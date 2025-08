“LE TENEMOS MÁS MIEDO A LAS RATAS QUE AL NEGRO CON ITACA”

La frase que lanzó Serio Barrozo, Pte., del Club Social y Deportivo “Los Pinos del Molino”, más allá de tener cierta gracia, en una realidad palpable en el barrio BID dado que el problema ambiental que están enfrentando desde hace bastantes años no tienen solución si el estado y comunidad no trabajan en conjunto.

La situación económica está muy compleja y, la misma, se está complicando día a día, generando un clima explosivo en el mencionado barrio.

QP: Sergio Barrozo, ¿cómo estamos trabajando en el barrio?, un barrio que se ha complicado mucho, que venía complicado, pero ahora está más complicado. ¿Cómo lo estamos llevando adelante?

SB: “La verdad, tenés razón, cada vez se está agravando más el barrio, pero no perdemos la esperanza de que se puede recuperar y que se puede mejorar. Nosotros venimos trabajando en la institución Los Pinos del Molino, donde venimos trabajando desde el año 2016 una campaña ambiental, donde pudimos hacer varias presentaciones, pudimos consolidar un expediente con 600 firmas y 11 instituciones que nos avalan por la campaña ambiental, que consiste en mejorar el servicio de recolección.”

QP: Sí, he visto fotos en las cuales ustedes están levantando basurales, limpiando avenidas centrales, juntando basura, tratando de ordenar esto. Es más, lo vienen haciendo desde la primera nota, desde hace ya muchos años que lo hemos entrevistado. ¿Y cómo está la gente con ese tema? ¿Se enganchan? ¿No se enganchan?

SB: “La gente, la verdad que está enojada con respecto a la ambiental, porque se nota un deterioro del barrio, un incremento de la basura que no tiene contención. Vemos pasar la empresa recolectora de basura, que es Martin & Martin, donde hace un servicio, pero no es el adecuado a los tiempos. Tendríamos que innovar el servicio de recolección para mejorar la calidad de vida del vecino.”

QP: ¿Muchos basurales a cielo abierto están teniendo en el barrio?

SB: “Aproximadamente son 60 basurales. El barrio de los 7 asentamientos, alrededor, con 60 basurales.”

QP: ¿Martin & Martin no dan abasto o no ponen la voluntad para erradicarlo?

SB: “No, no dan abasto. Es insalubre el trabajo que están haciendo los trabajadores de Martin & Martin. La verdad que estamos agradecidos de esos pibes que van y ponen mucho esfuerzo nuestro barrio, pero lastimosamente están recibiendo un grado de contaminación importante. Porque estar ahí, en el medio de todos esos basurales, levantarlos a pala, con una horquilla, con un tachito, como se la ingenian, no da. Es insalubre, muy insalubre.”

QP: ¿Y el municipio acompaña desde las delegaciones municipales?

SB: “Y el municipio de nuestro barrio, Barrio Bid, lo vemos que van y vienen, vemos que están haciendo, que están intentando resolver. No decimos que no hacen. Nosotros los vecinos, nosotros la institución, nosotros el club, no decimos que no hacen. Decimos que hay que mejorar. La cuestión es esa, que capaz que hay un pequeño recelo de darnos la participación a los vecinos. La verdad que nosotros, como vecinos, estamos a disposición del municipio, como para trabajar en conjunto, ya en varias notas presentadas le manifestamos lo mismo. No somos enemigos, somos vecinos que queremos vivir mejor.”

QP: ¿Los basurales se forman porque no hay una buena recolección, no hay contenedores o porque la gente es sucia?

SB: “Sí, eso, la gente es sucia, nos dicen en la delegación. Los vecinos son todos sucios, nos dicen en la Secretaría de Espacio y Servicios Públicos. Y los vecinos tiran la basura en el lugar adecuado, en el lugar que corresponde. Donde no tiene ninguna contención, donde está tocando el suelo y donde ahí es que contamina. Donde después viene un perro, viene un cartonero, revuelve la basura, busca qué se puede llevar y donde el viento esparce la basura por todos lados, al no tener un contenedor, al no tener un recipiente donde ponerlo, explota. Viene un perro, se lleva una bolsa,”

QP: ¿El raterio y todo eso?

