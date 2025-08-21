UNA INUNDACIÓN QUE INDIGNA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El pasado día martes 19/08, en Villa Celina, más precisamente en el barrio Vicente López (barrio donde paso algunos años de su infancia la ex Intendente y actual Vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario), se produjo la acostumbrada inundación cada vez que llueve.

Más allá de la bronca de los vecinos que, hasta ahora, nunca tuvieron respuesta a las problemáticas que vienen planteando hace muchos años, se le agregó una situación que podría haber terminado en una tragedia.

Al promediar la mañana y bajo una intensa lluvia, una ambulancia del Hospital Garrahan había pasado a buscar a dos chicos del barrio que, recientemente, fueron trasplantados, los llevaban al hospital para realizarle exámenes y ver la evolución de los mismos.

Cuando la ambulancia encaró la salida del barrio Vicente López se quedó atascada en la calle de barro y dicha calle comenzó a inundarse. En el intento de salir el agua mojó alguna parte del motor y se apagó.

La ambulancia con dos nenes trasplantados, más sus respectivas madres quedó en medio de la calle, con una lluvia torrencial y sin poder moverse (Para ver el video haga click en el siguiente link: https://youtube.com/shorts/Ot0OWIXwmmA)

Una vecina, espectadora de todo lo que estaba sucediendo, nos comentó que “Acá cada vez que llueve se inunda todo el barrio, esto lo venimos sufriendo desde hace muchos años y todo se debe al terreno usurpado en colectora Gral. Paz y Avelino Díaz. Cuando lo usurparon y construyeron arriba taparon toda la salida del agua de lluvia del barrio” y agregó que “Hoy con la lluvia intensa que había una ambulancia del Hospital Garrahan, que trasladaba a dos criaturas trasplantadas, quedó varada por la inundación. Al ver esto nos preocupamos mucho y comenzamos a llamar a la Delegación Municipal que nunca nos atendió el teléfono. Llamamos a los Bomberos Voluntarios de Tapiales y nos dijeron que no era su jurisdicción y no podían venir. Llamamos a Defensa Civil de la municipalidad y no nos atendió nadie. Después llamamos a la policía y la Comisaria mandó un par de móviles. No tenían autorización para actuar, desde San Justo le ordenaban que debían esperar, pero comenzó a llover fuerte de nuevo y el agua comenzó a subir y ya no se veían las gomas de la ambulancia. Entre varios vecinos íbamos a tratar de empujar a la ambulancia en medio de la tormenta, pero uno de los policías dijo: yo me la juego; y con la camioneta policial comenzó a empujar a la ambulancia hasta sacarla a una calle que no estaba inundada” ((Para ver el video haga click en el siguiente link: https://youtube.com/shorts/99f7_5GYmaM)

“Después tuvieron que esperar una hora y medio o dos para que llegue una ambulancia del municipio para trasladar a estos nenes trasplantados y a sus mamás al Htal. De Niños de San Justo. Fue realmente un momento terrible, es una locura lo que estamos viviendo” nos contó la vecina y añadió que “Estamos pasando momentos terribles por esta situación, caen dos gotas y el barrio se inunda de bote a bote y todo por esa construcción clandestina que tapa el drenaje del barrio. Hicimos un montón de denuncias, pero nunca fuimos escuchados y nos da mucha bronca e impotencia. No logramos que ninguna autoridad nos escuche, pero cada tanto recibimos amenazas de los usurpadores para que nos callemos la boca y nosotros nos seguimos inundando gracias a ellos. No nos inundamos solo cuando llueve, esto es algo de todos los días porque el agua del barrio no tiene desagote y vuelve, pero no solo vuelve con agua sucia sino con aguas servidas llena de materia fecal y los recortes de tela de los talleres clandestinos. Todo esto desborda el poco desagüe que tiene el barrio. Nunca nadie nos escuchó ni Espinoza ni Magario”

Semanario “Quinto Poder” denunció, en varias notas, lo sucedido con el predio ubicado en Avelino Díaz y colectora Gral. Paz; entre algunas de las notas, rescatamos la siguiente: VILLA CELINA: POLICIAS, NARCOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN VENTA DE TERRENOS FISCALES (https://semanarioquintopoder.com/villa-celina-policias-narcos-y-funcionarios-municipales-implicados-en-venta-de-terrenos-fiscales/)