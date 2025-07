LA PATOTA DE FRESCO ARRASA CON EL CORRALÓN MUNICIPAL N°1

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Los trabajadores municipales del Corralón N°1 – Sección Transporte de la Municipalidad de La Matanza, realmente no la están pasando bien porque desde que asumió Ricardo “Ricky Ricón” Fresco, nombró como Coordinado – Gerente – Interventor y/o Patotero al mando a Osvaldo Bodego las cosas ya no son como eran o deberían ser.

Osvaldo Bodego, un ex Bombero Voluntario de Ramos Mejía del cuál no guardan un buen recuerdo, está a cargo del Corralón N°1 – Sección Transporte de la Municipalidad de La Matanza y, desde el inicio de su gestión las cosas no andan nada bien.

“Ya hubo escenas de pugilato con un par de empleados municipales del sector. Bodego es un patotero y maltrata al personal municipal, se hace el controlador, pero parece que se afana todo lo que encuentra a su paso” nos comenta un trabajador municipal que está muy bien enterado de lo sucede en el corralón y afirma que “Apenas llegó, Ricardo Fresco lo presentó como Coordinador General o Interventor, pero no sabemos si es municipal ni si está nombrado para dicha función”

“Apenas llegaron se llevaron, por orden de Fresco, las dos camionetas que teníamos a cargo, varios tambores de aceite para camiones (calculamos 40 tambores) y no sabemos dónde fueron a parar”, comenta la misma fuente y agrega que “También se llevaron todos los repuestos que teníamos para reparar los vehículos municipales, baterías nuevas y usadas, varias herramientas nuevas o en buen estado. También se llevaron butacas y otros elementos, en buen estado; de las patrullas municipales y de la policía que tenemos guardadas en el estacionamiento. Tampoco sabemos dónde la llevaron”.

Parece que Osvaldo Bodego tiene pocas pulgas porque ya se fue a las manos con dos trabajadores municipales del corralón y, no hace mucho, casi se va a las manos con otro.

El Corralón N°1 – Sección Transporte de la Municipalidad de La Matanza, Ramos Mejía, tenía la responsabilidad de la reparación del parque vehicular del municipio, función que actualmente no cumple y no se cree que lo vuelva a cumplir porque la falta de herramientas, repuestos y personal hace imposible dicha función.

El poco personal que quedó en dicha repartición municipal “no tienen elementos para reparar vehículos, tampoco le dan la ropa de trabajo que deberían proveerles el municipio. Los vehículos municipales lo llevan a ser reparados en talleres mecánicos que solo Bodego y Fresco conocen. Lo único que funciona es la gomería, pero los chóferes que deben emparchar una goma deben llevar ellos el parche porque ni eso le dejaron. Hasta le pusieron candado al baño”

Un trabajador municipal, que está muy bien enterado de lo sucede en el corralón, nos comentó que “Cuando asumió Ricardo Fresco como subsecretario de Gobierno se acercó al Corralón N°1 y conversó con los empleados municipales del mismo. Les dijo que algunas cosas iban a cambiar para bien, que ellos venían para sumar, que se iba a poder trabajar correctamente, que los vestuarios se iban a arreglar y que los mismos tendrían duchas, que nos iban a dar la ropa de trabajo, que iba a poner a su secretaria al tanto y que íbamos a poder contar con ellos” y señala que “Cuando estaba Mario Barresi no teníamos problemas, faltaba algo, lo pedíamos y enseguida lo teníamos. Laburábamos de otra manera. Había compañerismo, es decir, era otro modo de trabajado. Cuando vino Fresco cambió todo, pero para mal.

Cuando mandó a Bodego como interventor, empezó a pelearse con todos, cerró el taller mecánico, puso candados en todas las puertas, no se podía hablar con la gente de seguridad porque decía que nosotros éramos ladrones y que ellos eran cómplices nuestros. Hacía que el personal de seguridad revise nuestros autos o nuestras mochilas. Después no pudimos estacionar más los coches dentro del corralón. Teníamos el parque de las ambulancias y las mandaron para otra parte. El Director del Corralón municipal está con carpeta médica porque se peleó feo con Bodego”.

Varios de los consultados aseguran que Osvaldo Bodego “suele ir los fines de semana o días no laborales, generalmente de noche, y se lleva cosas. El personal de guardia anota su ingreso, pero no lo que se lleva. Cuando van a trabajar siempre falta algo y eso se lo llevó Bodego”

En Corralón N°1 – Sección Transporte de la Municipalidad de La Matanza, no queda casi personal municipal. Antes se hacía mecánica, chapa y pintura, gomería; hoy solo funciona la gomería. No hubo reemplazo para el personal municipal que se jubiló y se dejaron de hacer los trabajaos que antes se hacían. Hoy el corralón es un depósito de vehículos municipales rotos y, la mayoría son recuperables, pero nadie hace nada para volver a montar la estructura necesaria para mantener el parque móvil municipal en condiciones de funcionamiento. Están ahí juntando tierra y no son móviles viejos, son de 5 o 6 años de antigüedad.

“Osvaldo Bodego es un patotero, a un par de compañeros le mostró que anda armado” nos comentó un trabajador municipal y afirmó que “También es un acosador. A una compañera la volvía loca y el marido de ella quería venir a enfrentarlo. La compañera no hizo la denuncia por miedo a perder su trabajo y todo quedó en la nada”