LLEGÓ “LA FRESCA” A LAFE Y A LA “MESA” LA SIGUEN VENDIENDO

Por Gustavo Bustamante

El frío llego a La Matanza y ¡cómo!, no sean mal pensados, aunque si quieren pensar mal, pueden hacerlo por ahora somos libres, palabra que está de moda; los que no son libres son los pobres del distrito, que deberían recibir la caja de mercadería del programa “MESA” (que da la provincia de Buenos Aires a los chicos a toda los chicos que asisten a las escuelas matanceras) para que lleven un “refuerzo alimentario” a sus casas o sea, el “morfi” que les permite parar la “olla unos días más”, y así transitar esta crisis económica que afecta a muchos hogares bonaerenses que pasan enormes dificultades económicas

, ya sea porque se quedaron sin trabajo o porque, simplemente, el dinero de sus salarios no alcanza a poner un plato de comida sobre la “MESA”, para que coma la familia bonaerense y matancera.

La familia que, si comería bien, es la familia de un alto funcionario del municipio, alias “Ricky Ricón”, que todos conocen muy bien, al igual que sus maniobras, o al menos, es lo que nos cuentan vecinos y allegados.

Juancito de Laferrere me comentaba: “a mí me resulta muy extraño que esta gente este de los dos lados del mostrador, como se dice en la jerga, es al menos falta de ética venderle al estado, y después repartir desde el estado la ayuda que este brinda a través de estos programas, ¿se entiende?, es muy raro, en La Matanza ponen al zorro a cuidar a las gallinas”.

El “negocio” (del cual estarían a cargo familiares directos del funcionario mencionado), que da para que los vecinos tengan estos pensamientos y lleguen a estas conjeturas está ubicado sobre la ruta 21, justo frente al McDonald’s de Laferrere, en la entrada del famoso pasillo de la estación de tren; también algunos deslenguados comentan que “estos locales serian propiedad de dicho funcionario, nuestro Ricky Ricón”.

No sabemos cómo un funcionario puede llegar a tener tanta cantidades de locales en terrenos de los ferrocarriles o de la ex ONABE, actual AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), y algunos lenguaraces sostienen que “parecería ser que no solo manejaría estos locales que serían propios, sino que también manejaría los locales de todo el pasillo y de una feria cerrada, que es otro pasillo con puestos que simulan locales, pero esto es otro negocito que maneja para la corona, no sabemos cuál corona, las habladurías dicen que hay una corona municipal y otra provincial”, seguro Uds. saben más que nosotros estimados lectores y vecinos.

Todo queda en familia, pero nada a nombre de la familia, salvo las cuentas donde se transfiere la tarasca, biyuya, money, eso sí que queda en familia.

El comercio del que hablamos tiene como nombre de fantasía (que figura en la cartelería de color verde y blanco es RF) y el nombre sería JAMAIKYNO S.A.

Según reza el boletín oficial: “JAMAIKINO S.A. Escritura pública del 08/10/2020, Registro Notarial 1919. Socios: José Pedro Di Bartolo, argentino, 25/07/60, DNI 14.xxx.xxx, soltero, comerciante, Vidal 1949, Gregorio Laferrere, La Matanza, Pcia. de Bs. As, 50.000 acciones; y Rosa Olga MORENO, argentina, 23/12/61, DNI 16.xxx.xxx, soltera, comerciante, Vidal 1949, Gregorio Laferrere, La Matanza, Pcia. de Bs. As, 50.000 acciones. Duración: 99 años. Objeto: comercialización (mayorista y/o minorista), importación, exportación, comisión, representación y distribución de toda clase de alimentos y productos alimenticios en general, aguas minerales, gaseosas y bebidas con o sin alcohol, productos y subproductos del agro y la ganadería; explotación de bares, restaurantes, parrillas, confiterías, cafeterías y pizzerías, despacho de bebidas, alcohólicas o no; explotación de comedores, comerciales, industriales, escolares y todo otro; prestación del servicio de catering y distribución y entrega a domicilio. Capital: $ 100.000 representado por 100.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal Un peso cada una y derecho a un voto por acción. Dirección y Administración: Directorio, integrado por un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros titulares e igual de directores suplentes, por tres ejercicios. Representación Legal: Presidente o al Vicepresidente, en su caso. Directorio: Presidente: José Pedro Di Bartolo, Director Suplente: Rosa Olga Moreno. Fiscalización: Se prescinde. Cierre del Ejercicio: 30/09 de cada año. Sede Social y Domicilio especial de los directores en Quintino Bocayuva 411, piso 4º, depto. “A”, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 112 de fecha 08/10/2020 Reg. Nº 1919 Matias Ezequiel Camaño – Habilitado D.N.R.O. N° 3029 e. 21/10/2020 N° 48575/20 v. 21/10/2020.

Tanto José Pedro Di Bartolo, como la señora Rosa Olga MORENO, son los socios dueños y creadores de esta S.A. las malas lenguas los señalan que “Son como testaferros o presta nombres”, como se dice habitualmente en estos casos, lo curioso es que la “Gerenta o CEO” sería “la hija de este funcionario que vive de la política y del peronismo desde siempre, a lo que muchos vecinos y dirigentes políticos dicen ¿hasta cuándo?”, son siempre los mismos y, según aseguran por ahí “Ahora se está probando el traje de intendente, porque tiene la venia de la rubia cuando el Cabezón se vaya”.

Esto también lo comentan los vecinos, que dicen “Ya está, cierren todo, no hagan más nada, ¿se imaginan el distrito en manos de Ricky Ricón?”

Así está la cosa en Laferrere y La Matanza, mientras tanto la “MESA” sigue vendida, cuídense de “La Fresca” que se vienen unos días muy fríos y un crudo invierno, abríguense, y si les falta el morfi vayan a comprar a donde ya saben, no es tan barato, pero es más barato que en otros lugares, ¡al menos eso dicen!

CONTINUARA…