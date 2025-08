“LA POLÍTICA NO ES AMIGO O ENEMIGO, LOS DEBATES SON PARA ENRIQUECER LA DEMOCRACIA; QUEREMOS DEBATIR IDEAS Y PROYECTOS PARA EL FUTURO”

Una de las sorpresas que nos encontramos al ver el armado de las listas a candidatos a Concejales por La Matanza fue la aparición del nombre del Concejal Jorge Lampa, que va para renovar su mandato. La sorpresa fue porque, en más de ocasión, él había manifestado su deseo de retirarse de la política, pero el “acuerdo político” entre La Libertad Avanza – PRO (acuerdo que literalmente absorbió al PRO dentro de la estructura política de LLA), llenó de estupor a varios dirigentes locales y provinciales, fundadores del PRO, y decidieron presentar lista para demostrar que el PRO continúa vivo. Ante esto, Jorge Lampa se comprometió con la idea y decidió dar batalla desde el Partido Libertario, fundado mucho antes que LLA.

QP: Concejal Jorge Lampa, recuerdo que apenas asumió usted le hice una nota y me planteaba que usted en 4 años no se veía en la política y hoy renueva el desafío y presenta lista para renovar su banca de Concejal ¿a qué se debe?

JL: “Bueno, eso se debió a la crisis de representatividad en la que termina el PRO desapareciendo y aliándose a La Libertad Avanza. Ese grupo de trabajo que bien decís vos que arranca en el 2004 con Compromiso para el Cambio y después pasamos a ser el PRO – Línea Fundadora, todo ese equipo de trabajo y la gente, bueno, ante la realización de una asamblea donde definimos qué vamos a hacer, la gran mayoría decidió que teníamos que participar, que no nos iban a jubilar un acuerdo de cúpula, que este espacio nació para crecer y cambiar la realidad de La Matanza y bueno, esa fue la decisión, de participar.”

QP: Es una pelea interna, no hay un acuerdo, como que la Libertad de Avanza absorbió al PRO, o sea, no le cedieron candidaturas, no le cedieron lugar en la lista, el PRO como que no existe, está diluido dentro de la Libertad de Avanza.

JL: “Lo primero que hay que decir es un sector del PRO, un sector del PRO acuerdista, comprometido de seguir acompañando este modelo económico al cual enfrentamos hace 20 meses, en el 2023, en el cual teníamos dos plataformas de modelo totalmente distintas, de hecho, el presidente Milei decía que la candidata nuestra ponía bombas en los jardines infantes y viceversa. Entonces un sector sí, finalizadas las elecciones, migró al espacio del Gobierno Nacional, pero gran parte de los que fundamos este espacio no lo hicieron, de hecho hay ex intendentes como Néstor Grindetti, Martiniano Molina, Julio Garro, actuales intendentes como Javier Martínez de Pergamino, que no participan de ese acuerdo, y seguimos representando estos valores republicanos y federales por los cuales se fundó el PRO, y ante la imposibilidad legalmente de usar nuestra marca, el sello del partido que es PRO, por ese acuerdo de cúpula, terminamos participando con el sello del Partido Libertario. Eso es técnicamente cómo se dio la situación.”

QP: Por lo que me dice, no es una aventura personal ni local, sino que es algo más amplio en la provincia que después, sean cuales sean los resultados, supongo que seguirán avanzando y fortaleciendo el espacio.

JL: “Seguro. Lo primero que hay que decir es que nosotros en esta elección vamos con lista seccional, que Lucas Gazzotti es el que la representa, el actual presidente del Partido Libertario a nivel provincial, y como te dije, no es una aventura, es un trabajo de 21 años en La Matanza donde no nos podíamos permitir no participar de esta elección. Teníamos que poner las credenciales de trabajo en la cancha y jugar. Jugar y representar todo ese trabajo de años, de cientos de personas que participan de Estar y Hacer, de esta agrupación madre que es la que genera dirigentes en La Matanza. Y en eso quiero hacer un punto, quiero agradecerles a todos los que participan, que son valiosos, las 30 personas que participan en la lista, pero también quiero agradecerles a los cientos y cientos de militantes de este espacio, que obviamente por cuestiones técnicas no había cantidad de cupo para que puedan participar, pero eso es valioso también.”

QP: En estos cuatro años no han dejado de trabajar, han siempre estado con Estar y Hacer, recorriendo los barrios, centros jubilados y demás. ¿Cómo recibe la gente la propuesta de salir a jugar electoralmente?

