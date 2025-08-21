“LEVANTAR LA BANDERA DE FEDERICO RUSSO ES LEVANTAR LA BANDERA DEL PERONISMO”

En el programa del pasado lunes de “Quinto Poder TV” entrevistamos a Ángel “Ángelito” Vera y a Tito Bordón con quienes dialogamos sobre la conmemoración de Federico Russo y de “La Pocha” Medina, en un año más de su fallecimiento.

Fue una charla llena de recuerdos y anécdotas sobre la vida de “Federico”, como todos llamaban al entrañable ex Intendente matancero (Para ver el video del programa y, especialmente, la entrevista a Ángel Vera y Tito Bordón, haga click en el siguiente link: https://youtu.be/1B3_UQSDTOs)