipal, y el presidente del foro de seguridad, junto al comisario Diego Moreno que era, por decirlo de alguna manera, el dueño de casa. Empezamos a hablar de parte de los vecinos había 7 en representación de todos, estaban enardecidos, muy enojados con la situación, el comisario Sobrero en representación del secretario Barcat, les dice que es lo que está a disponibilidad desde el municipio para acompañar este reclamo junto a los vecinos y preguntarle al comisario ¿qué es lo que hace falta? Para esto el comisario callado, sin omitir opinión alguna. Desde el lado del municipio se plantea desde la secretaria poner más patrullas de la guardia urbana, pero sabemos que es solo prevención, ya que no cuenta con personal armado, por eso se le pide al comisario personal para que esto sea más efectivos, en caso de tener que actuar. Se acordó poner tres patrullas urbanas más. Pero los vecinos aparte de esto querían dejar los tachos que cortaban las calles, a lo que me pongo firme y les digo que eso no se puede hacer, pero que desde el municipio estamos colocando alarmas en todos los barrios, nadie niega la inseguridad, a todo esto, terminamos la reunión, que no fue del todo satisfactoria para los vecinos por el tema de los tambores, pero en lo demás se avanzo bastante”

QP: ¿Qué pasó cuando salió de la reunión?

AM.: “La gente estaba exaltada, golpeaban las ventanas de la comisaria, eran más de 200 personas, digo personas y no vecinos porque había muchos que no eran vecinos de Ciudad Evita, salgo para el patio hablando por teléfono con mi hija, se mandan 4 vecinos adentro de la comisaria puteándome, diciendo HdP te va a pasar lo mismo que a Berni, y decían Fernando Espinoza LCDTM, diciendo que nosotros somos los culpables, y en ese momento me pegan una patada en el pecho y me dicen tenes que salir a hablar y dar la cara HdP, a lo que respondo no tengo problemas en hablar con los vecinos por eso estoy acá, no niego la inseguridad y seguían puteando, En ese momento eran 7 tipos los que agitaban, la mayoría de los vecinos estaban tranquilos; me llevan medio a los empujones hacia la puerta dos grandotes se me pusieron atrás en la puerta de la comisaria como para no dejarme entrar otra vez. Les empiezo a contar a los vecinos lo que habíamos acordado, el tema de las patrullas de la guardia urbana, el tema de las alarmas, los vecinos que estuvieron en la reunión no les habían comentado nada y se fueron, los que agitaban puteaban a Fernando Espinoza, y ya no era un reclamo por la inseguridad, en ese momento desde el fondo prenden 2 luces y aparecen 2 cámaras, TN y canal 13 donde me interrogan de prepo, a lo que les digo que no voy a hablar, que solo voy a hablar con los vecinos que es a quiénes les debo una respuesta.

Cuando giro para entrar a la comisaria no me dejan entrar, la policía adentro de la comisaria en ningún momento salieron, entro como puedo salen 4 policías mujeres y me dicen entra Martin, mientras me gritan te vamos a matar a vos y a Berni, y cuando me doy vuelta siento un planchazo en el medio de la espalda que me hace caer, se me salieron los anteojos, tire el celular, que se me rompió, me golpee las piernas, las rodillas, frene mi cabeza a centímetros de la pared y en ese momento me pegaron, uno de ellos era Puñales, el Famoso Pastor Justiciero que estaba agitando, esto estaba todo armado, ninguno de los que agitaba era vecino de Ciudad Evita, el vecino estaba caliente y enojado, pero esto fue una jugada política ideada por alguien y no hay que ser muy inteligente para saber de qué lado viene. Esto fue el día martes, el sábado estuvo el canal América, junto a los vecinos en Migueletes y Burruchaga y siguieron agitando escucha estos audios (el delegado municipal me hace escuchar diferentes audios que convocan a juntarse para reclamar por la inseguridad en diferentes lugares de ciudad evita, son audios de diferentes referentes del espacio de JUNTOS en Ciudad Evita) , todo hace pensar que esto fue una emboscada, y lo peor cuando paso esto pregunto ¿dónde está el comisario?, ya se había ido’

QP: ¿Cómo sigue esto?

AM.: “Voy a hacer la denuncia, tengo la foto del agresor y algunos de los agitadores están identificados, voy a ampliar la denuncia en la fiscalía, tengo las filmaciones de las cámaras de seguridad que captaron todo, y reconozco a quien me pega. Hay vecinos que se ofrecieron a salir de testigos y me contaron las señas que se hacían y lo que decían, fue algo totalmente planeado. El vecino de Ciudad Evita sabe que siempre pongo la cara y que estoy predispuesto al dialogo, por el momento tengo una denuncia penal, estoy con ART con algunos problemas físicos a raíz de los golpes, igual estoy trabajando, porque la delegación es muy vertiginoso el trabajo que se realiza acá, Ciudad Evita es muy grande y tiene distintas idiosincrasias y distintas problemáticas”