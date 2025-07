UN CIERRE QUE NO TERMINA DE CERRAR

Por Prof. Joaquín G. Puebla

La frase “las hojas crecen juntas, pero caen solas” es una metáfora que describe la naturaleza de las hojas de los árboles. En esencia, las hojas crecen en ramas y grupos, pero cuando llega el momento de caer, lo hacen individualmente, cada una por su propia cuenta.

Como suele suceder en los momentos críticos previos al armado de las listas de candidatos a legisladores provinciales y municipales, tanto en el peronismo como en otras fuerzas o espacios políticos, el clima de secretismo y suspicacia se ha instalado en La Matanza.

LA MATANZA DEBE DEMOSTRAR MÚSCULO POLÍTICO

El peronismo matancero está obligado a demostrar una fortaleza política que, muchos, dudan que la tenga. Esa obligación se debe a que los votos peronistas que se cosechen en nuestro distrito serán decisivos a la hora de ver si se gana en la Tercera Sección Electoral. No hay posibilidad de un triunfo peronista seccional sin una gran elección en La Matanza.

No importa quién encabece la lista del peronismo a nivel seccional, nunca importó mucho porque la tracción no pasa por ese cargo sino pasa por el esfuerzo que hagan los Intendentes en sus distritos dado que son ellos lo que se juegan el puesto. La pérdida de un Concejal puede significar perder la mayoría en el Concejo Deliberante y eso le puede costar a un Intendente ser destronado de la intendencia. Ha pasado muchas veces y hay una enorme cantidad de ejemplos demostrativos.

Por eso la campaña va a pasar por el esfuerzo militantes del peronismo en cada uno de los distritos; en esta elección se da vuelta el paradigma de que el que encabeza la lista sábana es el que tracciona.

Cristina Kirchner, cuando anunció su intención de ser candidata a Diputada provincial por la Tercera Sección Electoral tenía muy en claro esto y sabía que iba a provocar un inmenso debate interno y un cambio de paradigma, para obligar a los intendentes a jugar a fondo para mantener sus distritos y sumarle a ella a nivel seccional.

No veo a muchos dirigentes que tengan esta perspectiva, más bien veo luchas internas por egos o espacios de poder reducidos.

¿Qué cambia si es Verónica Magario (la actual vicegobernadora) o Maira Mendoza (actual Intendente de Quilmes)?. No cambia nada porque ninguna de las dos va a renunciar a los cargos que ocupan hoy para ser Diputados provinciales. Si es clavado que no van a renunciar el lugar importante en la lista va a ser el número dos porque será quién asuma la responsabilidad de asumir el cargo.

La elección no pasa por ganar la seccional, sino que pasa por ganar en los distritos.

En La Matanza, obviamente, Fernando Espinoza encabezará la lista de Concejales para potenciar la lista local y demostrar, una vez más, que la mayoría de los votos lo aporta el oficialismo.

La unidad que se firmó entre el Gobernador Kicillof, Máximo Kirchner (por La Cámpora) y Sergio Massa (por el Frente Renovador) no va a funcionar mucho en La Matanza.

Fernando Espinoza no suele ser muy generoso con sus aliados políticos a la hora de armar las listas en el distrito, siempre prioriza a sus más fieles para cubrirse de cualquier posible traición y esta elección, más allá de lo explicado anteriormente, tiene un condimento extra: sino no se cambia la ley que le impide a los intendentes bonaerense las reelecciones indefinidas, Espinoza deberá dejar armado un Concejo Deliberante que le responda al 100% para cuidarse la espalda porque él, no estará en el despacho mayor del municipio.

Ahora bien, las encuestas serias marcan, hasta ahora, un triunfo del peronismo matancero, seguido del armado opositor de la Libertad Avanza. Según los números que marcan las encuesta la repartija de banca en el HCD sería de 7 concejales para el oficialismo y 5 para la oposición.

Repartir 7 candidaturas a concejal entre tres espacios políticos será muy complicado dado que los potenciales “aliados no le generan mucha confianza a Fernando y tampoco tienen ni el armado ni la gente para sumar los votos necesarios para ganar ni una banca” me explicaba una fuente inobjetable del oficialismo local y agregaba que “La Cámpora matancera ni el massismo local tienen el armado político para enfrentar a Espinoza, si se hubiera ido a una interna no hubieran ganado ni la minoría”.

Otro experimentado analista de la política local opinaba en el mismo sentido al señalar que “Sería un regalo enorme darle una banca a La Cámpora o al massismo; ellos algo han armado, pero no les alcanza ni para un Concejal. Si Fernando le da un lugar a cada uno de estos espacios dentro de los posibles 7 concejales a entrar se quedaría solo con 5 y eso lo pondría muy en riego a futuro porque no estaría muy seguro de su respaldo en un momento crucial”.

“No creo que la sangre llegue al río, pero es muy posible que se arme alboroto porque Espinoza les ofrecería a La Cámpora el 7° lugar y al massismo el 8°. Es obvio que eso no le va a gustar mucho a Máximo ni a Massa, pero deben ubicarse porque, si bien sus espacios suman, tampoco es para tanto. Acá el triunfo lo asegura Fernando y nadie más” sentenciaba un protagonista de mil batallas electorales en La Matanza.

Algunas razones tienen los que opinaron anteriormente sobre el tema y los espacios opositores están tomando fuerza en el primer cordón del distrito.

“Si van juntos (hecho que parece que no va a suceder) llegarían tranquilamente al piso electoral y entrarían en la repartija de cargos. El que más va a sumar es la Libertad Avanza con la ex kirchnerista, Leila Gianni, encabezando la lista a concejales por la decisión inapelable de Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina y hermana del Presidente); los restantes integrantes de la lista poco importa porque el triunfo va a ser de Javier Milei” opinaba un referente de dicho sector político y agregaba que “Milei si mete, aunque sea un Concejal, para él va a ser un triunfo porque no pone en juego ninguna banca.

Leila tiene ganas y convicción para enfrentarlo a Espinoza y, obviamente, tiene el apoyo y los recursos del gobierno nacional”

¿LA “MARY” CANDIDATA?

A estas horas los chismes están a la orden del día y más con Fernando manejando la lapicera dado que no suelta prenda hasta la hora que deben ir a firmar los integrantes de las listas.

Se habla que María Laura Ramírez (para nosotros “La Mary” o la “Reina del Gorgojo”) que fue incondicional, Concejal, funcionaria municipal, Diputada provincial y algunas yerbas más por deseo y designio de Fernando Espinoza, a quién también enfrentó y perdió por goleada y que, recientemente, volvió al redil (como informamos oportunamente en la nota: VOLVIÓ UNA NOCHE – https://semanarioquintopoder.com/volvio-una-noche-no-la-esperaba-2/) estaría, en un lugar expectante, en la lista de concejales que Fernando Espinoza guarda “in pectore” (para dar a entender que se ha tomado una resolución todavía reservada).

Su reciente reaparición le provocó, a más de una dirigente, un ataque de nervios y de ser candidata puede llegar a correr sangre.