SB: “Ah, no, las ratas. Le tenemos más miedo a las ratas que al negro con itaca. Está complicado, pero estamos poniendo toda nuestra fuerza, toda nuestra voluntad popular para poder trabajar en conjunto con el intendente y con los funcionarios de Ciudad Evita porque al toque, como que se atajan. Vamos a seguir trabajando con los vecinos. Ayer tuvimos la tercera Asamblea Ambiental.”

QP: ¿Y cómo fue eso?

SB: “Hermosa, hermosa porque llegamos a la conclusión de que tenemos que estar más unidos que nunca porque si no lo organizamos los vecinos para solucionar la problemática en conjunto con el municipio, no van a saber lo que necesitamos. El municipio no va a saber lo que necesita el vecino para poder solucionar eso.”

QP: ¿La seguridad cómo anda en el barrio?

SB: “Ahí anda, bien, bien. Pasa mucho tránsito de patrullero, moto. Pero solamente por la avenida. Capaz que se meten en alguna que otra rotonda, pero en los lugares que tienen que ir no van. Como pasa siempre, en todos lados, en todos los barrios. Hay un pequeño clientelismo ahí en el tema de seguridad. Ojalá que el intendente pueda solucionarlo, pueda poner mano a la obra porque estamos corriendo mucho riesgo los vecinos. No puede ser que por un celular o por una zapatilla uno esté en riesgo. La otra vez, viste lo que pasó ahí en la antena. Un muchacho de ahí, un muchacho del barrio que se pudo comprar una casa, estaba alquilando y por una cosa o por otra, lo terminaron matando. Y la verdad que te da bronca que las personas buenas se vayan.”

QP: ¿Políticamente cómo están trabajando?

SB: “Políticamente, pertenezco a la organización Voluntad Popular donde estoy como referente acá en Matanza. Integramos el frente político La Patria es el Otro que conduce Andrés el Cuervo Larroque. Venimos trabajando en conjunto con La Patria es el Otro, con distintas organizaciones de La Matanza en distintas problemáticas. Lo primero que nos manda nuestro conductor, Andrés Larroque, es que nos fijemos en la problemática del vecino del día a día. En la problemática de los vecinos, de los más necesitados. Que tratemos de atenderlos con lo necesario e indispensable. Porque está jodido. Está jodido a nivel nacional. Está medio picante. Ya todas las medidas que conocemos.”

QP: Eso le iba a preguntar. Donde vive usted no es un sector, se puede decir, de grandes ingresos. La gente es laburadora y vive de su salario., y hoy están muy cascoteados los asalariados y todo eso. ¿Cómo ve la situación en su barrio?

SB: “Mirá, en el club tenemos un comedor, donde cada vez son más las personas que vienen con esa necesidad alimentaria como para que los podamos ayudar. Y la verdad que se nota cada vez más el tema de los precios, el tema de la nafta, el colectivo. Son todas problemáticas que nos afectan de verdad, porque de acá salen los colectivos llenos para Capital. De los barrios más humildes, donde muchas veces son explotados los trabajadores por salarios miserables que, bueno, todos conocemos.”

QP: El tema económico, ¿cómo le está repercutiendo al vecino? Recién me comentaba que el ahogo es importante.

SB: “La verdad es que los vecinos la están pasando mal. Tenemos ahí varios comerciantes, amigos, que ya tuvieron que reducir personal. Y tratamos de aconsejarles que, aunque sea los hagan trabajar menos horas, como para que puedan ir subsistiendo todos, ¿no? Porque está complicado.”

QP: Recién Usted me hablaba del comedor. ¿La ayuda alimentaria está llegando? ¿Pueden contener un poco el tema?

SB: “Bueno, de acá del municipio eran 19 productos cuando arrancamos. Ahora son 7 productos que son los básicos, están llegando. Imagínate que para 80 personas nos mandan 20 kilos de arroz por mes. Para 80 cupos. Nos mandan 20 kilos de arroz, 20 kilos de fideos, 10 kilos de polenta, 20 kilos de lentejas, dos packs de puré. Nos mandan la carne, nos mandan el pollo, nos mandan el cerdo. La verdad que es una gran ayuda para los vecinos porque, aunque sea, podemos ayudar con eso. Nosotros estábamos haciendo tres días a la semana con eso.”