JL: “Muy contentos, muy felices, de hecho, te dije esa asamblea se armó para definir qué hacíamos en esta elección, ante la imposibilidad técnica de no tener la marca, y doblemente felices de poder enfrentar, en este caso, al primer candidato a concejal del oficialismo, que es el actual intendente, porque ahí vamos a debatir y a exponer dos modelos de gestión. Hay una gestión oficial que hoy está fatigada, aburguesada, donde no se les solucionan problemas básicos a los vecinos en el barrio, como la falta de iluminación, la junta de la basura y problemáticas que tienen diariamente los vecinos. La Matanza necesita algo superador, fresco, con una impronta proactiva de pronta solución a todo eso básico. Entendemos que es una gran posibilidad de que el actual intendente participe de esta contienda electoral, porque a los que venimos pidiendo un cambio en La Matanza nos da la posibilidad de que él plebiscite la gestión, eso está bueno, entonces yo me encantaría poder tener un debate público en algún lugar de La Matanza, académico si se quiere, para invitarlo a un debate. Porque la política no es amigo o enemigo, y los debates son para enriquecer la democracia y los partidos políticos en La Matanza, entonces me encantaría poder debatir con el intendente su modelo de gestión y el mío, el que yo tengo por recorrido en La Matanza una mirada muy distinta a la actual, así que hecha la oferta y el ofrecimiento de compartir una charla-debate con él; queremos debatir ideas y proyectos para el futuro”

QP: Tenemos también algo que no se entiende mucho, que es la lista de La Libertad Avanza en el distrito, que electoralmente, vendría a competir mano a mano con ustedes, porque manejan algunos valores parecidos, ideas parecidas, con una Leila Gianni que ha salido, no agresivamente, sino violentamente a hacer campaña, ¿Cómo lo ven ustedes a eso? ¿Cómo se van a parar frente a esto?

JL: “Lo primero que hay que decir es que para los vecinos de La Matanza tener en la oferta electoral a una persona que lo único que hace cuando abre la boca es descalificar, insultar y hablar mal de La Matanza en los medios nacionales como si fuera el peor lugar del mundo, es repudiable. Y lo segundo es que muestra la debilidad de un espacio político que representa la Libertad Avanza en La Matanza, que tiene que traer una persona que no vivió nunca en el distrito, no nació, no vive y anda con un GPS recorriendo los barrios para hacer campaña, porque ellos no pudieron consolidar cuadros dirigenciales para integrar una lista. Es sencillo. Pero después, como candidata, es una dirigente de superficie, no resiste análisis, por eso no voy a profundizar, solo doy una opinión de mi mirada sobre lo que representan, es una dirigente de superficie.”

QP: ¿Son elecciones difíciles estas? ¿Son complicadas? ¿Cree que se puede dar debate, que se pueda hablar de ideas y no de agresiones?

JL: “Yo creo que sí. Hace tres meses, cuando un ex PRO que hoy está fuertemente acompañando al gobierno nacional me dice: ¿Por qué te quedaste ahí?, tenés que acompañar a quien eligió el 56% de la gente, que es el gobierno nacional. Le digo, no lo comparto porque lo enfrentamos y vos eras candidato, le digo, y yo trabajé para ganarle, entonces ¿por qué yo tendría que usar ese criterio de ir porque lo eligió el 56% de la gente? Si yo usara ese criterio, en Matanza tengo que hacer lo mismo, porque al intendente actual lo eligió el 54% y en el ballotage lo eligió el 62%, pero yo preferí quedarme donde estaba parado desde hace 21 años y seguir representando estos valores. Entonces, cuando te hablan de moral con la bragueta abierta, se hace difícil seguir hablando de modelos en la oferta electoral político eso, por un lado. Y las elecciones todas son difíciles, más cuando enfrentamos una estructura como la que tiene el oficialismo hoy acá a nivel local. Mi campaña va a ser una campaña austera, seguramente no tengo los mismos recursos que tiene el oficialismo, pero sí tenemos unas ganas enormes de trabajar, tenemos armado un esquema de fiscalización para cuidar la boleta, previamente tenemos puntos donde entregar la boleta, hacer un puerta a puerta, sabemos jugar estos partidos, sabemos que enfrentamos a un adversario fuerte, poderoso y ganador. Yo del 2004 a la fecha perdí 10 de 10, con padrino fuerte en la lista, menos padrino, bueno hoy me toca ir con este partido sin tantos nombres ilustres en la boleta, pero tenemos un gran espíritu de trabajo que es lo que nos va a llevar a hacer una elección decente, competitiva.”

QP: ¿Se tiene fe?

JL: “Mucha, sino no estaría haciendo todo esto. Y me encanta, te vuelvo a decir, me encanta competir con los mejores. Esto es como jugar la Copa Libertadores y, los que por ahí siguen andando en los canales de televisión despotricando con La Matanza, diciendo que son la oposición, tenían la posibilidad de hoy enfrentar al oficialismo, donde podemos municipalizar la campaña y que plebisciten su gestión y captar todo ese desencanto que tienen los vecinos, pero bueno, esos actores prefirieron quedarse en su casa. Yo no, yo con todo este equipo hermoso de trabajo pusimos las credenciales en la cancha y vamos a jugar el partido.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JL: “Nuevamente agradecer a todo el equipo y a la agrupación madre generadora de este espacio político que es Estar y Hacer, que es gente maravillosa, con un empuje tremendo.”