QP: ¿Cada vez tienen más gente, más vecinos?

SB: “Sí, estábamos haciendo una olla, después una olla y media, ahora estamos haciendo dos y son como para 25, 30 familias.”

QP: O sea, es una emergencia. Lo que está viviendo el barrio es una emergencia constante. Lo ambiental, la seguridad, la situación económica, la comida…

SB: “La salud. La educación, que es un tema más provincial”

QP: La salita ya es un hospital prácticamente, por la cantidad de gente que atiene.

SB: “Sí, la verdad que la salita era ponerle para Villegas, para el barrio nomás. Se implementaron el Tambo, 22 de enero, 21 de marzo, 17 de marzo, San Alberto, de todos lados vienen ahí a la salita. Lo mismo que la escuela. El barrio está rodeado por siete asentamientos: 21 de marzo, 22 de enero, El Tambo, José Luis Cabeza, La Sapito, San Alberto y 17 de marzo. Imagínate cómo nos absorben los servicios, ¿no? La luz, ¿de dónde sacan? Del barrio residencial. El agua, ¿de dónde sacan? Del barrio residencial. Y así todo. Menos mal que todavía no pudieron poner el gas. Porque también sacarían de la cañería del barrio.”

QP: ¿Qué perspectiva tienen?

SB: “Nosotros tenemos esperanza. Sabemos que Milei se la está mandando a cagada a troche y moche, como se dice. Y bueno, menos mal que tenemos a nuestro gobernador Axel que está bancando a la gente, que está bancando a los trabajadores, que está bancando a los discapacitados, que está bancando a los jubilados. Lo que Milei destruye, Axel contiene, Axel ayuda. Porque nos está haciendo mierda todo. Milei es un degenerado político. Porque no puede estar queriendo ayudar a la gente de Israel y a nosotros que estamos acá la estamos pasando mal. No podemos permitir, nosotros los vecinos, los bonaerenses, los argentinos, estas cosas son cuestiones de honor, son cuestiones de humanidad, son cuestiones cristianas. Lastimosamente vamos a tener que seguir esperando que pasen las elecciones y poder hacer lo que tenemos que hacer en las urnas, que es FUERZA PATRIA.”

QP: ¿Cómo lo ve Fernando Espinoza?

SB: “La verdad es que Fernando es una figura política, tiene todos los avales constitucionales, pero hay mucha gente que lo está haciendo quedar mal. Hay muchos funcionarios que no están haciendo nada, que no les importa, que no quieren trabajar, que no se calientan. Nosotros en los barrios vemos abandono, dejadez, el no me interesa. Ojalá que Fernando se dé cuenta de que tiene que cambiar esa manera de trabajar en los barrios. Porque la verdad que vemos que cada vez le están haciendo quedar peor.”

QP: Como que hay desidia de algunos funcionarios hacia los vecinos

SB: “La verdad que ya es una falta de respeto lo de los funcionarios. Porque vos le vas a hablar de los basurales y lo primero que te dicen es: no, los vecinos son todos sucios. ¿Entendés? No da. No, sí, no hay, no tenemos, no hay, no es personal. Esto lo veníamos solicitando desde aquella primera nota. Mejorar el servicio de recolección y barrendero. No hay barrenderos en nuestro barrio. Las calles están hechas percha. Pero a Fernando políticamente lo vemos bien, lo vemos con una espalda gigante donde está alineado. Está alineado a lo nacional, a lo provincial. Y él es una de las fuerzas que está acá en Matanza y que está en la provincia de Buenos Aires.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

SB: “Queremos que el intendente sepa que no estamos en contra. Que estamos a favor de él, de las políticas que viene implementando, de todas las mejoras que viene haciendo, de todo lo que nos está brindando. Pero tenemos que mejorar. Tenemos que seguir mejorando día a día.”